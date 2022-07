SPOLEČNOST PARAMOUNT JMENUJE PAMELU KAUFMANOVOU DO ROLE VEDOUCÍ MANAŽERKY MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT JAKO PREZIDENTKU A GENERÁLNÍ ŘEDITELKU PRO MEZINÁRODNÍ TRHY, GLOBÁLNÍ SPOTŘEBITELSKÉ PRODUKTY A ZÁŽITKY

*Obrazové materiály najdete zde

NEW YORK, 30. července 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) dnes oznámila, že Pamela Kaufman, prezidentka divize globálních spotřebitelských produktů a zážitků společnosti Paramount, byla s okamžitou platností jmenována prezidentkou a generální ředitelkou divize pro mezinárodní trhy, globální spotřebitelské produkty a zážitky. Tato nově vytvořená pozice je podřízena Bobu Bakishovi, prezidentovi a generálnímu řediteli společnosti Paramount, a odráží pokračující strategii společnosti Paramount zaměřenou na globalizaci jejích aktivit. Raffaele Annecchino se rozhodl opustit pozici prezidenta a generálního ředitele Paramount International Networks, Studios and Streaming.

Ve své nové funkci bude Kaufmanová zodpovědná za další růst mezinárodního podnikání společnosti Paramount a zajištění síly mezinárodních operací společnosti na šesti kontinentech, včetně vysílání a kabelových sítí, streamování a studií a komerčních aktivit společnosti. Bude úzce spolupracovat s mezinárodním týmem vedení společnosti Paramount a s globální organizací pro obsah a streamování a do jejich úkolů bude spadat mimo jiné práce na mezinárodním rozšiřováním služeb Paramount+ a Pluto TV. Kaufmanová bude i nadále vykonávat své současné povinnosti a dohlížet na celosvětovou organizaci zabývající se spotřebitelskými produkty a zkušenostmi v hodnotě několika miliard dolarů.

„Pam byla strategickou silou, která stála za růstem a rozšiřováním některých z nejznámějších světových franšíz a nemovitostí v oblasti zábavy," řekl Bakish. „Je spolehlivým lídrem s jasnou vizí, který transformoval naši divizi spotřebitelských produktů díky inovacím a fungování jako globální firma. Pam má jedinečnou kvalifikaci pro vedení našeho mezinárodního podnikání, protože rozšiřujeme a diverzifikujeme naši celosvětovou působnost a urychlujeme transformaci společnosti Paramount na skutečně globální přístup."

Bakish dodal: „Chtěl bych poděkovat Raffaelu Annecchinovi za jeho tvrdou práci při budování mezinárodního podnikání společnosti Paramount a rozšiřování naší globální působnosti. Jsem mu vděčný za obětavost, kterou prokázal během 25 let svého působení ve společnosti Paramount, a přeji mu, aby se mu dařilo i v budoucnu."

„Je mi ctí, že mohu převzít tuto roli v tak klíčovém období pro mezinárodní podnikání společnosti Paramount," řekla Kaufmanová. „Z vlastní zkušenosti znám globální sílu našeho portfolia značek a těším se na spolupráci s Bobem a neuvěřitelným mezinárodním týmem, který bude pokračovat v realizaci naší globální strategie růstu, investovat do klíčových partnerství, dále se prosazovat na mobilních a digitálních platformách na nových trzích a fungovat jako jeden tým po celém světě."

V listopadu 2021 Kaufmanová převzala funkci prezidentky globálních spotřebitelských produktů a zážitků společnosti Paramount, kde dohlíží na celosvětový vývoj produktů a obchodu, marketing, plánování franšíz, kreativní strategii, maloobchodní prodej a spotřebitelské poznatky pro všechny značky v portfoliu. Za necelý rok Kaufmanová stála v čele transformace divize spotřebitelských produktů a sjednotila organizaci tím, že za její nejcennější duševní vlastnictví postavila veškerou sílu ekosystému Paramount. Její odhodlání k transformaci, inovacím a budování značky vedlo k některým z nejprůlomovějších partnerství v historii společnosti, včetně špičkové spolupráce s největšími osobnostmi sociálních médií. Kaufmanová byla také zodpovědná za první e-shop společnosti Viacom zaměřený přímo na spotřebitele, který vznikl v roce pod názvem The SpongeBob Shop, a od té doby vedl expanzi dalších online obchodů zaměřených přímo na spotřebitele se zbožím spojeným s různými úspěšnými pořady stanic CBS a Showtime, včetně podobných samostatných iniciativ pro značky jako Star Trek, South Park a MTV.

Předtím, než byla jmenována prezidentkou globálních spotřebitelských produktů a zážitků, působila Kaufmanová jako prezidentka spotřebitelských produktů a marketingová ředitelka společnosti Nickelodeon, kde byla zodpovědná za budování některých z nejpamátnějších franšíz společnosti Nickelodeon, od PAW Patrol po SpongeBob SquarePants, a vedla je během důležitých kampaní a oslav významných událostí.

Před nástupem do společnosti Nickelodeon v roce 1997 zastávala Kaufmanová pozice ve společnostech Turner International, Equity Marketing a Grey Advertising. Získala bakalářský titul v oboru veřejné komunikace na Americké univerzitě ve Washingtonu D.C. a v roce 2019 jí byl udělen čestný doktorát humánních věd Americké univerzity. Kaufmanová, která se angažuje v oblasti rovnosti pohlaví, kulturní diverzity a inkluze, je členkou správní rady nadace Rock and Roll Hall of Fame Foundation, organizace Pace Women's Justice Center a neziskové organizace Bottomless Closet, která připravuje ženy pro úspěch na pracovišti.

O společnosti Paramount

Společnost Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) je přední světová mediální a zábavní společnost, která vytváří prémiový obsah a zážitky pro diváky po celém světě. Portfolio spotřebitelských značek společnosti Paramount, které zaštiťují kultovní studia, sítě a streamovací služby, zahrnuje mimo jiné CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV a Simon & Schuster. Paramount má největší podíl na sledovanosti televize v USA a může se pochlubit jednou z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších knihoven televizních a filmových titulů v odvětví. Kromě nabídky inovativních streamovacích platforem a produktů pro sdílení videoobsahu poskytuje společnost služby v oblasti produkce, distribuce a reklamních řešení.

Další informace o společnosti Paramount najdete na www.paramount.com a na sociálních sítích sledujte @ParamountCo.

