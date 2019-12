Regierung von Angola startet internationale öffentliche Ausschreibung für Vergabe von öffentlichen Verwaltungsdienstleistungen und Exploration des Mehrzweckterminals am Hafen von Luanda

LUANDA, Angola, 18. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Am Montag, den 16. Dezember 2019 hat die Regierung von Angola eine internationale öffentliche Ausschreibung für Konzession und Betrieb des Mehrzweckterminals am Hafen von Luanda gestartet. Hauptziel ist die beschleunigte Entwicklung und Verbesserung des effizienten Hafenbetriebs unter Mitwirkung privater Betreiber mit nachgewiesener Erfahrung in dem Sektor.