भारत भूतापीय औद्योगिक तापन, शीतलन और विद्युत उत्पादन की हजारों गीगावाट क्षमता को उजागर कर सकता है।

अध्ययन में भूतापीय ऊर्जा को भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग के लिए एक व्यवहार्य समाधान के रूप में पहचाना गया है।

नई दिल्ली, 15 मई, 2026 /PRNewswire/ -- Project InnerSpace ने काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) के साथ साझेदारी में आज भारत में भूतापीय ऊर्जा का भविष्य जारी किया, जिसमें पाया गया कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी क्षमता है: 11,000 गीगावाट (GW) औद्योगिक ताप, 1,500 गीगावाट से अधिक शीतलन, और 450 गीगावाट बिजली—लगभग भारत की वर्तमान स्थापित क्षमता के बराबर। यहां तक कि आंशिक तैनाती भी भारत की विद्युत प्रणाली पर दबाव को काफी हद तक कम कर सकती है और उद्योगों द्वारा अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के तरीकों में विविधता ला सकती है। रिपोर्ट में भूतापीय ऊर्जा को उन क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में पहचाना गया है जो मांग को बढ़ा रहे हैं - डेटा सेंटर, शहर और उद्योग - साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, लचीलापन बढ़ाने, उत्सर्जन को कम करने और लाखों रोजगार सृजित करने में भी मदद कर रहे हैं। भारत में, जहां शीतलन की मांग तेजी से बढ़ रही है और औद्योगिक ऊर्जा का उपयोग अभी भी काफी हद तक ईंधन पर आधारित है, यह ग्रिड पर दबाव कम करते हुए विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करने का एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है।

भूतापीय ऊर्जा, जो पृथ्वी की ऊपरी परत में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ऊष्मा है, एक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध घरेलू संसाधन है। रिपोर्ट में पायलट परियोजनाओं, नीति कार्यान्वयन और लक्षित प्रोत्साहनों के माध्यम से भूतापीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर लागू करने का मार्ग बताया गया है - इस दशक में प्रारंभिक चरण के विकास से लेकर तैनाती तक की दिशा में आगे बढ़ने का लक्ष्य है। हालांकि भारत ने दशकों पहले भूतापीय संसाधनों की खोज शुरू कर दी थी, लेकिन उच्च जोखिम वाले अन्वेषण, अनिश्चित ड्रिलिंग रिटर्न और सहायक नीतिगत ढांचों के अभाव के कारण इसका उपयोग पायलट परियोजनाओं तक ही सीमित रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रिलिंग प्रौद्योगिकियों में प्रगति, बेहतर भूमिगत डेटा और भारत की हालिया भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति ने बड़े पैमाने पर तैनाती को काफी अधिक व्यवहार्य बना दिया है। हिमाचल प्रदेश में तापरी भूतापीय शीत भंडारण परियोजना सहित भूतापीय परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं, यह परियोजना प्रोजेक्ट इनरस्पेस की GeoFund पहल द्वारा समर्थित है।

भारत में भूतापीय ऊर्जा का भविष्य: :

1,500+ GW शीतलन तकनीकी क्षमता (3.5 किमी तक) को उजागर करता है, जिसमें ऐसी प्रणालियाँ हैं जो बिजली के उपयोग को 30-40% तक कम कर सकती हैं;

को उजागर करता है, जिसमें ऐसी प्रणालियाँ हैं जो बिजली के उपयोग को 30-40% तक कम कर सकती हैं; 11,000 GW से अधिक औद्योगिक ताप तकनीकी क्षमता का अनुमान लगाता है (100 डिग्री सेल्सियस के कट-ऑफ के साथ 3.5 km तक);

(100 डिग्री सेल्सियस के कट-ऑफ के साथ 3.5 km तक); बिजली उत्पादन के लिए 450 GW की तकनीकी क्षमता को उजागर करता है (5km तक) ।

। भूतापीय ऊर्जा के उपयोग के लिए सबसे अधिक अवसर वाले प्रमुख राज्यों की पहचान करता है, जिनमें शामिल हैं: गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश।

