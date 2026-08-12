हाई-पॉवर एप्लीकेशनों में थर्मल अवरोध को दूर करने के लिए Para Light ने ThermaFlat™ SiC MOSFETs लॉन्च किए

अगली पीढ़ी के पॉवर सिस्टमों के लिए अत्याधुनिक अल्ट्रा-लो R DS ( on ) ड्रिफ्ट टेक्नोलॉजी उच्च कार्यकुशलता, अधिक पावर घनत्व और बेहतर विश्वसनीयता प्रदान करती है।

नई दिल्ली, अगस्त 12, 2026 /PRNewswire/ -- Para Light Electronics ने आज अगली पीढ़ी के हाई-पॉवर डिज़ाइन में एक मूलभूत थर्मल चुनौती को लक्षित करते हुए, अपने ThermaFlat™ SiC MOSFET परिवार (ThermaFlat™ I और ThermaFlat™ II) के आधिकारिक लॉन्च की घोषणा की। Para Light की अल्ट्रा-लो R DS ( on ) ड्रिफ्ट टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित, नया सेमीकंडक्टर पोर्टफ़ोलियो तेजी से विस्तार करने वाले विद्युतीकरण बाजारों में असाधारण थर्मल स्थिरता, कम चालन हानि और बेजोड़ विश्वसनीयता प्रदान करते हुए उद्योग की दीर्घस्थायी तकनीकी अवरोधों को दूर करता है।

Power Electronics के दीर्घस्थायी अवरोध का समाधान

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI), उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC), नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) और ऊर्जा स्टोरेज द्वारा संचालित विद्युतीकरण की ओर वैश्विक परिवर्तन, पॉवर सिस्टमों को छोटे, ठंडे और अधिक प्रभावशाली स्थानों में उच्च आउटपुट डिलिवर करने के लिए बाध्य कर रहा है।

लेकिन पारंपरिक सिलिकॉन और SiC MOSFETs में एक अंतर्निहित अवरोध होता है: तापमान-निर्भर R DS ( on ) ड्रिफ्ट। स्टैन्डर्ड उपकरणों में जंक्शन तापमान बढ़ने के साथ, बढ़ता ऑन-रेसिस्टेंस उच्च चालन हानि, अत्यधिक गर्मी उत्पादन और विस्तारित कूलिंग आवश्यकताओं के एक महंगे चक्र को ट्रिगर कर सकता है, जो अंततः संभावित रूप से थर्मल मैनेजमेंट लागत को बढ़ाने के साथ-साथ सिस्टम की कार्यदक्षता और दीर्घकालिक विश्वसनीयता को कम कर सकता है।

~लगभग 8% प्रतिरोध ड्रिफ्ट: थर्मल स्थिरता को पुनर्परिभाषित करना

Para Light की ThermaFlat™ टेक्नोलॉजी इस थर्मल डायनामिक को सीधे तौर पर पुनर्परिभाषित करती है। स्टैन्डर्ड SiC MOSFETs के विपरीत, ThermaFlat™ उपकरण व्यापक परिचालन तापमानों पर लगभग सपाट ऑन-रेसिस्टेंस बनाए रखते हुए असाधारण रूप से कम स्विचिंग हानियों को भी बरकरार रखते हैं।

Para Light के 650 V, 21mΩ TO-247 उपकरण के बेंचमार्क परीक्षण में, R DS ( on ) जंक्शन तापमान के -25°C से लेकर +125°C तक के उतार-चढ़ाव होने पर लगभग 8% ही बदलता है। परंपरागत SiC तापमान के गुणांकों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन प्रस्तुत करते हुए इसका अति-स्थिर प्रदर्शन डिज़ाइनरों को अधिक भार के तहत उच्च कार्यदक्षता बनाए रखने, थर्मल मैनेजमेंट को सरल बनाने, विद्युत घनत्व बढ़ाने और विश्वसनीयता से समझौता किए बिना समग्र सिस्टम लागत को कम करने में सक्षम बनाता है। 1200 V ThermaFlat™ परिवार मिशन-क्रिटिकल, हाई-पावर कन्वर्जन आर्किटेक्चरों में इसी प्रकार के अल्ट्रा-लो तापमान गुणांकों को लागू करता है।

ThermaFlat™ I & II: विभिन्न सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए तैयार

विभिन्न डिज़ाइन पद्धतियों को सपोर्ट करने के लिए, Para Light ने अपने पोर्टफ़ोलियो को दो विशेष सिरीज़ में संरचित किया है:

ThermaFlat™ I सिरीज़: विकास चक्रों को गति देने और एकीकरण को सरल बनाने के लिए मुख्यधारा के कनवर्टर टोपोलॉजी के अनुकूल, उद्योग-स्टैन्डर्ड पैकेजों में 650 V और 1200 V के विकल्प प्रदान करती है।

