SDLG skal åpne sin store paviljong på bauma CHINA 2020

Vi stiller ut sammen med Volvo CE for aller første gang med 21 fantastiske produkter

SHANGHAI, 9. nov 2020 /PRNewswire/ -- Fra 24. til 27. november 2020, Shandong Lingong (SDLG) vil stille ut i bauma CHINA 2020 på Shanghai New International Expo Center. Med temaet "Innovasjon, mer enn pålitelighet", vil SDLG bringe til sammen 21 nye produkter som inneholder et komplett sett med løsninger under alle arbeidsforhold med en altdekkende service. I tillegg til at det er første gang vi har fellesstand med Volvo CE, tilbyr SDLG også sluttbrukerne sjansen til å vinne Superprisen sammen med de flotte gratisgavene.