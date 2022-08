TUMI é anunciada como parceira oficial de bagagem da turnê pré-temporada da equipe feminina do Tottenham Hotspur

Por meio dessa parceria exclusiva, a TUMI oferecerá à treinadora Rehanne Skinner, às jogadoras e aos funcionários bagagens e acessórios de estilo de vida personalizados para sua próxima turnê para Louisville, no estado de Kentucky.

Cada membro da equipe da turnê do Tottenham Hotspur Women receberá produtos personalizados da TUMI para ajudar a melhorar sua viagem rumo à segunda edição da The Women's Cup. Os kits de viagem contarão com diversos itens da marca, como a icônica mochila Alpha Bravo Navigation e uma mala de viagem expansível de 19 graus com quatro rodas, ambas fabricadas com materiais reciclados.

Trata-se da segunda parceria entre a TUMI e o Tottenham Hotspur Football Club: anteriormente, a marca apoiou a primeira equipe masculina durante sua viagem à Coreia do Sul no verão deste ano.

"A oportunidade de ampliar a parceria da TUMI com o Tottenham Hotspur Women é uma extensão natural para nós e está bem alinhada com nosso compromisso de aperfeiçoar as jornadas de mulheres e homens em busca de suas paixões. Os produtos da TUMI têm suas raízes na excelência e na resistência. Apoiar os jogadores no desempenho em seu mais alto nível e oferecer-lhes equipamentos de viagem pessoais é uma grande honra", disse Jill Krizelman, vice-presidente sênior de marketing global da TUMI.

Para dar destaque à parceria, ambas as partes colaborarão em conteúdo digital, compartilhando as histórias de viagem do Tottenham Hotspur Women durante o torneio, bem como a presença da marca dentro do estádio durante as três partidas.

Todd Kline, diretor comercial do Tottenham Hotspur, disse: "Esta visita pré-temporada aos EUA é a primeira turnê intercontinental para nossa equipe feminina, e a TUMI ajudou a nos equipar com produtos de alta qualidade e cheios de estilo para marcar esta ocasião empolgante. Nosso compromisso com a preparação dentro e fora do campo é fundamental para a nova temporada, e a sinergia com a TUMI em nossa busca pela excelência representa o que nossa equipe feminina está procurando alcançar nesta turnê e além."

De acordo com as iniciativas esportivas recentes da empresa, a parceria com o Tottenham Hotspur é a segunda desse tipo em que a TUMI atuará como parceira oficial. Em 2019, a TUMI anunciou uma parceria plurianual com a equipe McLaren Racing de F1, como parceira oficial de bagagem da equipe.

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI desenvolve itens essenciais de luxo de primeira linha para negócios, viagens e desempenho, com o objetivo de aprimorar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, assumimos o compromisso de fazer com que as viagens sejam uma parceira para a vida toda dos viajantes e fabricantes em busca de suas paixões. A marca é vendida no mundo todo em mais de 75 países, com aproximadamente dois mil pontos de venda e o site TUMI.COM.