विकास चक्रों को गति देने और एकीकरण को सरल बनाने के लिए मुख्यधारा के कनवर्टर टोपोलॉजी के अनुकूल, उद्योग-स्टैन्डर्ड पैकेजों में 650 V और 1200 V के विकल्प प्रदान करती है। ThermaFlat™ II सिरीज़: उन्नत शोर प्रतिरक्षा और गलत टर्न-ऑन रोकथाम के लिए एक उच्च V GS ( th ) आर्किटेक्चर के साथ अल्ट्रा-लो R DS ( on ) ड्रिफ्ट को एकीकृत करता है। नेगेटिव गेट-ऑफ वोल्टेज सप्लाई की आवश्यकता के बिना काम करने वाला ThermaFlat™ II इंजीनियरों को गेट-ड्राइवर सर्किटरी को सुव्यवस्थित, कंपोनेंटों की संख्या कम करने, BOM लागत घटाने और सिस्टम की मजबूती बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

संपूर्ण उत्पाद पोर्टफ़ोलियो विनिर्देशों के लिए, कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://www.para.com.tw/en/news/%e5%85%89%e9%bc%8e%e9%9b%bb%e5%ad%90%e6%8e%a8%e5%87%ba-thermaflat-sic-mosfet-%e7%b3%bb%e5%88%97/

उच्च-विकास वाली विद्युत एप्लीकेशनों को गति प्रदान करना

ThermaFlat™ रेंज पावर सिस्टमों के R&D इंजीनियरों को सिस्टम डिज़ाइन को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाने के साथ-साथ AI डेटा सेंटर और सर्वर पॉवर सप्लाई, BBU और UPS सिस्टम, EV चार्जिंग स्टेशनों, ग्रिड-कनेक्टेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टमों (ESS), फोटोवोल्टाइक (PV) इन्वर्टरों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवों (VFD) और औद्योगिक स्वचालन सहित मध्यम से उच्च-पॉवर वाली एप्लीकेशनों में समग्र लागत को कम करने में भी सहायता करता है। अतिरिक्त वोल्टेज क्लासों, करंट रेटिंग और पैकेज कॉन्फ़िग्रेशनों के साथ, Para Light अपने पोर्टफ़ोलियो में अनवरत विस्तार कर रही है।

एकीकृत मैन्यूफ़ैक्चरिंग और वैश्विक सप्लाई आत्मनिर्भरता

उन्नत पॉवर सेमीकंडक्टरों के क्षेत्र में Para Light का विस्तार तीन कूटनीतिक शक्तियों पर आधारित है:

उत्कृष्ट मैन्यूफ़ैक्चरिंग गुणवत्ता: उच्च वेफर उत्पादन, समर्पित इन-हाउस पैकेजिंग और कड़े प्रक्रिया नियंत्रण असाधारण उत्पाद स्थिरता और प्रमाणित दीर्घकालिक क्षेत्र विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।

उच्च वेफर उत्पादन, समर्पित इन-हाउस पैकेजिंग और कड़े प्रक्रिया नियंत्रण असाधारण उत्पाद स्थिरता और प्रमाणित दीर्घकालिक क्षेत्र विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। स्वामित्व की कम कुल लागत: उपकरण डिज़ाइन, पैकेजिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वर्टिकल एकीकरण अनुकूलित समग्र सिस्टम लागत पर प्रीमियम पॉवर कार्यक्षमता प्रदान करता है।

उपकरण डिज़ाइन, पैकेजिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वर्टिकल एकीकरण अनुकूलित समग्र सिस्टम लागत पर प्रीमियम पॉवर कार्यक्षमता प्रदान करता है। निर्बाध वैश्विक सप्लाई: कूटनीतिक उत्पादन योजना, सुरक्षा इन्वेंट्री ढांचे और प्रतिक्रियाशील लॉजिस्टिक्स, अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए सप्लाई चेन के जोखिम को कम करते हैं।

दशकों की परिचालन उत्कृष्टता पर आधारित

उपकरण डिज़ाइन, वेफर सहयोग, उन्नत पैकेजिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में व्यापक विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, Para Light ने IGBT और SiC MOSFET समाधानों की एक व्यापक रेंज स्थापित की है। LED उद्योग में दशकों से चले आ रहे मैन्यूफ़ैक्चरिंग नेतृत्व में विस्तार करते हुए, कंपनी ताइवान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और म्यांमार में एक मजबूत वैश्विक उपस्थिति का संचालन कर रही है।

इंटेलिजेंट ऊर्जा परिवर्तन की मांग के बढ़ने के साथ-साथ, वैश्विक OEMs के साथ भागीदारी करके AI इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा और उच्च दक्षता वाले पॉवर सिस्टमों की अगली पीढ़ी को शक्ति प्रदान करते हुए, Para Light सेमीकंडक्टर नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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