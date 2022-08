TUMI wird offizieller Reisegepäck-Partner der Tottenham Hotspur Women's Pre-Season Tour

Im Rahmen dieser exklusiven Partnerschaft wird TUMI Cheftrainerin Rehanne Skinner, die Spielerinnen und den Stab mit personalisiertem Reisegepäck und Lifestyle-Accessoires für die bevorstehende Tour nach Louisville, Kentucky, versorgen.

Jedes Mitglied des Tourteams der Tottenham Hotspur Women erhält personalisierte TUMI-Produkte, um ihre Reise zur zweiten Auflage des Women's Cups zu unterstützen. Die Reisesets enthalten eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen, darunter den kultigen Alpha Bravo Navigationsrucksack und den 19 Degree Extended Trip Expandable 4 Wheel Packing Case der Marke, die beide aus recycelten Materialien bestehen.

Dies ist die zweite Partnerschaft zwischen TUMI und dem Tottenham Hotspur Football Club, nachdem TUMI bereits die erste Herrenmannschaft bei ihrer Reise nach Südkorea in diesem Sommer unterstützt hat.

„Die Möglichkeit, die Partnerschaft von TUMI auf die Tottenham Hotspur Women auszuweiten, ist eine natürliche Erweiterung für uns und passt gut zu unserem Engagement, die Reise von Frauen und Männern bei der Verfolgung ihrer Leidenschaften zu perfektionieren. Die Produkte von TUMI stehen für Exzellenz und Ausdauer. Es ist eine große Ehre, die Spieler dabei zu unterstützen, Höchstleistungen zu erbringen und sie mit persönlicher Reiseausrüstung auszustatten", sagte Jill Krizelman, Senior Vice President of Global Marketing bei TUMI.

Um die Partnerschaft hervorzuheben, werden beide Parteien bei digitalen Inhalten zusammenarbeiten und die Reiseberichte von Tottenham Hotspur Women während des Turniers sowie die Markenpräsenz im Stadion während der drei Spiele teilen.

Todd Kline, Chief Commercial Officer bei Tottenham Hotspur, sagte: „Dieser Besuch vor der Saison in den USA ist die erste interkontinentale Tournee unserer Frauenmannschaft überhaupt, und TUMI hat uns dabei geholfen, uns mit hochwertigen und stilvollen Produkten für diesen aufregenden Anlass auszustatten. Unser Engagement für die Vorbereitung auf und neben dem Spielfeld ist der Schlüssel für die neue Saison, und die Synergie mit TUMI in unserem Streben nach Spitzenleistungen steht für das, was unser Frauenteam auf dieser Tour und darüber hinaus erreichen will"

Im Einklang mit den jüngsten Sportinitiativen des Unternehmens ist die Partnerschaft mit Tottenham Hotspur die zweite ihrer Art, bei der TUMI als offizieller Partner fungiert. 2019 kündigte TUMI eine mehrjährige Partnerschaft mit dem McLaren Racing Team in der Formel 1 an, als offizieller Gepäckpartner des Teams.

