Stworzona przez Zymo Research linia produktów DNA/RNA Shield™ inaktywuje ospę małpią w celu zbierania i transportu próbek

IRVINE, Kalifornia, 15 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Zymo Research Corp., we współpracy z Instytutem Wirusologii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego we Freiburgu (Niemcy) przedstawiło dane wskazujące, że inaktywujące podłoże transportowe (ITM) DNA/RNA Shield™ doprowadziło do całkowitej inaktywacji otrzymanych w ostatnim czasie izolatów wirusa ospy małpiej.