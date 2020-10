Via adquiere Fleetonomy para agilizar la entrada en logística y entrega

La tecnología de Via se utiliza actualmente por más de 150 ciudades y operadores de tránsito en el mundo para impulsar el tránsito inteligente y, cada vez más, las plataformas de entrega. La necesidad de servicios de tránsito esenciales y entrega de productos ha seguido creciendo durante la pandemia, y Via planea aplicar la tecnología y experiencia de Fleetonomy en predicción de demanda y uso de flota para avanzar sus soluciones de logística digitales.

"Mientras seguimos construyendo la próxima generación de transporte público e infraestructura de suministro, estamos orgullosos de asociarnos con Fleetonomy para avanzar a esta nueva fase de crecimiento", dijeron los cofundadores de Via, Daniel Ramot y Oren Shoval. "Hemos estado consistentemente impresionados por Israel, Lior, y todo el equipo de Fleetonomy y por los productos de diseño e ingeniería excepcional que han creado. Compartimos una visión para el futuro de la movilidad y esperamos realizar esta visión juntos".

"Hoy marca un hito muy importante para nuestra compañía", dijo Israel Duanis, consejero delegado y cofundador de Fleetonomy. "Cuando Lior y yo fundamos Fleetonomy hace tres años, teníamos una gran misión en mente: ofrecer una nueva manera de gestionar los servicios basados en flota. Creemos que ofrecer una serie de soluciones impulsadas por datos, eficientes y fiables ayudará a nuestros clientes a convertirse en líderes de la economía bajo demanda. En los últimos tres años, con el increíble equipo y socios de Fleetonomy, hemos sido muy afortunados de ver esta misión hacerse realidad con clientes como Toyota, Jaguar Land Rover, Audi, y otros agentes clave en el espacio de la movilidad. Uniéndose a Via, podremos expandir y ampliar esta misión y trabajar juntos en la gran visión de Via de cambiar la situación del transporte".

Basándose en su profundo conocimiento de las redes de tránsito, su capacidad para ofrecer transporte bajo demanda y programado previamente, y su plataforma altamente modular, Via apoya activamente a los municipios, agencias de tránsito, escuelas y organizaciones sin ánimo de lucro para ir más allá de un sistema de rutas y calendarios rígidos a una red de datos totalmente dinámica. En Israel, la sede de Fleetnomy, Via es el proveedor de tecnología para los servicios de transporte bajo demanda Bubble en Tel Aviv y TikTak en Jerusalén, y opera un sistema de autobús escolar dinámico en Misgav.

Acerca de Via:

Fundada en 2012, Via lideró la categoría TransitTech utilizando nuevas tecnologías para impulsar sistemas de movilidad públicos, optimizando las redes de lanzaderas, autobuses, vehículos aptos para silla de ruedas, autobuses escolares y vehículos autónomos en todo el mundo. Construyendo la red de transporte más eficiente, igualitaria y sostenible para todos los usuarios –incluidos los de movilidad reducida, los que no tienen smartphone o poblaciones sin cuentas bancarias- Via trabaja con sus socios para reducir el coste del transporte público y ofrecer opciones accesibles que rivalicen con la comodidad de un coche personal con un impacto medioambiental mucho más reducido. En la intersección de transporte y tecnología, Via es un mercado visionario que combina innovación de software con diseño de servicio sofisticado y experiencia operacional para mejorar fundamentalmente la manera en que se mueve el mundo, con 150 socios globales en seis continentes y sumando.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1307108/Via_Founders_Daniel_Ramot_Oren_Shoval.jpg





Logo - https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg

SOURCE Via