Покупайте и продавайте цифровую недвижимость, находящуюся в реальном мире в новой игре с дополненной реальностью.

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Reality Games

22 Jul, 2020, 09:19 IDT

Станьте виртуальным магнатом недвижимости в Нью-Йорке, Париже или в любой точке мира с Landlord Go

Москва, Россия, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- вы идете по улице и замечаете здесь что-то новое. Сию же минуту вы берете в руки телефон и проверяете доступную недвижимость в этом районе. Да! Вот оно! Появились новые акции и вы станете их первым владельцем. Долго не раздумываете - эти акции уже у вас в кармане. И это не впервые, когда по дороге на работу вы сталкиваетесь с такой ценной находкой. Мы все являемся частью огромной виртуальной карты. Сегодня, когда на планете насчитывается более 3 миллиардов мобильных устройств, их владельцы оставляют за собой триллионы цифровых следов, которые никто не использует. Теперь, в игре Landlord GO вы можете наслаждаться этой смесью цифрового и реального мира.

Landlord GO Augmented Reality Trailer in London
Landlord GO Augmented Reality Trailer in London
Real World properties viewed in AR mode via camera feed
Augmented Reality Key Visual
Nearby buildings in geolocation mode
London 3D map view from game
Landlord GO Augmented Reality Trailer in London
Real World properties viewed in AR mode via camera feed Augmented Reality Key Visual Nearby buildings in geolocation mode London 3D map view from game

Landlord Go - это новая игра от Reality , использующая эти цифровые «следы» в веселой и захватывающей игровой форме, позволяя игрокам покупать, продавать и сдавать в аренду самые известные здания и достопримечательности мира. Это первая игра с дополненной реальностью, насчитывающая более 1 миллиона игроков по всему миру, с реальными зданиями, реальными людьми и реальными ценами, превращающая ваш город в остросюжетную стратегическую игру. Поскольку более 103 671 игроков уже заключают сделки на виртуальное владение более чем 490 800 зданий в Москва, здесь нет недостатка в жесткой конкуренции.

Каждый день вы гуляете по своему району, видя знакомые пейзажи и здания. Теперь, владея их виртуальной частью, вы можете взглянуть на эти ежедневные достопримечательности совершенно по-новому. Независимо от того, начинаете ли вы с малого, или у вас есть грандиозные планы владеть Эйфелевой башней в Париже или Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, игра Landlord Go предоставляет вам все  возможности.

Landlord Go использует огромный пул данных с подробной информацией о более чем полумиллиарде объектов недвижимости, соединяя пользователя с его городом в новом захватывающим и инновационным формате. Такого не может предложить ни одна другая игра!

Начать очень просто - для старта купите магазинчик на углу вашей улицы и дальше создавайте огромную империю недвижимости за счет грамотного инвестирования. Выставляйте недвижимость на рынок или участвуйте в яростных торгах с другими игроками, воссоздавая опыт конкуренции на реальном рынке недвижимости с высокими ставками прямо со своего телефона.

Симулятор Landlord Go невероятно точно отражает реальную ценность недвижимости, учитывая такие детали, как расстояние от центра города и инфраструктура. С помощью нашего собственного пакета данных о недвижимости в сочетании со спутниковыми снимками NASA, показывающими световое излучение в ночное время, мы создали одну из самых реалистичных бизнес-игр по продаже недвижимости.

Именно реалистичность  отличает Landlord Go от других игр. Всякий раз, когда другой игрок посещает вашу собственность в реальной жизни, он платит вам арендную плату в игре.  Чем больше посетителей у вашей недвижимости, тем выше ее стоимость. Платформа искусственного интеллекта Big Dots позволяет нам добавлять реальные данные в компьютерные и мобильные приложения. 

Игра затягивает и захватывает, поскольку игроки видят, как их состояния растут, они участвуют в сделках с заоблачной стоимостью, конкурируя с другими игроками за доминирование на рынке недвижимости.

На сегодняшний день игре  Landlord Go нет равных по уровню точности и реалистичности.

Press Kit: https://reality.co/media/ 
Product trailer: https://youtu.be/ppoZ0wz4avo  
Product technology explainer https://youtu.be/cfgh52kP-U4 
Google Play [Download for Android] or on App Store [Download for iPhone]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=ppoZ0wz4avo  
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217714/Reality_Games_AR_mode.jpg  
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217715/Reality_Games_Augmented_Reality.jpg  
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217716/Reality_Games_geolocation_mode.jpg  
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217717/Reality_Games_London_3D_map.jpg  
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1217718/Reality_Games_Logo.jpg   

Contact: Zbigniew Woznowski, [email protected] +44 7470 345 195

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SOURCE Reality Games