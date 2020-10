RevBits bei Golden Bridge Awards® 2020 für Innovation ausgezeichnet

Gold - Innovator des Jahres (11-2.499 Mitarbeiter) RevBits/Mucteba Celik

Gold - Täuschungsbasierte Sicherheit

Gold - Innovation bei Endpunktsicherheitslösungen

Gold - Innovation beim Privileged Access Management

Bronze - Innovation bei der E-Mail-Sicherheit

Bronze - Start-Up des Jahres | Sicherheitssoftware

„Es ist äußerst erfreulich zu sehen, dass wir, als junges Unternehmen, in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld für unsere Innovation anerkannt werden", freute sich David Schiffer, CEO, und führte weiter aus: „Jedes einzelne Produkt, das wir auf den Markt gebracht haben, wurde in seiner Kategorie ausgezeichnet, dank des großartigen Talents unseres Mitgründers und CTO Mucteba Celik, der zu Recht als Innovator des Jahres ausgezeichnet wurde. Mit seinen über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Cybersicherheit und mehreren US-Patenten steht er hinter allem, was wir erschaffen. Angesichts des kontinuierlichen Anstiegs der Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, noch mehr Innovationen und damit immer wirksamere Cybersicherheitssoftware zu entwickeln, um unsere Kunden besser zu schützen."

„Innovation liegt allen unseren Bemühungen zugrunde", kommentierte Mucteba Celik, CTO. Natürlich ist es schön, als Einzelperson oder als Unternehmen anerkannt zu werden, noch schöner ist jedoch, dass unsere Produktinnovationen wahrgenommen werden. Letztendlich sind es unsere Produkte, die unsere Kunden vor den sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen schützen. Kontinuierliche Innovation ist ausschlaggebend, um mit ihnen Schritt zu halten. Um ein Beispiel zu nennen, heutzutage ist eine der größten Sicherheitsbedrohungen ein Phishing-Angriff, bei dem versucht wird, Benutzeranmeldeinformationen über eine gefälschte Anmeldeseite eines bekannten Dienstes zu stehlen. RevBits Email Security ist die einzige heute auf dem Markt verfügbare Lösung, die einen vollständigen Schutz gegen diese Bedrohung bietet. Sie basiert auf einem der fünf US-Patente, die wir vor kurzem angemeldet haben."

Die Bewerbungen für den Award wurden von mehr als 160 Branchenexperten aus aller Welt ausgewertet. Die Golden Bridge Awards® 2020 werden am Mittwoch, dem 7. Dezember um 11:00 Uhr PST in einer virtuellen Zeremonie ausgehändigt.

Informationen zu RevBits

Das 2018 gegründete innovative Sicherheitsunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden auf der Basis von Expertenwissen überlegenen Schutz zu bieten. Mit seinen vier leistungsstarken Sicherheitstools, die aus zehn verschiedenen Modulen bestehen, bietet RevBits Schutz vor den komplexesten Cyber-Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Die Technologieentwicklung bei RevBits macht weitere Fortschritte: Demnächst kommt eine integrierte Plattform zur Verwaltung und Steuerung aller vier Lösungen über ein einziges Anmelde-Dashboard auf den Markt - die RevBits Cyber Intelligence Platform. RevBits hat seinen Hauptsitz in Mineola, New York, und betreibt Niederlassungen in Princeton, New Jersey, Boston, Massachusetts, sowie in Antwerpen in Belgien. Weitere Informationen über RevBits finden Sie unter www.revbits.com/aboutrevbits.

Kontakt:

Neal Hesterberg

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1317681/RevBits_LLC_Gold.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1317889/2020_gba_bronze.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

