Shell rozpoczyna produkcję w Appomattox w Zatoce Meksykańskiej

Appomattox to historia wydajności przez innowacje. Poprzez zoptymalizowane planowanie realizacji, lepsze projekty i produkcję oraz profesjonalne odwierty platforma Appomattox pozwoliła na zaoszczędzenie ponad 40% kosztów od chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji w roku 2015. Rozpoczęcie produkcji w Appomattox jest dopiero początkiem dalszej maksymalizacji przepływu zasobów w bogatym basenie Norphlet otaczającym platformę.

Głębinowa działalność Shell na całym świecie charakteryzuje się solidnymi planami rozwoju i wydobycia w Brazylii, USA, Meksyku, Nigerii, Malezji, Mauretanii i w zachodniej części Morza Czarnego. Poziom produkcji na świecie ma sięgnąć ponad 900 000 boe/d do roku 2020 z już odkrytych i opracowanych złóż. Firma jest nadal jednym z największych dzierżawców w amerykańskiej branży głębinowej i pozostaje jednym z czołowych wydobywców ropy i gazu ziemnego offshore w Zatoce Meksykańskiej. Shell opracowuje i zarządza projektami głębinowymi w celu zachowania konkurencyjności, a od roku 2014 firma zmniejszyła koszty opracowywania i prowadzenia działalności o około 45%.

Ostrzeżenie

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/891691/Appomattox_Platform.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449079/shell_oil_company_logo.jpg

SOURCE Shell Offshore Inc.