Valcare Medical anuncia o primeiro implante transseptal humano do anel de anuloplastia AMEND™ para reparo da válvula mitral

HERZLIYA, Israel, 28 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A desenvolvedora de soluções de reparo e substituição de válvulas mitrais e tricúspides transcateter, Valcare Medical Ltd., anuncia que concluiu com sucesso sua primeira entrega transseptal do anel de anuloplastia AMEND™ em seres humanos. O procedimento transseptal AMEND foi realizado no Schulich Heart Centre do Sunnybrook Health Sciences Centre, em Toronto, no âmbito do Health Canada Special Access Program.

O dispositivo de reparo da válvula mitral AMEND da Valcare é um anel fechado semirrígido em forma de D inovador, clinicamente comprovado e com recursos de ancoragem exclusivos. O AMEND foi projetado para oferecer o tratamento cirúrgico clínico padrão por meio de procedimentos com base em cateter mais seguros e fáceis. A plataforma AMEND também serve como infraestrutura para o sistema de substituição mitral e solução de reparo tricúspide da Valcare.

O procedimento foi realizado pelos médicos Dr. Eric Cohen, Dr. Andrew Czarnecki, e Dr. Gideon Cohen, do Schulich Heart Centre.

"Estamos satisfeitos por ter a oportunidade de apresentar a tecnologia inovadora da Valcare aos nossos pacientes. Este primeiro caso demonstrou as capacidades únicas de ancoragem e direção dos dispositivos AMEND, permitindo o redimensionamento anular e a redução de MR", afirmou o Dr. Andrew Czarnecki. "A implantação do anel AMEND remodelou a geometria anular, facilitando o reparo de ponta a ponta do folheto, o que não era possível antes do implante. Esperamos continuar esta colaboração e melhorar a qualidade de vida de nossos pacientes."

O Dr. Gideon Cohen acrescentou: "Esta tecnologia única nos oferece mais uma importante ferramenta para tratar pacientes que, antes, seriam considerados inoperáveis. Estamos satisfeitos por poder oferecer este procedimento a um paciente que não tinha outras opções cirúrgicas ou de dispositivo."

"Esta conquista emocionante representa o marco para padronizar o dispositivo AMEND como o padrão ouro para procedimentos de reparo mitral." Após a demonstração da segurança e eficácia do anel AMEND em procedimentos transapicais, estamos agora oferecendo este anel de anuloplastia em forma de D por meio de uma abordagem transseptal. O projeto distinto da AMEND oferece uma solução transcateter semelhante à cirúrgica e cria uma plataforma para múltiplas opções de tratamento para pacientes, como uma solução autônoma ou em combinação com terapias de reconstrução de ponta a ponta ou de cordas" disse Shuki Porath, CEO da Valcare Medical. "Agradecemos a oportunidade de trabalhar em conjunto com a excelente equipe do Schulich Heart Centre em Toronto, e nos beneficiar de sua experiência, apoiando a Valcare Medical na expansão de tratamentos inovadores para pacientes cardíacos."

Em breve, a Valcare começará a inscrever pacientes para seu estudo clínico piloto AMEND Plus e lançará um estudo de viabilidade antecipada (early feasibility study, EFS) da FDA.

O dispositivo AMEND está limitado para uso experimental e não está disponível comercialmente.

A Valcare Medical é uma empresa privada de dispositivos médicos, dedicada a oferecer tecnologias de transcateter inovadoras para o tratamento de regurgitação mitral e tricúspide. A Valcare está desenvolvendo dispositivos médicos projetados para serem parte fundamental de todos os procedimentos estruturais cardíacos.

