TXOne Networks, start-up op het gebied van industriële cyberbeveiliging, haalt $ 12,9 m. binnen in "Serie A"-investeringsronde

TXOne Networks, een joint venture van Trend Micro, wereldleider op het gebied van informatiebeveiligingsoplossingen, en Moxa, wereldleider op het gebied van industriële infrastructuur, is snel een van 's werelds vooraanstaande cyberbeveiligingsmerken geworden – deels dankzij de erkenning van recente internationale prijzen. Dr. Terence Liu, CEO van TXOne Networks, legt uit: "TXOne Networks is sinds zijn oprichting door industriële cliënten erkend en we hebben sindsdien een substantiële groei doorgemaakt. Ik ben zeer verheugd dat we deze Serie A-investeringsronde met goed resultaat en het vertrouwen van onze investeerders hebben afgesloten. De succesvolle afronding van deze financiering is van groot belang voor ons en het opzetten van het volgende stadium in de ontwikkeling van TXOne Networks."

Yoshiyuki Shibusawa, President en CEO van JAFCO Asia, een Japanse durfkapitaalgroep, voegt daaraan toe: "Het toepassen van veiligheidsmaatregelen in Operationele Technologie (OT), zoals in industriële controlesystemen, wordt steeds belangrijker en urgenter. Het aantal cyberbedreigingen van dat soort doelwitten groeit met een verontrustende snelheid en vormen een sociaal risico dat we niet langer kunnen negeren. Daarom is de kennismaking met TXOne Networks, die zich middenin de opmerkelijke oplossing van dit probleem bevinden, voor ons zeer spannend geweest. Met het respectabele team geleid door Dr. Liu zullen we samen ons best doen om dit cruciale onderwerp te behandelen."

Eva Chen, CEO en medeoprichter van TXOne Networks' moederbedrijf Trend Micro, concludeert: "We leven in een verbonden wereld; het huidige gevaar voor cyberbeveiliging is reëel. Beveiliging is waar Trend Micro zich in zijn geheel op richt, en het Industriële Controle Systeem (ICS) is daarop geen uitzondering. Ik ben zo blij dat onze missie om de wereld te beveiligen zich via TXOne Networks kan uitbreiden en innovaties kan inspireren die de gevaren kinnen bijhouden, met name tegenover bedreigingen die evolueren om diverse ICS verticalen aan te vallen."

Aanbevelingen voor het cyberbedreigingenlandschap na de pandemie

Terwijl de wereldwijde respons op de COVID-19-pandemie aan de ene kant de digitale transformatie en ontwikkeling in de richting van Industry 4.0 heeft versneld, heeft het voor de maakindustrie ook voor nieuwe uitdagingen gezorgd. De afbakening tussen IT en OT is vervaagd en het aantal beschikbare aanvalspunten, van waaruit hackers een aanval kunnen opzetten, is exponentieel gegroeid. Het beveiligen van Industriële Internet of Things-technologie is een belangrijke uitdaging voor fabrieksoperaties vanwege de unieke behoeften van de industriële beheersomgeving. OT-activa zijn van cruciaal belang voor de productiviteit en een verstoring ervan zorgt voor serieuze problemen. Om deze reden is het voor bedrijven lastig om cyberbeveiligingsoplossingen te vinden die de veiligheid van apparatuur garanderen en tegelijkertijd een soepele operatie van de machines mogelijk maken. Veel bedrijven willen weten hoe ze in het licht van de enorme veranderingen als gevolg van de pandemie tegen cyberbeveiliging aan moeten kijken.

Volgens de CEO van TXOne Networks, Dr. Terence Liu: "De pandemie heeft iedereen gedwongen om de digitale transformatie te bekijken vanuit een andere invalshoek en meerdere managementuitdagingen aan het licht gebracht die bedrijven kunnen blootstellen aan risico's op het gebied van de cyberbeveiliging. Ik denk dat bedrijven allereerst moeten inzien dat de industriële netwerkomgeving inherente veiligheidsrisico's bevat en proactief proberen die risico's te begrijpen en onderzoeken. Ten tweede is het belangrijk om de kwetsbaarheden in het systeem te bestuderen en een beveiligingsstrategie te formuleren die tegemoet komt aan de unieke eisen van de OT-omgeving: beveiliging mag niet ten koste gaan van de prestaties of operaties onderbreken, en moet oplossingen bevatten die in elke omgeving werken. Tenslotte moet er actie worden ondernomen om cyberbeveiligingsinspanningen te coördineren met de verschillende stadia van digitale transformatie. Alleen op deze manier kunnen risico's worden beperkt, cruciale apparatuur beschermd en operationele verstoringen en het verlies van essentiële gegevens beperkt."

De beveiliging van industriële controlesystemen is de nieuwe frontlinie

Sinds de COVID-19-pandemie de digitale transformatie in een hogere versnelling heeft gezet, is de beveiliging van industriële controlesystemen een nieuw frontlinie in de markt geworden die in een fase van snelle groei terecht is gekomen. TXOne Networks is op weg om zijn prestatie van meer dan 100% groei in drie opeenvolgende jaren voort te zetten. Met deze investering van $ 12,9 miljoen heeft het toonaangevende merk op het gebied van mondiale Industriële IoT-beveiliging een nieuwe mijlpaal bereikt na afronding van de Serie A-financieringsronde. Het bedrijf heeft aan momentum gewonnen dankzij de cyberbeveiligings- en industriële automatiseringsveteranen en biedt klanten overal ter wereld uitstekende technologie en dienstverlening. TXOne blijft reageren op nieuwe bedreigingen voor de OT-omgeving en een succesvolle digitale transformatie ondersteunen door opgedane operationele expertise te combineren met AI-technologie om op maat gemaakt oplossingen te bieden aan industriële omgevingen en het Industriële Internet of Things.

Over TXOne Networks

TXOne Networks, een dochteronderneming van Trend Micro, biedt cyberbeveiligingsoplossingen die speciaal gericht zijn op de beveiliging van industriële controlesystemen, en die voor betrouwbaarheid en bescherming tegen cyberaanvallen zorgen.

https://www.txone-networks.com

Mediacontacten:

TXOne Networks, Lynette Lee / 0936-886-218 / [email protected]

GlobalCom Networks, Martin Uffmann / 0049 89 360 363 41 / [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1596318/Dr_Terence_Liu_TXOne_Networks.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1596319/TXOne_Networks.jpg

Related Links

https://www.txone-networks.com



SOURCE TXOne Networks