जिनमें शामिल हैं: गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दर्शाता है कि कैसे भूतापीय ऊर्जा भारत के डेटा सेंटर विकास का समर्थन कर सकती है शीतलन अनुप्रयोगों के माध्यम से जो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में मांग को कम करते हैं और 24/7 स्थिर बिजली प्रदान करते हैं।

"भारत के लिए भूतापीय ऊर्जा एक विशाल और अप्रयुक्त ऊर्जा अवसर है - जिसमें औद्योगिक ताप और शीतलन जैसे आसान उपाय शामिल हैं जिन्हें आज आर्थिक रूप से लागू किया जा सकता है," Project InnerSpace के कार्यकारी निदेशक Jamie Beard ने कहा। "आर्थिक विकास के कारण बढ़ती मांग और ऊर्जा आपूर्ति में लगातार व्यवधान की संभावना को देखते हुए, ऐसे कुछ ही ऊर्जा स्रोत हैं जो भूतापीय ऊर्जा की तरह स्थानीय और टिकाऊ प्रचुरता प्रदान करते हैं।"

"विविधता हर ऊर्जा प्रणाली का एक अनिवार्य गुण है," CEEW के फेलो और रणनीतिक साझेदारी निदेशक Karthik Ganesan ने कहा। "जैसे-जैसे भारत की ऊर्जा आपूर्ति स्वच्छ स्रोतों की ओर बढ़ रही है, इस विविधता को नई तकनीकों के माध्यम से पूरा करना होगा और भूतापीय ऊर्जा वह सर्वव्यापी स्रोत है जो ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी देता है, जिसका पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है और जो अल्पकालिक मौसम और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तनों की अनिश्चितताओं से प्रभावित नहीं होता है।"

"औद्योगिक ऊष्मा को अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन मुक्त करना चुनौतीपूर्ण है। इसलिए, रासायनिक उद्योग, जो बहुत अधिक औद्योगिक गर्मी का उपयोग करता है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसे कम करना मुश्किल है," Aarti Industries के कॉर्पोरेट रणनीति प्रमुख Mirik Gogri ने कहा। "भूतापीय ऊर्जा स्वच्छ आधारभूत ऊर्जा और ऊष्मा का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जिसमें हमारे संयंत्रों को बिना किसी व्यवधान के संचालित करने की क्षमता है, तथा इसके साथ ही हमारे कार्बन उत्सर्जन को भी न्यूनतम किया जा सकता है। हमें इस रिपोर्ट से बेहद खुशी हुई है जिसमें झागड़िया के औद्योगिक क्षेत्र को भूतापीय विकास के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में पहचाना गया है, और हम इस विशाल संसाधन को अपने परिचालन में एकीकृत करने के तरीकों का पता लगाने के लिए उत्सुक हैं।"

इस रिपोर्ट का नेतृत्व Project InnerSpace ने CEEW के साथ साझेदारी में किया, और इसमें भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 प्रमुख संस्थानों का योगदान रहा।

Project InnerSpace का परिचय

Project InnerSpace जियोथर्मल ऊर्जा के वैश्विक विकास के लिए समर्पित एक अग्रणी इंडिपेंडेंट गैर-लाभकारी संगठन है। हम एक केंद्रित अनुसंधान संगठन हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक विश्व स्तर पर भूतापीय ऊर्जा के घातीय विकास और वृद्धि में बाधा डालने वाली प्रमुख रुकावटों को दूर करना है। Project InnerSpace के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया www.projectinnerspace.org पर जाएँ।

CEEW के बारे में

ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) — नई दिल्ली में मुख्यालय वाली एक स्वदेशी संस्था — दुनिया के अग्रणी जलवायु थिंक टैंकों में से है । परिषद को अक्सर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित और स्वतंत्र थिंक टैंकों में भी स्थान दिया जाता है। यह संसाधनों के उपयोग, पुन: उपयोग और दुरुपयोग को समझाने और बदलने के लिए डेटा, एकीकृत विश्लेषण और रणनीतिक पहुंच का उपयोग करता है। यह अपने उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान की स्वतंत्रता पर गर्व करता है और भारत और वैश्विक दक्षिण में बड़े पैमाने पर सतत विकास को प्रभावित करने का प्रयास करता है। अपने 14 से अधिक वर्षों के संचालन में, CEEW ने 400 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और 20 से अधिक राज्य सरकारों के साथ जुड़ाव स्थापित किया है।