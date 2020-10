Via fait l'acquisition de Fleetonomy pour accélérer son entrée sur le marché de la logistique et de la livraison

Fleetonomy a été fondé en 2017 par son PDG, Israel Duanis et son directeur de la technologie, Lior Gerenstein. Son objectif est de mettre au point des plateformes de gestion et d'optimisation de flotte de véhicules de prochaine génération qui seront capables de relever les défis et de saisir les occasions qui se présenteront à mesure que la demande pour des services sur demande en matière de flotte augmentera. En quelques années seulement, l'entreprise s'est associée à plusieurs marques connues, telles que Toyota et BP, s'affirmant comme la référence en matière de technologie de gestion de flotte.

La technologie de Via est actuellement utilisée par plus de 150 villes et opérateurs de véhicule de transport partout dans le monde pour alimenter le transport en commun intelligent et, de plus en plus, les plateformes de livraison. Pendant la pandémie, les besoins en matière de services essentiels de transport en commun et de livraison de biens ont continué de croître. Via a donc l'intention d'intégrer la technologie et l'expertise de Fleetonomy relatives à la prévision de la demande et à l'utilisation de flottes de véhicules pour faire progresser ses solutions numériques de logistique.

« Alors que nous continuons de bâtir la prochaine génération d'infrastructures de transport en commun et de livraison, nous sommes fiers de nous associer à Fleetonomy pour amorcer cette nouvelle phase de croissance, ont déclaré les cofondateurs de Via, Daniel Ramot et Oren Shoval. Nous n'avons cessé d'être impressionnés par Israël, Lior et toute l'équipe de Fleetonomy, et par les produits magnifiques et exceptionnels, sur le plan de la conception, qu'ils ont créés. Nous voyons l'avenir de la mobilité de la même façon et avons hâte de le forger ensemble. »

« Ce jour marque une étape très excitante pour notre entreprise, a ajouté Israel Duanis, PDG et cofondateur de Fleetonomy. Lorsque Lior et moi avons fondé Fleetonomy, il y a trois ans, nous avions une mission très importante en tête; celle d'offrir une façon inédite de gérer les services axés sur les flottes. Nous sommes persuadés qu'offrir une gamme de solutions fiables, efficaces et axées sur les données aidera nos clients à devenir les leaders de l'économie à la demande. Au cours des trois dernières années, grâce à l'incroyable équipe et aux partenaires de Fleetonomy, nous avons eu la chance de voir cette mission se concrétiser auprès de clients comme Toyota, Jaguar Land Rover, Audi et d'autres leaders du marché de la mobilité. En nous joignant à Via, nous serons en mesure d'étendre et de prolonger cette mission et de travailler ensemble à la grande vision de Via qui consiste à changer le paysage des transports. »

Fort de ses solides connaissances des réseaux de transport en commun, de sa capacité à fournir un transport efficace sur demande et programmé, et de sa plateforme hautement modulaire, Via soutient activement les municipalités, les entreprises de transport, les écoles et les organismes sans but lucratif pour passer d'un système de routes et d'horaires figées à un réseau entièrement dynamique axé sur les données. En Israël, où se trouve le siège social de Fleetnomy, Via est le fournisseur de technologie pour les services de covoiturage à la demande Bubble, à Tel-Aviv, et TikTak, à Jérusalem, et exploite un système de bus scolaire dynamique à Misgav.

À propos de Via :

Fondé en 2012, Via a joué le rôle de pionnier du secteur de la technologie des transports en alimentant les systèmes de mobilité publique avec les nouvelles technologies, ce qui a optimisé les réseaux dynamiques de navettes, d'autobus, de véhicules accessibles en fauteuil roulant, de bus scolaires et de véhicules autonomes du monde entier. Créant le réseau de transport le plus efficace, le plus équitable et le plus durable au monde pour tous les usagers, y compris les personnes à mobilité réduite, les personnes ne possédant pas de smartphone et les populations non bancarisées, Via collabore avec ses partenaires pour réduire les coûts des transports en commun et offrir des options accessibles qui rivalisent avec la commodité d'une voiture de particulier et dont l'impact environnemental est grandement inférieur. Au croisement du transport et de la technologie, Via est un leader du marché visionnaire qui allie l'innovation logicielle à la conception de services sophistiqués et à l'expertise opérationnelle dans le but d'améliorer fondamentalement la façon dont le monde évolue avec l'aide de ses150 partenaires mondiaux sur six continents, un chiffre qui continue d'augmenter.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1307108/Via_Founders_Daniel_Ramot_Oren_Shoval.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg

SOURCE Via