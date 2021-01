Valcare Medical annonce le premier implant transseptal humain de l'anneau d'annuloplastie AMEND™ pour la réparation de la valve mitrale

HERZLIYA, Israël, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Valcare Medical Ltd., qui développe des solutions de réparation et de remplacement de la valve mitrale et tricuspide par transcathétérisme, annonce qu'elle a réussi à placer pour la première fois chez l'homme un anneau d'annuloplastie transseptal AMEND™. La procédure transseptale AMEND a été réalisée au Centre cardiaque Schulich du Centre des sciences de la santé Sunnybrook à Toronto, dans le cadre du Programme d'accès spécial de Santé Canada.

Valcare's AMEND mitral repair annuloplasty ring

Le dispositif de réparation de la valve mitrale AMEND de Valcare est un anneau fermé semi-rigide en forme de D, innovant et cliniquement prouvé, doté de capacités d'ancrage uniques. AMEND est conçu pour fournir un traitement chirurgical de qualité clinique par le biais de procédures plus sûres et plus faciles basées sur des cathéters. La plate-forme AMEND sert également d'infrastructure pour le système de remplacement mitral et la solution de réparation des tricuspides de Valcare.

L'intervention a été réalisée par le Dr Eric Cohen, le Dr Andrew Czarnecki et le Dr Gideon Cohen du Centre cardiaque Schulich.

« Nous sommes heureux d'avoir l'opportunité de mettre la technologie innovante de Valcare à la disposition de nos patients. Ce premier cas a démontré les capacités uniques d'ancrage et de guidage des dispositifs AMEND, permettant un redimensionnement annulaire et une réduction de la RM » a déclaré le Dr Andrew Czarnecki. « L'implantation de l'anneau AMEND a remodelé la géométrie annulaire, facilitant ainsi la réparation bord à bord du feuillet, ce qui n'était pas possible avant l'implantation. Nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration et d'améliorer la qualité de vie de nos patients. »

Le Dr Gideon Cohen a ajouté : « Cette technologie unique nous fournit un autre outil important pour traiter des patients auparavant jugés inopérables. Nous sommes heureux d'avoir pu proposer cette procédure à un patient qui n'avait pas d'autre option chirurgicale ou d'appareillage. »

« Cette réalisation passionnante est le point de départ de la normalisation de l'appareil AMEND en tant que norme pour les procédures de réparation mitrale. Après avoir démontré la sécurité et l'efficacité de l'anneau AMEND dans les procédures transapicales, nous livrons maintenant cet anneau d'annuloplastie en forme de D par une approche transseptale. Le design distinctif d'AMEND offre une solution de type chirurgical par transcathétérisme et crée une plate-forme pour de multiples options de traitement pour les patients, en tant que solution autonome ou en combinaison avec des thérapies de reconstruction bord à bord ou des cordages » a déclaré Shuki Porath, PDG de Valcare Medical. « Nous apprécions l'opportunité de travailler avec l'excellente équipe du Schulich Heart Centre à Toronto, et de bénéficier de leur expérience, en aidant Valcare Medical à développer des traitements innovants pour les patients cardiaques. »

Valcare commencera bientôt à recruter des patients pour son étude clinique pilote AMEND Plus et lancera une étude de faisabilité précoce (EFS) de la FDA.

Le dispositif AMEND est limité à un usage expérimental et n'est pas disponible dans le commerce.

Valcare Medical

Valcare Medical est une société privée de dispositifs médicaux, qui se consacre à la fourniture de technologies innovantes de transcathétérisme pour le traitement de la régurgitation mitrale et tricuspide. Valcare développe des dispositifs médicaux, conçus pour devenir une partie intégrante de toute procédure cardiaque structurelle.

Contact

M. Shuki Porath, PDG

Valcare Medical Ltd.

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1428133/Valcare_Medical_Annuloplasty_ring.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1428135/Valcare_Medical_Logo.jpg

SOURCE Valcare Medical Ltd.