La start-up de cybersécurité industrielle TXOne Networks obtient 12,9 millions de dollars dans le cadre du cycle d'investissement de « série A »

TXOne Networks, une co-entreprise de Trend Micro, un leader mondial des solutions de sécurité de l'information, et de Moxa, un leader mondial de l'infrastructure industrielle, est rapidement devenue l'une des principales marques de cybersécurité industrielle au monde, en partie grâce à la distinction de prix internationaux remportés récemment. Le Dr Terence Liu, PDG de TXOne Networks, explique : « TXOne Networks jouit de la reconnaissance des clients industriels depuis sa création, et nous avons connu une croissance substantielle depuis lors. Je suis très heureux que nous ayons bouclé ce cycle d'investissements de série A avec un bon résultat et la confiance de nos investisseurs. La réussite de cette levée de fonds revêt une grande importance pour nous, et pour la mise en place de la prochaine étape du développement de TXOne Networks. »

Yoshiyuki Shibusawa, président et directeur général de JAFCO Asia, un groupe japonais de capital-risque, ajoute : « Il est de plus en plus important et urgent d'intégrer des mesures de sécurité dans les technologies opérationnelles (OT) telles que les systèmes de contrôle industriels. Les cybermenaces visant ces cibles se multiplient à un rythme alarmant et présentent des risques sociaux qui ne sauraient être négligés. C'est pourquoi il a été très intéressant pour nous de faire la connaissance de TXOne Networks, qui est au cœur de cette remarquable résolution de problèmes. En collaboration avec l'équipe respectable dirigée par le Dr Liu, nous ferons de notre mieux pour nous attaquer à ce problème crucial. »

Et Eva Chen, PDG et cofondatrice de TrendMicro, la société mère de TXOne Networks, de conclure : « Nous vivons dans un monde connecté ; le danger actuel pour la cybersécurité est très clair. La sécurité est au cœur des préoccupations de Trend Micro, et les systèmes de contrôle industriel (SCI) ne font pas exception. Je suis très heureuse de voir que notre mission de sécurisation du monde peut s'étendre grâce à TXOne Networks pour inspirer des innovations capables de faire face aux attaquants, en particulier compte tenu des menaces en constante évolution pour cibler divers marchés verticaux des SCI »

Recommandations relatives au paysage des cybermenaces post-pandémie

Si la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique et la progression vers l'industrie 4.0, elle a également engendré de nouveaux problèmes pour l'industrie manufacturière. Les frontières entre la technologie de l'information (IT) et la technologie d'exploitation (OT) sont devenues floues, et le nombre de surfaces d'attaque disponibles - points de départ des attaques des pirates - a augmenté de façon exponentielle. La sécurisation de la technologie de l'Internet industriel des objets est un défi majeur pour les opérations de fabrication en raison des besoins uniques de l'environnement de contrôle industriel. Les actifs de la technologie d'exploitation sont essentiels à la productivité, et toute interférence avec eux constitue un sérieux problème. Pour cette raison, il est difficile pour les entreprises de trouver des solutions de cybersécurité qui garantissent la sécurité des équipements tout en favorisant le bon fonctionnement des équipements du site de travail. De nombreuses entreprises veulent savoir comment envisager la cybersécurité à la lumière des changements majeurs induits par la pandémie.

Selon le Dr Terence Liu, PDG de TXOne Networks : « La pandémie a obligé tout le monde à s'arrêter et à considérer la transformation numérique sous un angle nouveau, et elle a révélé divers problèmes de gestion susceptibles d'exposer les entreprises à un risque de cybersécurité. Je pense que les entreprises devraient d'abord admettre que l'environnement des réseaux industriels présente des risques de sécurité inhérents, et travailler de manière proactive pour comprendre et examiner ces risques. Ensuite, il est important d'étudier les vulnérabilités du système et de définir une stratégie de protection qui réponde aux exigences uniques de l'environnement OT : la sécurité ne doit pas influer sur les performances ni interrompre les opérations, et doit inclure des solutions qui fonctionnent pour n'importe quel environnement. Enfin, des mesures doivent être prises pour coordonner les efforts déployés en matière de cybersécurité avec les différentes étapes de la transformation numérique. Ce n'est que de cette manière que l'on peut minimiser les risques, protéger les équipements essentiels et éviter les interruptions de fonctionnement et la perte de précieuses données. »

La sécurité des systèmes de contrôle industriel devient une nouvelle frontière

Depuis que la pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique, la sécurité des systèmes de contrôle industriel est devenue une nouvelle frontière sur le marché et est entrée dans une phase de croissance rapide. TXOne Networks est en bonne voie pour maintenir sa croissance de plus de 100 % pendant trois années consécutives. Grâce à cet investissement de 12,9 millions de dollars, la première marque mondiale de la sécurité de l'internet industriel des objets a franchi une nouvelle étape à l'achèvement de sa levée de fonds dans le cadre du cycle de série A. Les vétérans de la cybersécurité et de l'automatisation industrielle ont donné de l'élan à l'entreprise, qui offre une technologie et des services de premier ordre à ses clients du monde entier. TXOne continuera à répondre aux nouvelles menaces qui pèsent sur l'environnement OT et à favoriser la réussite de la transformation numérique en combinant l'expertise opérationnelle accumulée avec la technologie de l'IA pour fournir des solutions sur mesure aux environnements industriels et à l'Internet industriel des objets.

