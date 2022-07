O DNA/RNA Shield™ da Zymo Research inativa a varíola dos macacos para a coleta e o transporte de amostras

Esses dados chegam em um momento crítico, pois os casos de varíola dos macacos continuam aumentando em todo o mundo e os cientistas estão buscando métodos para coletar e transportar amostras com segurança sem comprometer a integridade genética. O teste da varíola dos macacos é realizado principalmente via PCR a partir da coleta de amostra de uma lesão feita com swab.

A linha do produto DNA/RNA Shield™ inclui dispositivos de coleta, preservação e transporte de amostras usadas em fluxos de trabalho de pesquisa e testes de doenças infecciosas. O DNA/RNA Shield™ permitiu que os pesquisadores conduzissem pesquisas e testes de doenças infecciosas na última década, inclusive durante a pandemia de COVID-19.

A Zymo Research oferece vários dispositivos que podem ser preenchidos com DNA/RNA Shield™, incluindo o popular Kit de Coleta de Amostras SafeCollect™. Os kits de Coleta de Amostras SafeCollect™ contêm um swab de coleta e um tubo patenteado contam com um selo de segurança que evita o derramamento acidental, o contato e/ou a ingestão do meio de estabilização da amostra, o que o torna ideal para coleta domiciliar de amostra

Saiba mais sobre os Kits de Coleta de Amostras SafeCollect™ com DNA/RNA Shield da Zymo Research aqui .

Veja a folha de dados.

Sobre a Zymo Research Corp.

A Zymo Research é uma empresa privada que atende à comunidade científica e de diagnósticos com ferramentas de biologia molecular de última geração desde 1994. A visão da empresa "A Beleza da Ciência é Tornar as Coisas Simples" se reflete em todos os seus produtos, da epigenética às tecnologias de purificação de ADN/ARN. Historicamente reconhecida como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo fronteiras com novas soluções para coleta de amostras, medições microbiômicas, dispositivos de diagnóstico e tecnologias de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) de alta qualidade e simples de usar. Siga a Zymo Research no Facebook , LinkedIn , Twitter e Instagram .

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1859786/Zymo_Research_Corp_ITM.jpg

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1859787/Zymo_Research_Corp_Assay.jpg

FONTE Zymo Research Corp.

SOURCE Zymo Research Corp.