दक्षिण एशियाई फुटबॉल में AI नवाचार को लाते हुए TECNO को SAFF Championship Bangladesh 2026 के मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया

आधिकारिक मुख्य प्रायोजक के रूप में, TECNO ने फुटबॉल, नवाचार और सार्थक प्रशंसक अनुभवों के माध्यम से अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए SAFF के साथ हाथ मिलाया

ढाका, बांग्लादेश, 26 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- AI-संचालित नवप्रवर्तनशील टेक्नोलॉजी ब्रांड TECNO ने ढाका में टूर्नामेंट के आधिकारिक लॉन्च समारोह के दौरान दक्षिण एशिया के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट SAFF Championship Bangladesh 2026 के मुख्य प्रायोजकता की आधिकारिक घोषणा की है।

फुटबॉल के प्रति क्षेत्र के जुनून का उत्सव मनाते हुए दोस्ती, खेल उत्कृष्टता और क्षेत्रीय एकता को मजबूत बनाते हुए, 4-17 नवंबर, 2026, तक आयोजित होने वाली यह चैंपियनशिप दक्षिण एशिया की अग्रणी राष्ट्रीय टीमों को एक साथ लाएगी।

TECNO SAFF TECNO SAFF

यह भागीदारी TECNO की वैश्विक फुटबॉल यात्रा में एक और उपलब्धि होने के साथ-साथ दक्षिण एशिया के प्रति ब्रांड की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता - अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजारों में से एक - को भी मजबूत करती है। अपने ब्रांड की मूल भावना, "Stop At Nothing", से प्रेरित होकर, TECNO का मानना है कि फुटबॉल भी उन्हीं मूल्यों का प्रतीक है जो ब्रांड को परिभाषित करते हैं: महत्वाकांक्षा, समुत्थानशक्ति, नवाचार और प्रत्येक सपने को साकार करने का साहस।

दक्षिण एशियाई फुटबॉल के लिए एक नया अध्याय

ढाका में आयोजित SAFF Championship Bangladesh 2026 के आधिकारिक लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य प्रायोजकता की आधिकारिक घोषणा की गई है। चैंपियनशिप के आधिकारिक लॉन्च और इसके शीर्षक प्रायोजक के रूप में TECNO की भूमिका का समारोह मनाने के लिए, इस कार्यक्रम में South Asian Football Federation (SAFF), Bangladesh Football Federation (BFF), TECNO की वैश्विक और बांग्लादेशी नेतृत्व की टीमों, SAFF सदस्य संघों, राष्ट्रीय टीम के प्रतिनिधियों, राजनयिक समुदाय के सदस्यों, मीडिया और डिजिटल रचनाकारों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया है।

SAFF के महासचिव, Mr. Purushottam Kattel, ने कहा: "प्रतिस्पर्धा, मित्रता और खेल के प्रति साझा जुनून के माध्यम से हमारे सदस्य संघों को एक साथ लाने वाली SAFF Championship दक्षिण एशिया में फुटबॉल का सर्वोच्च मंच है। आज, SAFF Championship Bangladesh 2026 की पहचान का अनावरण करते हुए, हमें TECNO को अपने मुख्य प्रायोजक के रूप में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। यह भागीदारी पूरे क्षेत्र में फुटबॉल को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है, और हम मिलकर कई मिलियन समर्थकों को प्रेरित करने और दक्षिण एशियाई फुटबॉल के लिए स्थायी यादें बनने वाली एक चैंपियनशिप आयोजित करने के लिए तत्पर हैं।"

आधिकारिक लोगो के अनावरण समारोह के बाद, SAFF Championship Bangladesh 2026 के लिए अपने सहयोग की औपचारिक शुरुआत और पूरे दक्षिण एशिया के प्रशंसकों के लिए एक उत्कृष्ट फुटबॉल अनुभव प्रदान करने की उनकी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, SAFF और TECNO ने मुख्य प्रायोजकता समझौते की अदला-बदली की है।

फुटबॉल के लिए एक साझा दृष्टिकोण

समारोह के दौरान एक रिकॉर्डेड संदेश देते हुए, TECNO के महाप्रबंधक, Guo Lei, ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं को प्रेरित करने, समुदायों को जोड़ने और नवाचार को प्रशंसकों के करीब लाने के लिए फुटबॉल एक शक्तिशाली मंच है।

