RevBits Zero Trust Network укрепляет сетевую безопасность и защищает цифровые активы

-- Защита и поддержание в актуальном состоянии корпоративного доступа за счет расширения безопасности периметра по всем конечным точкам

-- RevBits PAM и ZTN обеспечивают унифицированную прозрачность и аналитику

МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк), 4 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания RevBits, являющаяся поставщиком программного обеспечения для комплексной киберзащиты, сегодня объявила о доступности сети RevBits Zero Trust Network (ZTN). RevBits ZTN — это малое клиентское приложение, обеспечивающее аутентифицированный доступ удаленных пользователей и устройств к приложениям, сервисам и данным с комплексной сетевой безопасностью.

Удаленный персонал и доступ третьих лиц повышают риск безопасности для бизнеса. Перемещая защиту сети в конечные точки, RevBits ZTN изолирует и защищает внутренние ресурсы, не внедряя сложную сегментацию сети. Поддерживая концепцию безопасности no-trust по умолчанию, RevBits ZTN обеспечивает внутритранзитную защиту данных посредством шифрования, безопасного доступа к приложениям и услугам, а также сетевой безопасности посредством аутентификации пользователей и устройств.

«По мере повышения уровня угроз для предприятий первостепенное значение приобретает переосмысление кибербезопасности и контроля периметра, — заявил глава компании RevBits Дэвид Шифер (David Schiffer). — Это уже не вопрос обеспечения шифрования данных для удаленных пользователей с помощью VPN в качестве дополнения к обеспечению сетевой безопасности; организации должны взять на вооружение концепцию отказа от доверия по умолчанию».

Опираясь на свои технологические новшества на рынке управления доступом, благодаря отмеченному наградами управлению привилегированным доступом RevBits (PAM), RevBits ZTN расширяет возможности управления доступом и контроля на уровне отдельных пользователей за счет унифицированного мониторинга и аналитики от одного поставщика.

Виртуальные частные сети (VPNs) являются основным средством обеспечения безопасности для удаленного доступа. Однако защита VPN прекращается по периметру сети, что делает внутреннюю сеть уязвимой. VPN обеспечивает уровень защиты за счет шифрования данных в пути и слоя обфустации. Однако она не аутентифицирует пользователей или их устройства, оставляя сеть открытой для злоумышленников в случае кражи данных VPN.

RevBits ZTN обеспечивает безопасность данных с помощью шифрования и детализированного управления доступом к цифровым материалам за счет аутентификации всех пользователей и устройств. «На основе нашей уникальной архитектуры и патентных технологий RevBits ZTN обеспечивает лучшую в своем классе защиту, — заявил технический директор компании RevBits Муктеба Челик (Mucteba Celik). — Объединив принципы нашего решения PAM, RevBits ZTN обеспечивает шифрование данных, комплексную обфускацию, контроль доступа к привилегированным пользователям и компьютерам, а также мониторинг в целях защиты цифровой инфраструктуры».

Основные характеристики RevBits ZTN

Прокси-серверы, расположенные в 24 распределенных по всему миру облачных регионах, обеспечивают быстрое и надежное подключение и автоматическое масштабирование.

Множество вариантов аутентификации пользователей, включая отпечатки пальцев, распознавание лица, YubiKey, SAML, MFA и другие.

Управляйте всеми аспектами удаленного сеанса, включая мониторинг, просмотр, запись и завершение, одним щелчком мыши.

Информация о компании RevBits

RevBits обеспечивает новый уровень интеллектуальной защиты благодаря поведенческому анализу для разнообразных ситуаций, искусственному интеллекту и машинному обучению. RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP) — унифицированная платформа обеспечения безопасности, объединяющая лучший в своем классе комплекс средств обнаружения и реагирования, управление привилегированным доступом, защиту электронной почты, технологии маскировки и сетевые решения с использованием принципа нулевого доверия. RevBits обеспечивает безопасность операций за счет всеобъемлющей киберзащиты, шифрования, аутентификации, авторизации и интеллектуального анализа многоуровневых данных о защите по всему комплексу безопасности. Информационная панель RevBits унифицирует кросс-функциональные средства безопасности, представляя интуитивно понятный «панорамный» вид. Выводя кибербезопасность на новый уровень, RevBits внедряет новые возможности с использованием многочисленных запатентованных технологий, что обеспечивает компаниям преимущество в плане безопасности. Для получения более подробной информации посетите RevBits.

За более подробной информацией обращайтесь к:

Нил Хестерберг (Neal Hesterberg)

, вице-президент по развитию бизнеса

RevBits

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