TUMI est le partenaire officiel de la tournée de pré-saison du club féminin de Tottenham Hotspur

Grâce à ce partenariat exclusif, TUMI fournira à l'entraîneur principal Rehanne Skinner, aux joueuses et au personnel des bagages et des accessoires de voyage personnalisés pour leur prochaine tournée à Louisville dans le Kentucky.

Chaque membre de l'équipe féminine de la tournée de Tottenham Hotspur recevra des produits TUMI personnalisés pour l'aider à améliorer son voyage vers la deuxième édition de la Women's Cup. Les kits de voyage comprendront une variété d'équipements, notamment le sac à dos de navigation Alpha Bravo et la valise à 4 roues extensible 19 degrés, tous deux fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Il s'agit du deuxième partenariat entre TUMI et le Tottenham Hotspur Football Club, qui avait déjà soutenu la première équipe masculine lors de son voyage en Corée du Sud cet été.

« L'opportunité d'étendre le partenariat de TUMI aux femmes de Tottenham Hotspur est un prolongement naturel pour nous et correspond bien à notre volonté de perfectionner les parcours des femmes et des hommes à la conquête de leurs passions. Les produits TUMI sont ancrés dans l'excellence et l'endurance. C'est un grand honneur de pouvoir aider les joueuses à atteindre leur plus haut niveau de performance et de leur fournir un équipement de voyage personnel », a déclaré Jill Krizelman, vice-présidente principale du marketing mondial chez TUMI.

Pour souligner le partenariat, les deux parties collaboreront sur le contenu numérique, en partageant les anecdotes de voyage de Tottenham Hotspur Women pendant le tournoi, ainsi que sur la présence de la marque dans le stade pendant les trois matchs.

Todd Kline, directeur commercial de Tottenham Hotspur, a déclaré : « cette visite de pré-saison aux États-Unis est la toute première tournée intercontinentale de notre équipe féminine et TUMI a contribué à nous équiper avec des produits de haute qualité et de style pour célébrer cette occasion exceptionnelle. Notre détermination à nous préparer sur et en dehors du terrain est essentiel avant la nouvelle saison, et la synergie avec TUMI dans notre poursuite de l'excellence représente ce que notre équipe féminine cherche à atteindre lors de cette tournée et par la suite. »

Dans la lignée des récentes initiatives sportives de l'entreprise, le partenariat avec Tottenham Hotspur est le deuxième du genre où TUMI servira de partenaire officiel. En 2019, TUMI a annoncé un partenariat pluriannuel avec l'équipe de F1 McLaren Racing Team, en tant que partenaire officiel des bagages de l'équipe.

