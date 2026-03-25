अपने नए अभियान के तहत TUBORG ने GEN Z से 'YOU DON'T HAVE TO' कहा

News provided byTuborg
25 Mar, 2026, 05:31 IST
कोपेनहेगन, डेनमार्क, 25 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- ब्रांड की भावना और DNA को प्रतिबिंबित करते हुए नया रचनात्मक अभियान चुनौतीपूर्ण सामाजिक मानदंडों का समर्थन करता है।
आज Tuborg के नए रचनात्मक अभियान का शुभारंभ हुआ है जो Gen Z को बोझिल कर रहे भागदौड़ भरी संस्कृति और सोशल मीडिया पूर्णतावाद पर विराम लगाता है।
एक ऐसी दुनिया में जो बराबर शोर मचा रही है कि आपको क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने से लेकर, सुबह 5 बजे जिम जाने तक, से 'परिपूर्ण' जीवन को संवारने तक, Tuborg एक अति-आवश्यक वास्तविकता की पड़ताल के साथ आगे बढ़ रही है।
यह अभियान इस अंतर्दृष्टि1 पर आधारित है कि Gen Zs के 40% लोग 'हमेशा सक्रिय' रहने के दबाव या पिछली पीढ़ियों द्वारा निर्धारित कठिन मार्गों के कारण लगातार चिंतित महसूस कर रहे हैं, और उनके लिए ये अपेक्षाएँ बहुत अधिक, हो रही हैं।
Tuborg का नया 'You Don't Have To' प्लेटफ़ॉर्म सीधे तौर पर प्रामाणिक अभिव्यक्ति की पड़ताल का समर्थन करता है, लोगों को उन विषाक्त मानदंडों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनका वे अनुभव करते हैं और अपनी विशिष्टता का आनंद लेते हैं। विश्व स्तर पर शुरू किया जा रहा, पूर्णत: एकीकृत मल्टीमीडिया अभियान - जो TV, वीडियो ऑन डिमांड, आउट-ऑफ-होम विज्ञापन और व्यापक डिजिटल तथा सोशल मीडिया - को शामिल करता है, विचारोत्तेजक और विद्रोही ककहानियाँ सुना कर उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है।
प्लेटफ़ॉर्म को जीवंत बनाने के लिए, Tuborg विश्व स्तर पर प्रभावशाली कलाकारों और हस्तियों के साथ सहयोग कर रहा है। इसमें कोरियाई-अमेरिकी कलाकार Jay Park के साथ साझेदारी शामिल है, जो चीन, वियतनाम और म्यांमार सहित अन्य बाजारों के लिए अभियान के मूल-मंत्र अर्थात आत्म-अभिव्यक्ति और मान्यताओं को चुनौती देने का साक्षात उदाहरण है, और यह दर्शाती है कि अनुसरण करने का कोई एकमात्र मार्ग नहीं है बल्कि मौलिकता अति आवश्यक है।
"समाज को अवास्तविक अपेक्षाएँ निर्धारित करना पसंद है और स्वयं को हमारी वास्तविकता का प्रतिनिधित्व न करने वाले साँचों में ढालने का प्रयास थका देता है। हम उन साहसी लोगों का समर्थन करते हैं जो सांस्कृतिक मानदंडों को अस्वीकार करने और स्वयं यह तय करने के लिए पर्याप्त साहसी हैं कि वे क्या करना और क्या बनना चाहते हैं," Anna Katrine Drumm-Hakim, Tuborg में वैश्विक निदेशक कहते हैं।
"हमेशा से Tuborg का अस्तित्व अपनी आवाज़ और मौलिक संबंधों का समारोह मनाने में रहा है। 'You Don't Have To' के साथ, हम उन पलों का समर्थन कर रहे हैं जहां लोग महसूस करते हैं कि वे अपनी लय को अपनाते हुए बाहरी दबावों से मुक्त और आत्म-निर्भर हो सकते हैं।
पूरी जानकारी के लिए Tuborg.com पर जाएं या सोशल मीडिया पर वातावरण का आनंद लें।
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वीडियो - https://mma.prnewswire.com/media/2940522/Tuborg.mp4
फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2940523/Tuborg.jpg
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