Statki M/V Riva Wind i M/V Arizona wypłynęły z Ukrainy, transportując 105 tys. ton zboża

Ziarno w Rosji odbierają dwa kolejne statki.

DŻAKARTA, Indonezja, 8 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Statek M/V Riva Wind należący do Harvest Commodities wypłynął z Portu Odessa na Ukrainie, transportując 50 tys. ton zboża, a drugi statek, M/V Arizona, opuścił ukraiński Port Chornomorsk z kolejnymi 55 tys. ton zboża na pokładzie. Zboże należy do PT Comexindo International - wspólnego przedsięwzięcia ustanowionego pomiędzy Harvest Commodities SA a indonezyjską Grupą Arsari.

(Left to right) Arsari Group CEO Hashim S. Djojohadikusumo, Ukrainian Ambassador to Indonesia Vassyl Hamianin, Harvest Commodities SA Chairman Gaurav Srivastava in a meeting in Jakarta, 2 August 2022.

Są to jedne z pierwszych statków, jakie wypłynęły z komercyjnym ładunkiem z portu Odessa od czasu wybuchu konfliktu, tj. po 24 lutego 2022 r. Ich bezpieczne przejście było możliwe dzięki niestrudzonym wysiłkom i porozumieniu między rządami Stanów Zjednoczonych, Rosji, Ukrainy, Turcji i Indonezji, a także ONZ.

„Chciałbym pogratulować przywódcom Stanów Zjednoczonych, Rosji, Ukrainy, Indonezji i Turcji podjęcia współpracy i wypracowania wspólnej płaszczyzny porozumienia, która pozwoli złagodzić globalny niedobór żywności - powiedział Gaurav Srivastava, prezes Harvest Commodities SA. - Mam nadzieję, że będzie to pierwszy krok w kierunku deeskalacji konfliktu. Pragnę też gorąco podziękować kapitanom i załogom obu statków, którzy od lutego 2022 r. cierpliwie czekali na pokładach swoich statków na Ukrainie. Wyprowadzenie statków z mocno zaminowanego portu w Odessie to akt wielkiej odwagi i umiejętności". Statki aktualnie kierują się do Turcji.

Również dwa kolejne statki odbierają zboże należące do Harvest Commodities z Noworosyjska w Rosji - M/V Shark 25 tys. ton zboża i M/V Bronco 10 tys. ton zboża.

Srivastava powiedział: „Biorąc pod uwagę fakt, że Indonezja jest przywódcą G20, prezes Arsari Hashim Djojohadikusumo i ja dzielimy wspólną wizję wspierania inicjatywy programu żywnościowego zarówno Rosji, jak i Ukrainy. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wykonywać tę pracę razem".

Jest to pierwszy z wielu transportów związanych z zakupem zboża przez PT Comexindo International od rosyjskich i ukraińskich rolników w celu jego późniejszej odsprzedaży międzynarodowym nabywcom.

Harvest Commodities SA jest międzynarodowym nabywcą i dystrybutorem produktów rolnych, ukierunkowanym na dopasowywanie podaży do popytu, zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości poprzez spersonalizowane usługi z zakresu logistyki, finansów i ograniczania ryzyka. Firma prowadzi działalność w Los Angeles (USA), Moskwie (Rosja), Kijowie (Ukraina), Genewie (Szwajcaria) i na Dżakarcie (Indonezja).

PT Comexindo International, firma znana wcześniej pod nazwą PT Prima Comexindo, należy do Grupy Arsari i prowadzi działalność w handlu międzynarodowym od 1986 r., szczególnie w następujących krajach i regionach: Rosja, Ukraina, Kazachstan, Azerbejdżan, Uzbekistan, kraje byłej Jugosławii, Afryka i Azja Południowo-Wschodnia.

