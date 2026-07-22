उत्पादन स्तर पर एंटरप्राइज़ और एजेंटिक AI कार्यभारों को सशक्त बनाने के लिए WEKA ने NeuralMesh 6 रिलीज़ की

कंपनी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर रिलीज़ एजेंटिक AI और अन्य त्वरित कंप्यूट कार्यभारों के लिए यथासंभव विस्तार कर रही है। NeuralMesh 6 नेटिव मल्टी-टेनेन्सी, NVMe पर निर्मित एक एकीकृत फ़ाइल-और-ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल स्टैक, नकल और रिमोट कैशिंग सपोर्ट के साथ इंटेलिजेंट डेटा गतिशीलता, प्रदर्शन गारंटी के साथ सदैव चालू रहने वाला डेटा कटौती, Kubernetes-नेटिव परिचालन और एकीकृत अवलोकन क्षमता के साथ इंफरेंस अर्थशास्त्र को पुनर्परिभाषित कर रहा है।

कैंपबेल, कैलिफ़ोर्निया, 22 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- WEKA, AI डेटा और मेमोरी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ने आज WEKA NeuralMesh 6, कंपनी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर जारी करने की घोषणा की है, जो ग्राहकों को एक सिंगल एकीकृत सॉफ्टवेयर स्टैक पर उत्पादन पैमाने पर उत्पादन AI प्रशिक्षण, इंफरेंस और त्वरित कंप्यूट कार्यभारों को चलाने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उद्देश्य-निर्मित प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। यह रिलीज़ उन क्षमताओं का एक मजबूत सैट प्रदान करती है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से AI इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार ने ऑपरेटरों को विभिन्न विक्रेताओं से इकट्ठा करने के लिए अनिवार्य किया है: हाइपरस्केल पर नेटिव मल्टी-टेनेन्सी, NVMe पर एक एसिंक नकल और रिमोट कैशिंग पर पूर्ण S3 प्रोटोकॉल स्टैक, इंटेलिजेंट मेटाडेटा-फर्स्ट डेटा गतिशीलता डिलिवर करने वाली, संविदात्मक गारंटियों के साथ हमेशा चालू रहने वाली डेटा कटौती, Kubernetes-नेटिव परिचालन, और प्रत्येक परिनियोजन में एकीकृत अवलोकनशीलता।

WEKA NeuralMesh 6 delivers a purpose-built platform to help customers run production AI and accelerated compute workloads.

अब इंफरेंस लागत से AI कंपनियों का आगे बढ़ना नियत होता है

यह रिलीज़ ऐसे समय में जारी हो रही है जब AI उद्योग उत्तरोत्तर प्रशिक्षण से उत्पादन इंफरेंस की ओर निर्णायक रूप से स्थानांतरित हो रहा है। लॉंग कांटेक्स्ट रीज़निंग, एजेंटिक कार्यप्रवाह और पुनर्प्राप्ति-संचालित AI कार्यभार मेमोरी, मेटाडेटा और स्टोरेज पर उस प्रकार से निरंतर दबाव डालते हैं, जिन्हें पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर संभालने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। NeuralMesh 6 को AI क्लाउड, अग्रणी मॉडल प्रदाताओं, सरकारी एजेंसियों और AI नवाचार में सबसे आगे रहने वाले बड़े उद्यमों के लिए उत्पादन पैमाने पर अभूतपूर्व इंफरेंस अर्थशास्त्र प्रदान करने के लिए बनाया गया था।

Oracle क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्पादन में प्रमाणित इंफरेंस अर्थशास्त्र

NeuralMesh आज Oracle क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर (OCI) पर उत्पादन में हाइपरस्केल AI इंफरेंस को सशक्त बनाता है। WEKA की NeuralMesh-मैनेजड NVMe स्टोरेज तक लगातार KV कैश एक्सेस को गति प्रदान करके GPU मेमोरी का विस्तार करने वाली ऑगमेंटेड मेमोरी ग्रिड क्षमता का लाभ उठाते हुए, OCI H100 इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बेंचमार्क ने उत्पादन परिनियोजन में 10x अधिक टोकन थ्रूपुट, 10x अधिक समवर्ती उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान की और प्रति GPU 7x अधिक टोकन प्रदर्शित किए हैं।

