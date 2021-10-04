Wanda Hotels & Resorts открывает в Турции свой первый отель с международным управлением

Расположенный рядом с аэропортом Стамбула отель Wanda Vista Istanbul, предлагающий гостям 127 номеров высшей категории и 320 апартаментов со всеми удобствами, спроектированных совместно с дизайнерской фирмой Филиппа Старка (Philippe Starck) и проектным институтом Wanda Hotel, представляет собой первый зарубежный гостиничный объект, реализующий концепцию Pure Oriental Delight («Подлинное восточное наслаждение») на международном уровне.

Городской курорт в развивающемся деловом районе

Отель Wanda Vista Istanbul, построенный в Багджиларе — одной из быстроразвивающихся территорий в Европе, располагается в пределах транспортного узла рядом с автомагистралью, ведущей в аэропорт, и всего в 35 километрах от аэропорта Стамбула. Благодаря его выгодному расположению гостям легко добираться до известных достопримечательностей, включая пролив Босфор, Собор Святой Софии и Голубую мечеть.

В отеле Wanda Vista Istanbul создано уникальное жилое пространство на территории развивающегося делового района с его многочисленными ресторанами и объектами для отдыха. Наполненный светом и стильно оформленный вестибюль гостиницы украшен колоритным ретро-автомобилем и тщательно отобранными произведениями живописи. В четырех ресторанах и барах гостям будут подавать незабываемые деликатесы из Турции, Китая и со всего мира.

Гармония эпохи в исполнении мэтров двух стран

Проект Wanda Vista Istanbul and Wanda Vista Residence, официально подписанный в 2017 году, разрабатывался совместно компаниями Mar Yapi Turizm A. S., одним из ведущих застройщиков в Турции, и Wanda Hotels & Resorts, одним из крупнейших управляющих активами в Китае.

Восточная элегантность на стыке Европы и Азии

Отель Wanda Vista Istanbul спроектирован всемирно известной дизайнерской фирмой Филиппа Старка, а компания Wanda Hotels & Resorts отвечала за оформление интерьеров и управление работами.

Здание отеля имеет уникальную башенную конструкцию треугольной формы с максимально возможным использованием естественного освещения, нацеленную на достижение гармонии и единства культуры и природы. Проектный институт Wanda Hotel объединил традиционные китайские принципы «следования правилам природы», продолжив простые линии фасада здания в его интерьере. Пространство рационально разделено изящными металлическими экранами, что создает ощущение целостности, превращая дизайн интерьера в гармоничное продолжение фасада и обеспечивая теплую и комфортабельную атмосферу, передающую силу гармонии, открытости и всеобъемлемости.

320 фешенебельных апартаментов оснащены полностью оборудованными кухнями и обставлены элегантной мебелью. На всей территории отеля предоставляется высокоскоростной доступ в Интернет. В большом банкетном зале площадью 450 квадратных метров предусмотрено помещение для религиозных обрядов. Кроме того, имеются три функциональных помещения разных типов, отвечающие различным требованиям гостей банкетов.

На территории спа и фитнес-зоны отеля Wanda Vista Istanbul площадью 2600 квадратных метров располагаются полностью оборудованный фитнес-центр, зал для занятий йогой, спа-центр, открытый бассейн и крытый бассейн с подогревом. В спа-центре имеется турецкая баня, где гости могут пройти банные процедуры в соответствии с местными обычаями. Детский центр также пользуется популярностью у гостей, путешествующих семьями.

Для получения более подробной информации или оформления брони посетите сайт компании по адресу: http://www.wandahotels.com.

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SOURCE Wanda Hotels & Resorts