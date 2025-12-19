डेंगू को एक वैश्विक अध्ययन का लक्ष्य बनाया गया है, क्योंकि विश्व की लगभग आधी आबादी के लिए यह बीमारी एक खतरा है।

लिस्मोर, ऑस्ट्रेलिया, 19 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- डेंगू के हजारों पूर्वानुमान मॉडल प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन वास्तविक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेटिंग्स में कुछ ही का परीक्षण किया गया है। अब, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता वियतनाम में एक क्षेत्रीय आंकलन शुरू कर रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि क्या एक नया प्रारंभिक-चेतावनी प्लेटफ़ार्म उस बीमारी के विरुद्ध शुरुआती हस्तक्षेप का समर्थन कर सकता है जिसके बारे में WHO कहता है कि यह विश्व की लगभग आधी आबादी को खतरे में डालती है।

University of Queensland (ऑस्ट्रेलिया), Yale University (USA) और वियतनाम के National Institute of Hygiene and Epidemiology के साथ मिलकर काम कर रही Southern Cross University (ऑस्ट्रेलिया) इस बहु-वर्षीय सहयोग के दूसरे चरण का नेतृत्व कर रही है। इस चरण में भविष्यसूचक मॉडलिंग को ई-डेंगू* में अनुवादित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है - जिला-स्तरीय निर्णय लेने के लिए तैयार किया गया एक ओपन-सोर्स, उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर सिस्टम।

Southern Cross University के शोधकर्ता Dr Vinh Bui ने कहा कि टीम की प्राथमिकता एक ऐसा उपकरण बनाना रही है, जिसका अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी वास्तविक विश्व की परिस्थितियों में उपयोग कर सकें।

Dr Bui ने कहा, "डेंगू की भविष्यवाणी मॉडलों पर हजारों प्रकाशित अध्ययन हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही स्थानीय टीमों के लिए व्यावहारिक उपकरण बन पाते हैं।

इस चरण में हमारा लक्ष्य एक ऐसा उपकरण बनाना रहा है जो विश्वसनीय, उपयोगी, तेज और सहज हो - एक ऐसा उपकरण जो नियमित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों को जटिल बनाने के स्थान पर उन्हें सपोर्ट करे।"

भविष्यसूचक मॉडलों के विकसित होने और ई-डेंगू प्लेटफ़ार्म बनने के साथ, यह परियोजना अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है: इस उपकरण को वियतनाम की नियमित डेंगू निगरानी में एकीकृत करना और यह परीक्षण करने के लिए एक बड़े समूह के बेतरतीब नियंत्रित परीक्षण की शुरुआत करना कि क्या पहले से चेतावनी मिलने पर पहले से कार्यवाही की जाती है और प्रकोपों की संख्या कम होती है।

Dr Bui ने कहा, "हमने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी है।

अगले तीन वर्षों में पता चलेगा कि क्या प्रारंभिक चेतावनियों से पहले अधिक बेहतर लक्षित हस्तक्षेप होते हैं - और क्या इससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है।"

बीमारियों की प्रारंभिक-चेतावनी सिस्टमों में रुचि बढ़ने के बावज़ूद पूरे विश्व में बहुत कम सिस्टमों को ही नियमित अभ्यास में अपनाया गया है। शोध दल का कहना है कि तकनीक का निर्माण करने के साथ-साथ क्यों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

यह कार्य परियोजना टीमों द्वारा हाल ही Nature Communications में प्रकाशित "Useful, Usable, Used (3U) Framework" द्वारा निर्देशित है, जो यह जांच करता है कि नवाचार से डिजिटल भविष्यवाणी उपकरण वास्तविक विश्व में अपनाने की ओर कैसे बढ़ सकते हैं।

Yale University के शोधकर्ता Dr Robert Dubrow ने कहा कि सहयोग का अगला चरण इस बात पर महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करेगा कि क्या प्रारंभिक-चेतावनी सिस्टम डेंगू नियंत्रण को प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से सक्रिय दृष्टिकोण में बदल सकती हैं।

Dr Dubrow ने कहा, "Yale में हमारी टीम ने इस प्लेटफ़ार्म के आधार पर पूर्वानुमान मॉडल के विकास का नेतृत्व किया है।

अब हम अपने वियतनामी और ऑस्ट्रेलियाई भागीदारों के साथ मिलकर इस बात का गहन मूल्यांकन करने के लिए तत्पर हैं कि क्या प्रारंभिक चेतावनियाँ व्यवहार में परिणामों को बदलती हैं।"

जलवायु और जनसंख्या के दबावों के कारण डेंगू का खतरा थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया सहित पड़ोसी देशों में बढ़ रहा है, जहाँ ऐसे दृष्टिकोण में रुचि उभर रही है।

वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र के चयनित जिलों में इस उपकरण का पूर्ण कार्यान्वयन 2026 के आरंभ में शुरू किया जाएगा। 2026-2028 के दौरान, ई-डेंगू का उपयोग वास्तविक सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्णय लेने में किया जाएगा, जबकि अनुसंधान टीम बेतरतीब नियंत्रित परीक्षण और संबंधित अध्ययन संचालित करेगी।

University of Queensland के Associate Professor Dung Phung ने कहा, "यह एक चुनौतीपूर्ण और जटिल प्रोसेस है।

हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य एक ऐसा उपकरण विकसित करना है जिसे वियतनाम का स्वास्थ्य मंत्रालय परियोजना की अवधि समाप्त होने के बाद भी बनाए रखने में उपयोगी समझे।"

*कृपया ध्यान दें कि ई-डेंगू साइट का लिंक प्लेटफॉर्म का एक सिमुलेशन दिखाता है।