"एजेंटिक AI कार्यभारों द्वारा कॉन्टेक्स्ट विंडो और GPU उपयोग को नई सीमाओं तक पहुंचाते हुए, WEKA और Oracle क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राहकों को केवल अधिक GPUs जोड़े बिना ही इंफरेंस को अधिक कुशलता से बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं," Pablo Selem, वरिष्ठ निदेशक, सॉफ्टवेयर विकास, Oracle क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। "एक ही GPU फुटप्रिंट से काफी अधिक थ्रूपुट और समवर्ती उपयोगकर्ता डिलिवर करते हुए, OCI पर ऑगमेंटेड मेमोरी ग्रिड के साथ WEKA का NeuralMesh प्लेटफॉर्म मेमोरी के अवरोधों को दूर करने में सहायता करता है। ग्राहकों के लिए, इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए निवेश पर उच्च ROI और बड़े पैमाने पर लागत-कुशल AI के लिए एक स्पष्ट मार्ग।"

NeuralMesh 6 के भीतर

NeuralMesh 6 उत्पादन की इस बुनियाद पर आधारित है। प्रमुख विशेषताओं और क्षमताओं में निम्न शामिल हैं:

हाइपरस्केल पर नेटिव मल्टी-टेनेंसी

NeuralMesh 6 उद्योग का एकमात्र मल्टी-टेनेन्सी आर्किटेक्चर प्रदान करता है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर फिज़िकल हार्डवेयर आइसोलेशन को तर्कसम्मत नेटवर्क आइसोलेशन के साथ जोड़ता है।

कंपोज़ेबल क्लस्टर गारंटीकृत संसाधन, कार्यभार पृथक्करण और लोड के तहत अनुमानित प्रदर्शन की आवश्यकता वाले एंकर टेनेंटों के लिए पूर्ण हार्डवेयर-स्तरीय आइसोलेशन, समर्पित CPU, मेमोरी और स्टोरेज ड्राइव प्रति टेनेंट प्रदान करते हैं।

गारंटीकृत संसाधन, कार्यभार पृथक्करण और लोड के तहत अनुमानित प्रदर्शन की आवश्यकता वाले एंकर टेनेंटों के लिए पूर्ण हार्डवेयर-स्तरीय आइसोलेशन, समर्पित CPU, मेमोरी और स्टोरेज ड्राइव प्रति टेनेंट प्रदान करते हैं। वर्चुअल मल्टी-टेनेंसी WEKA के वर्चुअलाइज़ड RDMA डेटा फैब्रिक (VRDF) के माध्यम से VPC-जैसा नेटवर्क आइसोलेशन प्रदान करती है, जो निजी VLAN, ओवरलैपिंग IP एड्रेस स्पेसों, प्रति-टेनेंट सेवा की गुणवत्ता (QoS), स्वतंत्र KMS के साथ प्रति-टेनेंट एन्क्रिप्शन और स्वतंत्र LDAP/AD प्रमाणीकरण का समर्थन करती है। 30 मिनट से भी कम समय में नए टेनेंटों के प्रावधान के साथ, वर्चुअल MT प्रति क्लस्टर 1,000 से अधिक पृथक तर्कसम्मत टेनेंटों तक बढ़ सकता है।

ये दो स्तर मिलकर निम्न बनाते हैं: 50 कंपोज़ेबल क्लस्टरों को चलाने वाला एक सिंगल WEKA हार्डवेयर क्लस्टर के एक ही फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50,000 तक तर्कसम्मत आइसोलेटड टेनेंटों को सपोर्ट कर सकता है - बिना पुन: आर्किटेक्चरिंग के दर्जनों टेनेंटों से लेकर दसियों हज़ारों तक का मार्ग।

