RevBits lance Cyber Intelligence Platform

L'intégration de dix modules de sécurité fait passer la cybersécurité à un niveau supérieur tout en réduisant la complexité et le coût

MINEOLA, New York, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- RevBits annonce la disponibilité générale de sa Cyber Intelligence Platform (« CIP »), une solution intégrée conçue pour fournir aux entreprises du monde entier une protection sans précédent contre les cyberattaques.

Adoptant une approche radicalement nouvelle, RevBits CIP est la première plate-forme de cybersécurité entièrement intégrée qui offre une protection supérieure grâce au partage de renseignements sur les menaces et d'autres données pertinentes entre dix modules de sécurité différents.

« Alors que le niveau de menace dans le cyberespace continue d'augmenter et qu'un nombre alarmant d'entreprises se font pirater, il est devenu évident que le déploiement et la gestion de multiples solutions autonomes ne sont ni efficaces ni efficients », a déclaré David Schiffer, PDG. « Comme pour la plupart des ressources des entreprises, les équipes de sécurité auront toujours une capacité limitée. Le fait de pouvoir leur fournir une plate-forme intégrée unique dès le départ donnera un grand coup de pouce à leur productivité. Moins de temps et d'argent peuvent être consacrés à la gestion de différents outils et environnements, tandis que l'échange d'informations pertinentes sur les menaces permet des interventions beaucoup plus rapides et plus proactives. »

RevBits CIP se compose des modules suivants :

Sécurité du courrier électronique

Sécurité des points de terminaison

Détection avancée des exploits

EDR

Technologie de la tromperie

Gestion des accès privilégiés

Gestion des sessions privilégiées

Gestion des mots de passe

Gestion des clés

Gestion des certificats

« Basé sur une architecture unique et des technologies brevetées, chaque module RevBits a été développé pour fournir la meilleure protection de sa catégorie », a déclaré Mucteba Celik, directeur technique. « En combinant ces modules dans RevBits CIP, nous pouvons désormais offrir à nos clients une vue centralisée de leur cybersécurité à partir de laquelle ils peuvent prendre des mesures immédiates, en naviguant de manière transparente entre les modules. C'est une capacité vraiment unique dans le paysage dispersé des logiciels de cybersécurité d'aujourd'hui. »

Pour plus d'informations sur RevBits Cyber Intelligence Platform, visitez le site www.revbits.com

Contact : Neal Hesterberg, [email protected]

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise innovante de cybersécurité qui s'est donné pour mission de fournir à ses clients une protection supérieure basée sur des connaissances d'experts. Le siège social de RevBits est situé à Mineola, NY, avec des bureaux à Princeton, NJ, Boston, MA et Anvers (Belgique). Pour plus d'informations sur RevBits, veuillez consulter www.revbits.com/aboutrevbits.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

