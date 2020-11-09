SDLG планирует открытие своего большого павильона на bauma CHINA 2020

Большой совместный стенд будет располагаться в павильонах B.54 и C.50, занимающих 5700 кв.м выставочной площади, а павильон SDLG будет размещен на открытой площадке размером 3872 кв.м. Посетители ожидают появления продуктов с использованием самых современных технологий.

Новейшее оборудование, которое компания SDLG планирует представить на выставке bauma CHINA в этом году, будет охватывать четыре категории продукции: экскаваторы, колесные погрузчики, экскаваторы-погрузчики и дорожно-строительная техника. Компания SDLG, являющаяся одним из первых крупнейших производителей в Китае, применивших на своем оборудовании системы объемного гидропривода, гибридную электрику и технологии дистанционного управления, выпустит новейшие погрузчики и экскаваторы серии H, способные функционировать при любых условиях работы и на любых строительных площадках.

Принимая во внимание глобальные последствия пандемии COVID-19, компания SDLG предлагает своей зарубежной аудитории 3-дневные прямые трансляции с выставочного стенда в период с 24 по 26 ноября. Прямые трансляции будут проходить на английском, русском, арабском, испанском и французском языках, а в День благодарения 26 ноября будет объявлен главный победитель, который получит СУПЕРПРИЗ в виде одной из реальных машин, производимых компанией.

В настоящее время компания SDLG, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей строительной техники, имеет свои товарные линейки, охватывающие погрузчики, экскаваторы, асфальтоукладчики, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики, а также запасные части к ним, и осуществляет свою деятельность более чем в 130 странах и регионах по всему миру. В 2006 году компании SDLG и Volvo заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в целях дальнейшей активизации разработки и совершенствования товаров и услуг.

Sabrina Qu (Сабрина Кью)

+86-189-1179-2764

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1328762/Image_SDLG_Conmart.jpg

SOURCE SDLG / CONMART