NVMe पर पूर्ण S3 प्रोटोकॉल स्टैक

NeuralMesh 6 एक पूर्ण-विशेषता प्राप्त, बुनियादी S3 कार्यान्वयन प्रदान करता है जिसमें ब्लॉक S3 और POSIX के माध्यम से समान फिज़िकल डेटा एक साथ हैंडल किए जा सकते हैं - प्रोटोकॉलों के बीच ट्रांसलेट करने वाला कोई गेटवे नहीं, बल्कि एक सिंगल एकीकृत नेमस्पेस। पारंपरिक AI पाइपलाइन द्वारा प्रशिक्षण, फाइन-ट्यूनिंग और इंफरेंस चरणों के बीच ले जाने वाली पूर्ण-डेटासेट की कई प्रतियों की आवश्यकता समाप्त करते हुए, S3 के माध्यम से NFS या POSIX के माध्यम से लिखी गई फ़ाइल तुरंत पढ़ी जा सकती है, और इसके विपरीत भी। यह कार्यान्वयन निम्न AI कार्यभारों पैटर्न के लिए बनाया गया है: पारंपरिक S3 आर्किटेक्चर की समवर्तीता से लगभग पांच गुना अधिक प्रति नोड 2,000 से 5,000 समवर्ती S3 कनेक्शन। RDMA पर आधारित S3 जीरो-कॉपी डेटा ट्रांसफर को सीधे GPU मेमोरी में सक्षम बनाता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज अब कोई द्वितीयक स्तर नहीं रह गया है - यह एक उच्च-प्रदर्शन प्रोटोकॉल है जो एक ही प्लेटफॉर्म के POSIX फ़ाइल कार्यभारों को सेवा प्रदान करने वाला मूल भाग है।

AI कार्यभारों के लिए इंटेलिजेंट नकल

साइटों, क्लाउडों और क्षेत्रों में GPU इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से वितरित किया जा रहा है। परंपरागत नकल आर्किटेक्चर संगठनों को कार्यभारों के शुरू होने से पहले डेटा की पूरी प्रतियां प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर करते हैं - ऐसा कोई मॉडल GPU की उपलब्धता सप्ताहों के बजाय घंटों में बदल जाने पर विफल हो जाता है। NeuralMesh 6 की इंटेलिजेंट नकल मॉडल को बदल देती है। यही आधार AI डेटा गतिशीलता, क्लाउडबर्स्टिंग और मल्टी-साइट सहयोग को भी सपोर्ट करता है। मेटाडेटा-फर्स्ट नकल गंतव्य वातावरण को तुरंत ब्राउज़ करने योग्य बनाती है। डेटा को आवश्यकतानुसार, केवल एक्सेस किए जाने पर ही हाइड्रेट किया जाता है, जिससे WAN ट्रैफिक कम होता है और अनावश्यक पूर्ण-डेटासेट कॉपी करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। संगठन कार्यभारों को उन स्थानों पर रख सकते हैं जहां आज GPU क्षमता मौजूद है, न कि मूल रूप से डेटा लिखे जाने वाले स्थानों पर। पूर्ण संघीकरण और वैश्विक नेमस्पेस की दिशा में इस पहले कदम के रूप में, NeuralMesh 6 एसिंक्र नकल और तात्कालिक रिमोट कैशिंग कार्यक्षमता को अनलॉक करता है।

प्रदर्शन गारंटियों के साथ सदैव चालू रहने वाली डेटा कटौती

NeuralMesh 6 सदैव चालू रहने वाली विशेष रूप से फिंगरप्रिंटिंग, समानता हैशिंग, डुप्लिकेशन हटाना और संक्षिप्तीकरण सहित AI कार्यभारों के लिए डिज़ाइन की गई डेटा कटौती प्रस्तुत करता है। यह 5% से कम लेखन ओवरहेड, AI प्रशिक्षण डेटा पर 6x तक क्षमता बचत और डेटा कमी अनुपात और प्रदर्शन प्रभाव दोनों की संविदात्मक गारंटी प्रदान करती है। ऐतिहासिक रूप से संचालकों को दक्षता और गति के बीच चयन करने के लिए मजबूर करने वाला प्रदर्शन टैक्स, अब समाप्त हो गया है: प्रत्येक परिनियोजन, प्रत्येक कार्यभार में डेटा कटौती डिफ़ॉल्ट रूप से चालू रहती है। ग्राहक-विशिष्ट पूर्व-बिक्री विश्लेषण, परिनियोजन से पहले कार्यभार-आधारित कमी के परिणामों का इंफरेंस लगा सकता है।

