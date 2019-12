Rząd Angoli ogłasza międzynarodowy przetarg publiczny na usługi zarządzania i eksploatacji wielofunkcyjnego terminala Porto Luanda

Przetarg publiczny kierowany jest do firm lub stowarzyszeń firm krajowych i zagranicznych, które mają doświadczenie w tego typu działalności lub spełniają wymagania programu, specyfikacji i obowiązujących przepisów. Termin nadsyłania ofert mija 30 marca 2020 r. zgodnie z Contest Program.

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w przetargu muszą spełniać następujące wymagania:

aktywa zrealizowane o wartości odpowiadającej co najmniej 25 milionów USD (dwadzieścia pięć milionów dolarów amerykańskich);

średnie obroty roczne w ciągu ostatnich 3 latach rozliczeniowych w wysokości odpowiadającej co najmniej 100 milionów dolarów (sto milionów dolarów amerykańskich);

aktywa netto o wartości odpowiadającej co najmniej 100 milionów dolarów (sto milionów dolarów amerykańskich);

w przypadku stowarzyszeń firm, wymagania określone powyżej mają zastosowanie proporcjonalne do udziału każdej firmy w stowarzyszeniu;

udział bezpośrednio lub przez spółki podległe w skali co najmniej 25% w co najmniej 3 koncesjach na prowadzenie działalności portowej w ciągu ostatnich 3 lat; w co najmniej jednym przypadku udział musi wynosić co najmniej 50%, a średni roczny poziom ruchu w ciągu ostatnich 3 lat nie może być mniejszy niż 250 000 TEU (dwieście pięćdziesiąt tysięcy TEU).

Oferty należy nadsyłać do siedziby głównej Luanda Port Company w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 do pokoju spotkań Administration B.

Terminal wielofunkcyjny w porcie Luanda to infrastruktura portowa przeznaczona do jednoczesnej obsługi ładunku ogólnego i kontenerów. Terminal ma przystań o długości 610 metrów, głębokości 12,5 metra i zajmuje obszar 181 070 metrów kwadratowych umożliwiający ruch na poziomie 2,6 miliona ton rocznie.

Biorąc pod uwagę istotność przetargu, zapraszamy media do promocji niniejszego komunikatu prasowego.

Dodatkowe informacje na temat ofert zainteresowane strony mogą znaleźć na poniżej wskazanej stronie internetowej.

www.concursos-mintrans.ao

info@concursos-mintrans.ao

Luanda, 16 grudnia 2019 r.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1056453/Port_of_Luanda.jpg

SOURCE The Government of Angola (Ministry of Transportation)