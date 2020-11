Športová sekcia tlačovej agentúry Sin-chua: polmaratón v čínskom I-wu (2020 Yiwu Half Marathon) prináša do mesta významné oživenie

YIWU, China, 19. novembra 2020 /PRNewswire/ -- Tlačová správa športovej sekcie agentúry Sin-chua:

O 8:00 ráno, 15. novembra 2020 sa začal polmaratónu v čínskom meste I-Wu (Yiwu Half Marathon). Tejto akcie sa zúčastnilo viac ako 10 000 bežcov, ktorí sa zapojili do jednej z troch akcií, a to buď samotného polmaratónu, mini maratónu alebo do maratónu pre deti a rodičov. Víťazom mužského polmaratónu sa stal po veľkom boji Cchao Tchien-siang s časom 1:07:50. V ženskom polmaratóne dominovala Čao Na s časom 1:17:18.