AlloyFlash स्वचालित TLC + QLC फ़्लैश श्रेणीकरण

AlloyFlash एक ही क्लस्टर के भीतर TLC और QLC NVMe फ्लैश को संयोजित करने में सक्षम बनाता है, बल्क-क्षमता कार्यभारों के लिए प्रति टेराबाइट लगभग 30-40% कम लागत पर QLC का लाभ उठाते हुए लेटेंसी-सेन्सटिव संचालन को TLC में पारदर्शी रूप से गुजारता है। AlloyFlash उच्चतम-घनत्व वाले WEKApod कॉन्फ़िग्रेशन को उत्पादन के लिए व्यवहार्य बनाता है, न कि केवल कागज़ पर क्षमता के रूप में।

किसी प्रकार के स्वचालित, पारदर्शी, ग्राहक कॉन्फ़िग्रेशन की आवश्यकता के बिना।

NeuralMesh Kubernetes ऑपरेटर

Kubernetes वातावरणों में NeuralMesh Kubernetes ऑपरेटर, क्लस्टर परिनियोजन और जीवनचक्र मैनेजमेंट को स्वचालित करता है। Kubernetes को अपने परिचालन स्टैन्डर्ड के रूप में उपयोग करने वाले नियो-क्लाउडों और AI अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए, Kubernetes ऑपरेटर परिनियोजन समय को सप्ताहों से घटाकर घंटों तक कर देता है और NeuralMesh को पहले से ही उपयोग किए जाने वाले कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के घोषणात्मक परिचालन मॉडल में लाता है।

NeuralMesh ऑब्जर्व

NeuralMesh ऑब्जर्व उच्च-प्रदर्शन AI स्टोरेज के लिए निर्मित SaaS-आधारित अवलोकन क्षमता है। एकीकृत मल्टी-क्लस्टर डैशबोर्ड, क्लाइंट-स्तरीय निदान, कॉन्फ़िगर करने योग्य सीमा के साथ इंटेलिजेंट चेतावनी, और प्रासंगिक डैशबोर्ड के सीधे लिंक के साथ स्लैक, PagerDuty या ईमेल पर रूटिंग। प्रत्येक NeuralMesh परिनियोजन के साथ यह सुविधा बिना किसी अतिरिक्त लागत के शामिल है।

"WhiteFiber उच्च-गति डार्क फाइबर से जुड़े कई डेटा केंद्रों में एक वितरित GPU प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहा है। "हमारे पैमाने पर, डेटा गतिशीलता कोई अच्छी चीज नहीं है; यह मूलभूत है।" WhiteFiber के CEO, Sam Tabar ने कहा। "NeuralMesh की इंटेलिजेंट नकल बड़े पैमाने पर डेटा गतिशीलता को वास्तविक बनाती है: हम साइटों पर डेटासेट को स्पष्ट बना सकते हैं और उपलब्ध होते ही प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक डेटा को अगले GPU आवंटन में खींच सकते हैं। इससे नकल एक बैक-एंड सुरक्षा फ़ंक्शन से हटकर हमारे वितरित AI इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन के मूल भाग में बदल जाती है, जिससे कार्यभार की गतिशीलता, क्षमता दक्षता और हमारे ग्राहकों द्वारा निर्भर लचीलेपन में सुधार होता है। WEKA का डेटा और मेमोरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी समझौते के हमारे विस्तार को बढ़ाने के लिए आधार प्रदान करता है। हम इस पर मिलकर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हैं।"

