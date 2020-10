RevBits reconnus pour son innovation par les Golden Bridge Awards® 2020

Or – Innovateur de l'année (11-2 499 employés) RevBits/Mucteba Celik

Or – Sécurité basée sur la tromperie

Or – Innovation en matière de solutions de sécurité des points d'accès

Or – Innovation en matière de gestion des accès privilégiés

Bronze – Innovation en matière de sécurité du courrier électronique

Bronze – Startup de l'année | Logiciels de sécurité

« Il est extrêmement gratifiant de voir qu'en tant que jeune entreprise dans un environnement très compétitif, nous sommes reconnus pour l'innovation que nous apportons », a déclaré David Schiffer, PDG. « Chaque produit que nous avons lancé a remporté un prix dans sa catégorie, grâce au grand talent de notre co-fondateur et directeur technique, Mucteba Celik, qui a été reconnu à juste titre comme innovateur de l'année. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le domaine de la cybersécurité et ayant déposé plusieurs brevets américains, il est l'architecte de tout ce que nous créons. Face à l'augmentation constante des incidents de cybersécurité, nous poursuivrons nos efforts pour apporter encore plus d'innovations et donc des logiciels de cybersécurité de plus en plus efficaces pour mieux protéger nos clients. »

« L'innovation est au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré Mucteba Celik, directeur technique. « Si c'est formidable d'être reconnu individuellement ou en tant qu'entreprise, il est encore plus gratifiant de voir nos innovations de produits être remarquées. Nos produits sont en fin de compte ce qui protège nos clients contre les cyber-menaces en constante évolution et l'innovation continue sera essentielle pour les suivre. Par exemple, l'une des plus grandes menaces de sécurité qui existent aujourd'hui est une attaque de phishing qui tente de voler les identifiants des utilisateurs en utilisant une fausse page de connexion d'un service bien connu. Basé sur l'un des cinq brevets américains que nous avons récemment déposés, RevBits Email Security est la seule solution disponible sur le marché aujourd'hui qui offre une protection totale contre cette menace majeure. »

Les candidatures ont été jugées par plus de 160 experts de l'industrie du monde entier. Les Golden Bridge Awards® 2020 seront remis lors d'une cérémonie virtuelle le mercredi 7 décembre à 11 heures (heure de Paris).

À propos des RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une société de cybersécurité complète qui s'est donné pour mission de fournir à ses clients une protection et un service de qualité supérieure. En proposant quatre outils de sécurité avancés, composés de dix modules différents, RevBits offre une protection contre les cyber-menaces les plus sophistiquées auxquelles les entreprises sont confrontées. Les développements technologiques se poursuivent chez RevBits avec la mise en place prochaine d'une plateforme intégrée pour gérer et contrôler les quatre solutions dans un seul tableau de bord de connexion, la plateforme de cyber-intelligence RevBits. Le siège social de RevBits est situé à Mineola, NY, avec des bureaux à Princeton, NJ, Boston, MA et Anvers (Belgique). Pour plus d'informations sur RevBits, veuillez consulter www.revbits.com/aboutrevbits.

