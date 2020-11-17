Xinhua Sports: Полумарафон Иу-2020 вдыхает новые силы в развитие города

Марафон Иу проводится в течение 6 лет, и с каждым годом его соревновательный уровень неизменно растет. В 2019 году Марафон Иу был удостоен Золотой медали Китайской легкоатлетической ассоциации как лучшее соревнование.

Это мероприятие с тематическим названием "New Silk Road, Start to Run" («Новый шелковый путь: начало») привлекло к участию свыше 10 тысяч бегунов. К классическим маршрутам прошлых лет добавился этап по территории Ботанического сада Иу. Пробежав через порт Иу, соревнующиеся попадают в Ботанический сад Иу с улицы Xicheng North Road на 4-километровый отрезок по «Зеленым легким города», после которого возвращаются по главной дороге — Shangcheng Avenue — к финишной линии.

Недавно включенный этап ботанического сада предлагает прекрасную возможность для размещения рекламы Иу. Участники соревнования видят, что Иу является не только крупным оптовым рынком, но и благополучным городом, удобным и приятным для жизни. Марафон демонстрирует образ Иу как «зоны свободной торговли», способствуя единению бизнеса и спорта в городе и придавая новый импульс его развитию.

Yiwu — не только всемирно известная столица товарной торговли, но и процветающий современный город. На сегодняшний день город Иу поддерживает связи более чем с 2 миллионами малых, средних и микропредприятий, более чем с 20 миллионами работников промышленности по всей стране, а также с субъектами экономической деятельности, имеющими триллионные обороты.

Город Иу, представляющий одно из важнейших направлений реформирования и освоения Китая, установил торговые отношения более чем с 200 странами и регионами. Поезд, следующий по маршруту Иу-Синьцзян-Европа протяженностью 13 052 километра, перевозит десятки тысяч товаров из Иу, продаваемых по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1334634/10000_runners_running_through_Yiwu_city.jpg

SOURCE Xinhua Sports