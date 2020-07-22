Покупайте и продавайте цифровую недвижимость, находящуюся в реальном мире в новой игре с дополненной реальностью.

Landlord Go - это новая игра от Reality , использующая эти цифровые «следы» в веселой и захватывающей игровой форме, позволяя игрокам покупать, продавать и сдавать в аренду самые известные здания и достопримечательности мира. Это первая игра с дополненной реальностью, насчитывающая более 1 миллиона игроков по всему миру, с реальными зданиями, реальными людьми и реальными ценами, превращающая ваш город в остросюжетную стратегическую игру. Поскольку более 103 671 игроков уже заключают сделки на виртуальное владение более чем 490 800 зданий в Москва, здесь нет недостатка в жесткой конкуренции.

Каждый день вы гуляете по своему району, видя знакомые пейзажи и здания. Теперь, владея их виртуальной частью, вы можете взглянуть на эти ежедневные достопримечательности совершенно по-новому. Независимо от того, начинаете ли вы с малого, или у вас есть грандиозные планы владеть Эйфелевой башней в Париже или Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, игра Landlord Go предоставляет вам все возможности.

Landlord Go использует огромный пул данных с подробной информацией о более чем полумиллиарде объектов недвижимости, соединяя пользователя с его городом в новом захватывающим и инновационным формате. Такого не может предложить ни одна другая игра!

Начать очень просто - для старта купите магазинчик на углу вашей улицы и дальше создавайте огромную империю недвижимости за счет грамотного инвестирования. Выставляйте недвижимость на рынок или участвуйте в яростных торгах с другими игроками, воссоздавая опыт конкуренции на реальном рынке недвижимости с высокими ставками прямо со своего телефона.

Симулятор Landlord Go невероятно точно отражает реальную ценность недвижимости, учитывая такие детали, как расстояние от центра города и инфраструктура. С помощью нашего собственного пакета данных о недвижимости в сочетании со спутниковыми снимками NASA, показывающими световое излучение в ночное время, мы создали одну из самых реалистичных бизнес-игр по продаже недвижимости.

Именно реалистичность отличает Landlord Go от других игр. Всякий раз, когда другой игрок посещает вашу собственность в реальной жизни, он платит вам арендную плату в игре. Чем больше посетителей у вашей недвижимости, тем выше ее стоимость. Платформа искусственного интеллекта Big Dots позволяет нам добавлять реальные данные в компьютерные и мобильные приложения.

Игра затягивает и захватывает, поскольку игроки видят, как их состояния растут, они участвуют в сделках с заоблачной стоимостью, конкурируя с другими игроками за доминирование на рынке недвижимости.

На сегодняшний день игре Landlord Go нет равных по уровню точности и реалистичности.

Press Kit: https://reality.co/media/

Product trailer: https://youtu.be/ppoZ0wz4avo

Product technology explainer https://youtu.be/cfgh52kP-U4

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Video - https://www.youtube.com/watch?v=ppoZ0wz4avo

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1217718/Reality_Games_Logo.jpg

Contact: Zbigniew Woznowski, [email protected] +44 7470 345 195

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SOURCE Reality Games