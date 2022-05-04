Focus Brands International объявляет о беспрецедентных возможностях виртуального коучинга

«Наша задача заключается в том, чтобы помочь франшизополучателям развить их успех. CECE позволяет нам полностью отслеживать их работу, что значительно расширяет возможности достижения цели», — говорит президент Focus Brands International Бето Гвахардо (Beto Guajardo). «Никогда ранее у нас не было возможности регулярного посещения более 1850 торговых точек в 63 странах,— добавляет гендиректор компании Focus Brands LLC Джим Холтхазер (Jim Holthouser). — CECE — это невероятный прогресс в подходе к операционной деятельности и обучению, и сейчас идеальный момент для его внедрения. Эти новые виртуальные возможности, несомненно, будут определять будущее франчайзинга во всем мире».

Когда коуч по обслуживанию клиентов проводит обзор эффективности работы (OER), для виртуального посещения он использует программное решение, разработанное совместно с одним из ведущих поставщиков программных услуг RizePoint. Это программное обеспечение включает в себя стандарты и рекомендации по бренду, учебные материалы и бизнес-решения, такие как анализ данных и панели рабочих показателей, все это в удобном приложении, доступном с любой мобильной операционной системы. «Разработанная компанией RizePoint платформа менеджмента качества автоматизирует задачи OER, сбор оперативных данных для каждой сессии коучинга и предоставляет встроенную бизнес-аналитику, необходимую для проведения анализа и быстрого выполнения рекомендаций, — заявил президент и генеральный директор компании RizePoint Кари Хенсьен (Kari Hensien). — Инновационный подход компании Focus Brands International к проведению OER обеспечит контроль качества и согласованность по всему миру действенными и измеримыми способами».

Focus Brands International сотрудничает с Auxis в целях создания международной модели совместного обслуживания и организации многоязычной команды хорошо подготовленных коучей по обслуживанию клиентов. Коучи будут виртуально посещать каждую торговую точку 4–6 раз в год, чтобы провести OER с франшизополучателями на их родном языке в их рабочее время. «Мы очень рады сотрудничеству с Focus Brands в реализации инновационной концепции обеспечения операционной поддержки мирового класса,— заявил основатель и генеральный директор компании Auxis Рауль Вега (Raul Vega). — CECE обеспечит возможность сбора важных для успеха деятельности фактов и цифр доступным, достижимым и меняющим правила игры в отрасли способом. Теперь у нас есть уникальные возможности для предоставления из единого центра аналитической информации, которая поможет соотнести улучшения в торговых точках с финансовыми показателями».

Информация о компании Focus Brands LLC

Focus Brands® расположена в Атланте и является одним из ведущих разработчиков международных многоканальных брендов общественного питания. Focus Brands, через свои дочерние бренды, является франчайзером и оператором более чем 6400 ресторанов, кафе, кафе мороженого и пекарен в Соединенных Штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико, Гуаме и более 55 зарубежных стран под брендами Auntie Anne's®, Carvel®, Cinnabon®, Jamba®, Moe's Southwest Grill®, McAlister's Deli® и Schlotzsky's® а также брендом Seattle's Best Coffee® на некоторых военных базах и некоторых международных рынках. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.focusbrands.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1809961/Capture_4.jpg

SOURCE Focus Brands International