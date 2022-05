Spoločnosť Focus Brands International oznamuje bezkonkurenčné možnosti virtuálneho koučovania

Keď kouč zákazníckej skúsenosti poskytuje hodnotenie výnimočnosti prevádzky (OER), na virtuálnu návštevu používa softvérové riešenie vyvinuté v spolupráci so spoločnosťou RizePoint, popredným poskytovateľom softvérových služieb. Softvér v jednej praktickej aplikácii, ktorá je prístupná z akéhokoľvek mobilného operačného systému, obsahuje štandardy a usmernenia týkajúce sa značky, školiace materiály a obchodné riešenia, ako je analýza údajov a výkonnostné panely. „Platforma RizePoint na riadenie kvality automatizuje úlohy OER, zber prevádzkových údajov pre každé koučovanie a poskytuje zabudovanú obchodnú inteligenciu potrebnú na vykonávanie analýz a rýchle vykonávanie odporúčaní," hovorí Kari Hensien, prezidentka a generálna riaditeľka spoločnosti RizePoint. „Inovatívny prístup spoločnosti Focus Brands International k vykonávaniu OER umožní zabezpečiť kvalitu a globálnu konzistenciu zmysluplným a merateľným spôsobom na každom mieste."

Spoločnosť Focus Brands International spolupracovala so spoločnosťou Auxis na vytvorení medzinárodného modelu zdieľaných služieb a zorganizovaní tímu extenzívne vyškolených viacjazyčných koučov zákazníckej skúsenosti. Koučovia prakticky navštívia každý obchod štyrikrát až šesťkrát ročne, aby poskytli OER prevádzkovateľom obchodov v ich rodnom jazyku počas ich bežných pracovných hodín. „Nemôžeme mať väčšiu radosť ako to, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Focus Brands a pomôcť im realizovať ich inovatívnu víziu poskytovania prevádzkovej podpory na svetovej úrovni," hovorí Raul Vega, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Auxis. „CECE umožní zhromažďovať fakty a údaje, ktoré prispievajú k prevádzkovému úspechu, a to spôsobom, ktorý je cenovo dostupný, dosiahnuteľný a mení pravidlá hry v tomto odvetví. Teraz máme jedinečnú možnosť poskytovať analytické poznatky, ktoré pomôžu prepojiť zlepšenia v predajniach s finančnými výsledkami, a to z jedného centrálneho miesta."

O spoločnosti Focus Brands LLC

Spoločnosť Focus Brands® so sídlom v Atlante je popredným vývojárom globálnych viackanálových značiek v oblasti gastronómie. Spoločnosť Focus Brands je prostredníctvom svojich dcérskych značiek poskytovateľov franchisingu a prevádzkovateľom viac ako 6 400 reštaurácií, kaviarní, zmrzlinární a pekární v Spojených štátoch, v District of Columbia, Portoriku, na Guame a vo viac ako 55 zahraničných krajinách pod značkou Auntie Anne's®, Carvel®, Cinnabon®, Jamba®, Moe's Southwest Grill®, McAlister's Deli® a Schlotzsky's®, ako aj pod značkou Seattle's Best Coffee® na niektorých vojenských základniach a na niektorých medzinárodných trhoch. Viac informácií nájdete na stránkach www.focusbrands.com.