"आज उत्पादन AI चलाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर संचालकों को ऐसे विक्रेताओं से प्लेटफॉर्म इकट्ठा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है जो एक साथ काम करने के लिए कभी डिज़ाइन ही नहीं किए गए थे। फाइल और ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग स्टैक, उनके बीच मैन्युअल डेटा स्थानांतरण, और बाद में जोड़ी गई मल्टी-टेनेन्सी। NeuralMesh 6 वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी उन्हें वास्तव में हमेशा से आवश्यकता थी: एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म जो एक ही ब्लॉक पर उच्च-प्रदर्शन फ़ाइल परत और उच्च-क्षमता वाली ऑब्जेक्ट परत को हैंडल करता है, जिसमें नेटिव मल्टी-टेनेन्सी, इंटेलिजेंट डेटा गतिशीलता और सदैव कार्यशील डेटा दक्षता शुरू से ही अंतर्निहित होती है। उत्पादन इंफरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यभार के लिए डिज़ाइन किया जैसा दिखता है, न कि ऐसा जिसमें बाद में बदलाव किए गए हों," WEKA के मुख्य उत्पाद अधिकारी, Ajay Singh, ने कहा।

उपलब्धता

आम तौर पर 2026 के दूसरे छमाही में NeuralMesh 6 उपलब्ध होगा। WEKA के मौजूदा ग्राहक स्टैन्डर्ड अपग्रेड चैनलों के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त लागत के NeuralMesh 6 में अपग्रेड कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राहक सहायता प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं।

WEKA के NeuralMesh 6 सॉफ़्टवेयर रिलीज़ और इसकी विशेषताओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं: https://www.weka.io/product/neuralmesh/।

NeuralMesh x WEKApod: पूर्ण समरूपता में एक साथ चलने के लिए निर्मित

WEKA ने WEKApod Nitro, WEKApod Prime, और WEKApod Prime Max, की तीसरी पीढ़ी की घोषणा भी की है, जो NeuralMesh सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म को अनुकूलित कर सकने के लिए WEKA द्वारा डिज़ाइन और इंजीनियर किए गए हार्डवेयर पर निर्मित पहले AI स्टोरेज उपकरण हैं। इन सिस्टमों से प्रति रैक 1.1 एक्साबाइट की प्रभावी क्षमता प्राप्त होती है और इनके कई पेटेंट लंबित हैं। अधिक जानने के लिए आज की WEKApod की घोषणा देखें: https://www.weka.io/news/wekapod-3-densest-ai-storage-memory-system .

WEKA का परिचय

WEKA एजेंटिक AI के अर्थशास्त्र को बदलने वाली एक AI डेटा और मेमोरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। उद्यमों, AI क्लाउड प्रदाताओं और AI डेवलपरों को प्रशिक्षण, इंफरेंस और एजेंटिक कार्यभारों के लिए एक सिंगल आधार उपलब्ध करवाने के लिए इसका NeuralMesh™ प्लेटफ़ार्म उच्च-प्रदर्शन डेटा स्टोरेज को विस्तारित GPU मेमोरी के साथ एकीकृत करता है। ऑगमेंटेड मेमोरी ग्रिड के साथ, NeuralMesh GPU मेमोरी क्षमता को 1000x तक बढ़ाता है, पहले टोकन के समय को 20x तक तेज करता है, और एक ही GPU फुटप्रिंट से सहयोगी उपयोगकर्ताओं को 10x अधिक क्षमता प्रदान करता है, जो उत्पादन बेंचमार्कों में प्रमाणित हो चुका है। Fortune 50 में से 30% कंपनियों का विश्वसनीय, WEKA संगठनों को AI को तेजी से बढ़ाने, GPU उपयोग को अनुकूलित करने और दिए गए प्रत्येक टोकन की लागत को कम करने में सक्षम बनाता है। अधिक जानने के लिए www.weka.io पर जाएं या LinkedIn और X पर हमसे जुड़ें।