RevBits lancia la piattaforma di Cyber Intelligence

L'integrazione di dieci moduli di sicurezza porta la cybersecurity a un livello superiore, riducendo al contempo complessità e costi

MINEOLA, N.Y., 1 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- RevBits annuncia la disponibilità generale della sua piattaforma di Cyber Intelligence ("CIP", Cyber Intelligence Platform), una soluzione integrata progettata per fornire alle aziende di tutto il mondo una protezione senza pari contro gli attacchi informatici.

Adottando un approccio radicalmente nuovo, la CIP di RevBits è la prima piattaforma di sicurezza informatica completamente integrata che offre una protezione superiore condividendo l'intelligence sulle minacce e altri dati pertinenti tra dieci diversi moduli di sicurezza.

"Vista la continua crescita del livello di minacce nel cyberspazio e l'allarmante aumento del numero di aziende vittime di hacker, è ormai chiaro che l'implementazione e la gestione di più soluzioni standalone non è né efficiente né efficace", ha dichiarato il CEO David Schiffer. "Come per la maggior parte delle risorse aziendali, i team di sicurezza avranno sempre una capacità limitata. Essere in grado di fornire loro un'unica piattaforma integrata pronta all'uso darà un considerevole impulso alla loro produttività. Grazie a questa piattaforma è infatti possibile dedicare meno tempo e denaro alla gestione di diversi strumenti e ambienti, mentre lo scambio di informazioni importanti sulle minacce consente interventi molto più rapidi e proattivi".

La CIP di RevBits è costituita dai seguenti moduli:

Sicurezza e-mail

Sicurezza endpoint

Rilevamento avanzato degli exploit

EDR

Deception Technology

Gestione accessi privilegiati

Gestione sessioni privilegiate

Gestione password

Gestione chiavi

Gestione certificati

"Basato su un'architettura unica e su tecnologie brevettate, ogni singolo modulo RevBits è stato sviluppato per fornire la migliore protezione in assoluto", ha dichiarato Mucteba Celik, CTO. "Combinando questi moduli nella CIP di RevBits possiamo ora offrire ai nostri clienti una visione centralizzata della loro sicurezza informatica da cui possono agire immediatamente, navigando senza problemi tra i moduli. Si tratta di una capacità davvero unica nell'odierno e disorientante scenario di software per la sicurezza informatica".

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma di Cyber Intelligence di RevBits, visitare il sito web www.revbits.com

Contatto: Neal Hesterberg, [email protected]

Informazioni su RevBits

Fondata nel 2018, RevBits è un'azienda innovativa nel settore della sicurezza informatica, impegnata a fornire ai propri clienti una protezione superiore sulla base di conoscenze specialistiche. RevBits ha sede a Mineola, NY, e uffici a Princeton, NJ, Boston, MA e Anversa (Belgio). Per ulteriori informazioni su RevBits, visitare il sito web www.revbits.com/aboutrevbits.

