श्रीलंका के रचयिताओं को कौशल प्रदान करने के लिए Bybit ने एक पूर्णतः प्रायोजित मार्केट शिक्षा प्रोग्राम शुरू किया है।

06 Jan, 2026, 23:11 IST

दुबई, UAE, 6 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, ट्रेडिंग वॉल्यूम पर आधारित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ने Mastering the Markets के साथ भागीदारी में श्रीलंका स्थित रचयिताओं के बीच वित्तीय साक्षरता और जिम्मेदार मार्केट समझ का समर्थन करने के उद्देश्य से एक पूर्णत: प्रायोजित मार्केट साक्षरता शिक्षा पहल की शुरूआत की है।

सटीक और जिम्मेदार वित्तीय संचार पर जोर देते हुए इस ऑनलाइन पहल का उद्देश्य रचयिताओं को वित्तीय मार्केटों के संचालन के बारे में एक संरचित आधार प्रदान करके उनके कौशल को बढ़ाना है। चयनित प्रतिभागियों को मार्केट संरचना, तकनीकी विश्लेषण के मूल सिद्धांतों, जोखिम जागरूकता और अनुशासित निर्णय लेने से संबंधित 10-सप्ताह के एक संरचित पाठ्यक्रम तक पहुंच प्राप्त होगी।

रचयिताओं का चयन आवेदन-आधारित प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है ताकि वे पूरी तरह से प्रायोजित बुनियादी मार्केट ज्ञान और जिम्मेदार वित्तीय संचार पर केंद्रित मार्केट शिक्षा पहल में भाग ले सकें।

इस पाठ्यक्रम में मार्केट संरचना, मूल्य परिवर्तन, रुझान, समर्थन और प्रतिरोध, और जोखिम मैनेजमेंट सहित तकनीकी विश्लेषण और मार्केट व्यवहार के मूल सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इस पहल की प्रकृति शैक्षिक है, और इसे वित्तीय, निवेश या व्यापारिक परामर्श के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

यद्यपि पाठ्यक्रम के कुछ उदाहरण डिजिटल परिसंपत्ति मार्केटों का संदर्भ दे सकते हैं, सिखाए गए विश्लेषणात्मक ढांचे व्यापक रूप से वैश्विक वित्तीय मार्केटों पर लागू होते हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य रचयिताओं को मार्केट व्यवहार की बेहतर समझ विकसित करने और वित्तीय अवधारणाओं को अपने दर्शकों तक स्पष्ट और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से संप्रेषित करने में सहायता करना है।

"यह 10-सप्ताह का एक संरचित प्रोग्राम रचयिताओं को उनके मूलभूत मार्केट ज्ञान को मजबूत करने और जिम्मेदारी से संवाद करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है," David Bird, Mastering the Markets के & Chief Education Officer, ने कहा। "मजबूत नींव और अनुशासित सोच पर ध्यान केंद्रित करके, हम लोगों को मार्केटों के साथ जिम्मेदारी से और दीर्घकालिक रूप से जुड़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और आत्मविश्वास बनाने में सहायता करते हैं।"

"शिक्षा इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि लोग वित्तीय मार्केटों से कैसे जुड़ते हैं।" Bybit के Mini-Global Regional Manager, Nazar Tymoshchuk ने कहा। "यह पहल रचयिताओं को एक स्पष्ट, पाठ्यक्रम-आधारित आधार प्रदान करके सुलभ और जिम्मेदार तरीके से संप्रेषित करते हुए संरचित शिक्षण का समर्थन करती है।"

यह पहल श्रीलंका के स्वयं तथा अपने समुदायों को शिक्षित करने के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले प्रमुख विचारकों के लिए खुली है। बुनियादी मार्केट शिक्षा को पारंपरिक वित्तीय मार्केटों और डिजिटल परिसंपत्ति अवधारणाओं, दोनों के संपर्क में लाकर प्रतिभागियों को वैश्विक मार्केट व्यवहार को समझने के लिए एक व्यापक शैक्षिक ढांचा प्राप्त होगा।

पाठ्यक्रम पूरा होने पर, प्रतिभागियों को मार्केट की गतिशीलता, तकनीकी ढांचे और संरचित मार्केट विश्लेषण पद्धतियों को लागू करने के तरीके की बेहतर समझ प्राप्त होगी। इस पहल का उद्देश्य श्रीलंका के रचयिता समुदाय के भीतर अधिक शैक्षिक, सटीक और जिम्मेदार वित्तीय सामग्री के निर्माण का समर्थन करना है।

श्रीलंका में पहले की गई समुदाय-केंद्रित पहलों के बाद, स्थापित मार्केट शिक्षकों के साथ भागीदारी के माध्यम से शिक्षा-केंद्रित जुड़ाव में यह प्रोग्राम Bybit के अनवरत निवेश को दर्शाता है।

भाग लेने के इच्छुक श्रीलंकाई रचियता आधिकारिक आवेदन प्रपत्र के माध्यम से अपना विवरण जमा कर सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों से अलग से संपर्क किया जाएगा। इस पहल के बारे में अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है:

