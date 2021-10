RevBits Zero Trust Network reforça segurança da rede e protege ativos digitais

MINEOLA, Nova York, 4 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A RevBits, provedora de software para defesa cibernética completa de 360 graus, divulgou hoje a disponibilidade do RevBits Zero Trust Network (ZTN). O RevBits ZTN é um aplicativo thin-client que oferece acesso autenticado para usuários e dispositivos remotos para aplicativos, serviços e dados, com segurança de rede abrangente.

A mão de obra remota e o acesso de terceiros estão elevando o risco de segurança para as empresas. Deslocando a proteção de rede para terminais, o RevBits ZTN isola e protege ativos internos, sem implementar segmentação de rede complicada. Suportando uma postura de segurança zero trust padrão, o RevBits ZTN oferece segurança de dados em trânsito por meio de criptografia, acesso seguro a aplicativos e serviços e segurança da rede por meio da autenticação de usuários e dispositivos.

"À medida que os níveis de ameaça corporativa aumentam, repensar a segurança cibernética e o controle de perímetro é fundamental", disse David Schiffer, CEO da RevBits. "Não é mais uma questão de garantir a criptografia de dados para usuários remotos por meio de uma VPN como complemento para a segurança da rede; as organizações devem adotar uma postura zero trust padrão."

Com base em sua inovação tecnológica no mercado de gerenciamento de acesso, por meio do premiado RevBits Privilege Access Management (PAM), o RevBits ZTN expande o gerenciamento e o controle de acesso para o nível de usuário individual, com visibilidade e análise unificadas de um único fornecedor.

As redes privadas virtuais (VPNs) têm sido a principal ferramenta de segurança para acesso remoto. No entanto, a proteção VPN é limitada ao perímetro da rede, deixando a rede interna vulnerável. A VPN oferece um nível de proteção ao criptografar dados em trânsito e uma camada de ofuscação. No entanto, ela não autentica os usuários ou seus dispositivos, deixando a rede aberta para invasores se as credenciais de VPN forem roubadas.

O RevBits ZTN oferece segurança de dados com criptografia e controle de acesso granular a ativos digitais, autenticando todos os usuários e dispositivos. "Com base em nossa arquitetura exclusiva e tecnologias com patente pendente, o RevBits ZTN oferece proteção de ponta", disse Mucteba Celik, CTO da RevBits. "Ao combinar os princípios de nossa solução PAM, o RevBits ZTN oferece criptografia de dados, ofuscação abrangente, controle granular de acesso de usuários e máquinas, além de monitoramento para proteger a infraestrutura digital."

Destaques do RevBits ZTN

Servidores proxy localizados em 24 regiões de nuvem distribuídas globalmente para conexões rápidas e seguras e escalonamento automático.

Múltiplas opções de autenticação do usuário, como impressão digital, reconhecimento facial, YubiKey, SAML, MFA entre outros.

Controlar todos os aspectos de uma sessão remota, incluindo monitoramento, revisão, gravação e eliminação de sessões com um clique.

Sobre a RevBits

A RevBits oferece novos níveis de IQ de segurança por meio de análise comportamental rica em contexto, inteligência artificial e aprendizado de máquina. A Cyber Intelligence Platform (CIP) da RevBits é uma plataforma de segurança unificada que integra o melhor conjunto de soluções de detecção e resposta, gerenciamento de acesso privilegiado, segurança de e-mail, tecnologia deception e redes de zero trust. A RevBits habilita operações de segurança com uma defesa cibernética completa, utilizando criptografia, autenticação, autorização e análise inteligente de dados de segurança ricos em contexto em camadas em todo o pacote de segurança. O painel da RevBits unifica a segurança multidisciplinar oferecendo uma visão intuitiva de 360 graus. Levando a cibersegurança ao próximo nível, a RevBits está inovando novos recursos, com várias tecnologias patenteadas para garantir que as empresas tenham uma vantagem em termos de segurança. Para mais informações, acesse RevBits.

Para mais informações, entre em contato com:

Neal Hesterberg

vice-presidente de desenvolvimento de negócios

RevBits

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

FONTE RevBits LLC

Related Links

https://www.revbits.com/



SOURCE RevBits LLC