बिरला ओपस पेंट्स के नए कैम्पेन 'नए जमाने का नया पेंट' में विकी कौशल और रश्मिका मंदाना शामिल हुए

इस कैम्पेन में बिरला ओपस पेंट्स को सबसे नए पेंट ब्रांड के रूप में पेश किया गया है जो अपने बेहतर उत्पाद के साथ आधुनिक ग्राहकों की जरूरतों को समझता व पूरा करता है

मुंबई, भारत, 14 अक्टूबर 2024 /PRNewswire/ -- इस साल डेकोरेटिव पेंट्स के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आदित्य बिरला समूह की ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत, बिरला ओपस पेंट्स ने अपना नया कैम्पेन, ''नए जमाने का नया पेंट'' लॉन्च किया है। लियो बर्नेट इंडिया द्वारा परिकल्पित, इस फिल्म में भारत के दो सबसे पसंदीदा कलाकार - विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना शामिल हैं, जो ब्रांड एंबेसडर के रूप में नीना गुप्ता और सौरभ शुक्ला जैसे अनुभवी और बहुमुखी अभिनेताओं के साथ इस ब्रांड की अनूठी और विशिष्ट विशेषताओं और गुणवत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। इस अद्वितीय विचार, लोकप्रिय कलाकारों और सशक्त अवधारणा का उद्देश्य बिरला ओपस पेंट्स को ''नए'' व ''डिज़ायरेबल'' पेंट के रूप में स्थापित करना है।

इस कैम्पेन का प्रसारण हिंदी और सभी मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। यह टीवी, डिजिटल, ओओएच, प्रिंट और रेडियो पर 360 डिग्री एक्टिवेशन के साथ प्रसारित होगा ताकि इसके बारे में जागरुकता बढ़ाई जा सके और लोग इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित हों।

इस अभियान के बारे में रक्षित हरगवे, सीईओ, बिरला ओपस पेंट्स ने कहा, ''इन त्योहारों पर पेश किए गए हमारे नए कैम्पेन, 'नए जमाने का नया पेंट' के साथ हम अपने उत्पाद की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं। इसमें सौरभ शुक्ला और नीना गुप्ता जैसे अनुभवी दिग्गजों के साथ विकी कौशल और रश्मिका मंदाना जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों ने नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। हमें विश्वास है कि यह कैम्पेन हमारे ग्राहकों को बहुत पसंद आएगा, जो हमारे इनोवेटिव और प्रेरणादायक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।''

बॉलिवुड सुपरस्टार, विकी कौशल ने कहा, ''मैं बिरला ओपस परिवार का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूँ और ग्राहकों के जीवन में रंग और उत्साह भरने के लिए आशान्वित हूँ। इन फिल्मों ने इस कैम्पेन में रचनात्मकता के साथ जान फूंक दी है और इसे खास बना दिया है। मुझे इस एड में अनुभवी कलाकार सौरभ शुक्ता के साथ शूटिंग करने में बहुत मजा आया, जिनकी आशुरचना देखने लायक थी।''

पैन इंडिया स्टार रश्मिका मंदाना ने कहा, ''मेरा मानना है कि हर किसी को बदलते वक्त के साथ ढ़लते रहना चाहिए। बिरला ओपस पेंट्स का नया कैम्पेन मेरे इस विश्वास को प्रदर्शित करता है कि हमें तथ्यों के आधार पर चयन करना चाहिए, न कि सामान्य अभ्यास को देखकर। मुझे बिरला ओपस के एम्बेसडर के रूप में उनके साथ काम करने की खुशी है। नीना जी के साथ यह एड शूट करने का अनुभव बहुत अच्छा था। मैं बिरला ओपस के साथ एक बेहतरीन संबंध के लिए उत्साहित हूँ।''

इस कैम्पेन के बारे में राजदीपक दास, चेयरमैन, लियो बर्नेट - साउथ एशिया ने कहा, ''हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वह लगातार बदल रही है, हमारे घर, जरूरतें और परिदृश्य बदल रहे हैं। हमारी फिल्म में बेहतरीन कलाकारों ने बड़े ही मनोरंजक तरीके से दिखाया है कि पुराने समय के पेंट अभी तक अच्छा काम करते रहे हैं, लेकिन अब अगली पीढ़ी के पेंट्स का समय है, जो नए भारत की लगातार बदलती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाईन किए गए हैं।''

कॉन्सेप्टः नए जमाने का नया पेंट

फिल्म का लिंकः

रश्मिका मंदाना की इंटीरियर लग्ज़री फिल्म- https://www.youtube.com/watch?v=eWFGnrDJH5k

विक्की कौशल की इंटीरियर इकोनॉमी फिल्म- https://www.youtube.com/watch?v=Qt4IvLEYN0k

एजेंसी क्रेडिट :

क्लाइंट: बिरला ओपस पेंट्स

क्रिएटिव एजेंसी: लियो बर्नेट इंडिया

प्रोडक्शन हाउस: क्रोम पिक्चर्स

About Birla Opus Paints:

Birla Opus Paints, housed under Grasim Industries, Aditya Birla Group's flagship firm, offers Decorative Painting Solutions to consumers in India. Launched in 2024, Birla Opus Paints has a complete portfolio featuring a range of superior products across categories like interiors, exteriors, waterproofing, enamel paints, wood finishes, and wallpapers. With six manufacturing plants spread across India, Birla Opus Paints is well positioned to be amongst the market leaders in the decorative paints category. The brand aims to inspire people to turn their surrounding spaces into their very own masterpiece.

