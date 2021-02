RevBits lança a Cyber Intelligence Platform

MINEOLA, Nova York, 1 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A RevBits anuncia a disponibilidade de sua Cyber Intelligence Platform ("CIP"), uma solução integrada desenvolvida para oferecer proteção incomparável contra ataques cibernéticos para empresas em todo o mundo.

Adotando uma abordagem radicalmente nova, a RevBits CIP é a primeira plataforma de segurança cibernética totalmente integrada que oferece proteção superior ao compartilhar inteligência contra ameaças e outros dados relevantes entre dez módulos de segurança diferentes.

"À medida que o nível de ameaça no ciberespaço continua a aumentar e um número alarmantemente crescente de empresas estão sendo hackeadas, ficou claro que implementar e gerenciar múltiplas soluções autônomas não é eficiente nem eficaz", disse David Schiffer, CEO. "Como acontece com a maioria dos recursos corporativos, as equipes de segurança sempre terão uma capacidade limitada. A capacidade de oferecer uma plataforma integrada e única, dará um grande impulso à sua produtividade. É possível gastar menos tempo e dinheiro gerenciando diferentes ferramentas e ambientes, enquanto a troca de informações relevantes sobre ameaças permite intervenções muito mais rápidas e proativas."

A RevBits CIP é composta pelos seguintes módulos:

Segurança de e-mail

Segurança de endpoint

Detecção avançada de exploração

Detecção e Resposta em Endpoint (EDR)

Tecnologia deception

Gerenciamento de acesso privilegiado

Gestão de sessão privilegiada

Gerenciamento de senha

Gestão de chave

Gerenciamento de certificados

"Com base em uma arquitetura única e tecnologias patenteadas, cada módulo da RevBits foi desenvolvido para oferecer a melhor proteção da categoria", disse Mucteba Celik, CTO. "Combinando esses módulos no RevBits CIP, agora podemos oferecer aos nossos clientes uma visão centralizada de sua segurança cibernética a partir da qual eles podem agir imediatamente, navegando sem problemas entre os módulos. Este é um recurso verdadeiramente único no atual cenário disperso de software de segurança cibernética."

Para mais informações sobre a Cyber Intelligence Platform da RevBits, acesse www.revbits.com

Contato: Neal Hesterberg, [email protected]

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa inovadora de segurança cibernética dedicada a oferecer a seus clientes proteção de alto nível com base em conhecimentos especializados. A RevBits está sediada em Mineola, Nova York, com escritórios em Princeton, Nova Jersey, Boston, Massachusetts e Antuérpia (Bélgica). Para mais informações sobre a RevBits, acesse www.revbits.com/aboutrevbits.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

FONTE RevBits LLC

Related Links

https://www.revbits.com/



SOURCE RevBits LLC