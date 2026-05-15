अग्रणी वैश्विक रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इसके महत्वाकांक्षी अगले अध्याय को गति प्रदान करते हुए Remote के आधुनिक पेरोल प्लेटफ़ार्म ने 300% से अधिक की वृद्धि दर्ज की

$300 मिलियन के ARR और सकारात्मक नकदी प्रवाह के साथ, भविष्य के लिए तैयारी करने हेतु Remote अपने प्लेटफ़ार्म की पहुंच में विस्तार कर रहा है।

नई दिल्ली, 15 मई, 2026 /PRNewswire/ -- Remote , वैश्विक पेरोल और रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफ़ार्म, ने आज घोषणा की कि उसके पेरोल व्यवसाय में साल दर साल 300% से अधिक की वृद्धि हुई है, कंपनी के वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) ने $300 मिलियन को पार कर लिया है, और नकदी प्रवाह सकारात्मकता हासिल कर ली है। बाजार में मिली मान्यता और प्रमाकणित गति के साथ, कंपनी सीमा पार काम करने वाले व्यवसायों के लिए भरोसेमंद पेरोल और रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है।

प्रतिभाओं को कहीं भी नियुक्त और भुगतान कर सकने के लिए Anthropic, KFC, और Datadog सहित हजारों अग्रणी कंपनियां पहले से ही Remote के Global Payroll, Employer of Record, और Contractor Management समाधानों पर भरोसा करती हैं। Workday, BambooHR, और Personio सहित विश्व के अग्रणी HR प्लेटफॉर्मों ने अपने वैश्विक रोजगार प्रस्तावों को संचालित करने के लिए Remote को चुना है। पूरे विश्व में 100+ स्वामित्व वाली कानूनी संस्थाओं, प्रमुख बाजारों में विनियमित भुगतान संस्थानों और वार्षिक कई बिलियन के वेतन प्रोसेसिंग के साथ, Remote ने स्वयं को वैश्विक व्यवसाय चलाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्थापित किया है।

इस वृद्धि को बढ़ावा देने वाली मांग में भारी उछाल आया है। चूंकि कंपनियां पूरे विश्व में विशिष्ट प्रतिभाओं की तलाश करती हैं, सीमाओं के पार लोगों को नियुक्त करने की कानूनी और अनुपालन संबंधी जटिलता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इस वास्तविकता से जूझ रही कंपनियों के लिए, वैश्विक रोजगार के आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर एक रणनीतिक आधार है, न कि कोई परिचालन संबंधी विवरण।

रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर, अब खुला है

जैसे-जैसे AI कंपनियां अपने कार्यबल उपकरण बनाने के तरीके को नया आकार दे रही हैं, Remote सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के टूलिंग का समर्थन करने के लिए भागीदारों, ग्राहकों, डेवलपरों और AI एजेंटों के लिए हर जगह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच का विस्तार कर रहा है।

प्रस्तुत है:

- Remote MCP किसी भी AI एजेंट को Remote के पेरोल, अनुबंध, अनुपालन डेटा और संगठन संरचना से लाइव, सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करता है, जिसमें API कुंजी, निर्यात और कस्टम एकीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

- Remote Build आर्किटेक्चर बनाने से लेकर कार्यान्वयन को निष्पादित करने तक कंपनियों के लिए अनुकूलित समर्थन प्रदान करता है।

चाहे कोई कंपनी मौजूदा HR सेट के माध्यम से कनेक्ट हो, Remote के API पर काम करे, या सीधे Remote में लॉग-इन करे, परिणाम एक ही होता है: हर बार, नियमों के अनुरूप, सटीक वैश्विक रोजगार और वेतन प्रबंधन।

"मूल रूप से, हम हमेशा से विश्वास के कारोबार में रहे हैं: लोगों को विश्व में कहीं भी सही, नियमानुसार और सम्मान के साथ भुगतान मिलना सुनिश्चित करना," Remote के सह-संस्थापक और CEO, Job van der Voort, ने कहा। "कठिन चीजों को लगातार और बड़े पैमाने पर सही तरीके से पूरा करने पर वह विश्वास उत्पन्न होता है। यह बिल्कुल वह काम है जिसे करने में हमने वर्षों बिताए हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, अनुपालन की गहराई को बढ़ाना और स्वामित्व वाली संस्थाओं का निर्माण करना जो प्रत्येक देश में, हर बार इसे सही ढंग से करने में सक्षम बनाती हैं। इसे विश्व के लिए खोलना अगला कदम है, और हमने अभी शुरुआत ही की है।"

कंपनियों को शुरुआत करने के लिए आवश्यक संसाधन https://remote.com/remote-mcp/ पर उपलब्ध हैं।

Remote का परिचय: Remote एक ऐसा इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को रोजगार दिया और उन्हें भुगतान किया जा सकता है। पूरे विश्व में हजारों कंपनियों का विश्वसनीय, Remote Employer of Record और Global Payroll से लेकर PEO और Contractor Management तक, देश-दर-देश वैश्विक रोजगार का अनुपालन, भुगतान और कानूनी जटिलताओं को हैंडल करता है। Remote का इंफ्रास्ट्रक्चर खुला और प्रोग्राम करने योग्य है, और यह किसी भी ऐसे टूल, एजेंट या कार्यप्रवाह को सपोर्ट करता है जिसे कोई कंपनी इसके ऊपर बनाना चाहती है। अधिक जानकारी के लिए देखें www.remote.com।

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2735658/Remote_Horizontal_Purple_Logo.jpg