"दक्षिण एशिया विश्व के सबसे युवा और अत्यंत उत्साही फुटबॉल समुदायों में से एक का घर है। फुटबॉल में सीमाओं और संस्कृतियों से बाहर लोगों को एक साथ लाने की अनूठी शक्ति है। हमें SAFF Championship Bangladesh 2026 के माध्यम से TECNO की फुटबॉल यात्रा को जारी रखने पर गर्व है और इस क्षेत्र के कई मिलियन फुटबॉल प्रशंसकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव बनाने के लिए हम SAFF के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।"

TECNO Bangladesh की ओर से बोलते हुए, Ismartu Technology BD Limited के CEO, Rezwanul Hoque, ने कहा: "फुटबॉल TECNO की वैश्विक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है क्योंकि यह उन मूल्यों को दर्शाता है जिन पर हम विश्वास करते हैं: जुनून, समुत्थानशक्ति और बड़े सपने देखने का साहस। AFC Asian Cup Qualifiers के दौरान Bangladesh Football Federation के साथ हमारी भागीदारी के बाद, हमें SAFF Championship Bangladesh 2026 के मुख्य प्रायोजक के रूप में उस यात्रा को जारी रखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। हमारे ब्रांड के आदर्श वाक्य, 'Stop At Nothing', से प्रेरित होकर, SAFF और BFF के साथ मिलकर हम खिलाड़ियों को प्रेरित करने, समुदायों को एकजुट करने और दक्षिण एशिया में फुटबॉल के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ने के लिए एक चैंपियनशिप तैयार करने के लिए तत्पर हैं।"

बांग्लादेश में चैंपियनशिप का स्वागत करते हुए, Bangladesh Football Federation (BFF) के उपाध्यक्ष, Mr. Fahad Karim, ने मेजबान देश के रूप में बांग्लादेश की भूमिका पर प्रकाश डाला और आधिकारिक तौर पर इस नवंबर में चैंपियनशिप की ओर यात्रा की शुरुआत की घोषणा की है।

"SAFF Championship 2026 की मेजबानी करना बांग्लादेश के लिए गर्व का पल है और हमारे देश में फुटबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज से नवंबर की ओर हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है, और हम फुटबॉल, मित्रता और क्षेत्रीय एकता का उत्सव मनाने वाली चैंपियनशिप के लिए बांग्लादेश में अपने साथी दक्षिण एशियाई देशों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। हमें TECNO को मुख्य प्रायोजक के रूप में पाकर बेहद खुशी हो रही है, और SAFF, अपने सदस्य संघों और अपने भागीदारों के साथ मिलकर, हम खिलाड़ियों, समर्थकों और पूरे दक्षिण एशियाई फुटबॉल समुदाय के लिए इस टूर्नामेंट को यादगार बनाने के लिए तत्पर हैं।"

TECNO की वैश्विक फुटबॉल यात्रा जारी है

लगभग एक दशक से फुटबॉल TECNO की वैश्विक ब्रांड यात्रा के केंद्र में रहा है। Manchester City Football Club, CAF Africa Cup of Nations और AFC Club Competitions के साथ भागीदारियों के माध्यम से, TECNO ने लगातार युवाओं को प्रेरित करने, समुदायों को जोड़ने और खेल की शक्ति का समारोह मनाने के लिए एक मंच के रूप में फुटबॉल का उपयोग किया है।

बांग्लादेश में, TECNO ने Bangladesh Football Federation के साथ भागीदारी में AFC Asian Cup Qualifiers के मुख्य प्रायोजकता के माध्यम से उस प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। बांग्लादेशी समर्थकों द्वारा दिखाए गए अपार जुनून ने देश की जीवंत फुटबॉल संस्कृति की पुष्टि की और TECNO को इस खेल के साथ अपने जुड़ाव को और गहरा करने के लिए प्रेरित किया है।

TECNO की फुटबॉल यात्रा में दक्षिण एशिया और युवा फुटबॉल प्रशंसकों के तेजी से बढ़ते समुदाय के प्रति ब्रांड की प्रतिबद्धता को मजबूत करने वाला, SAFF Championship Bangladesh 2026 एक अगला अध्याय है।

बांग्लादेश के साथ मिलकर विकास करना

TECNO के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजारों में से बांग्लादेश एक बना हुआ है। अपने बढ़ते स्मार्टफोन कारोबार के साथ-साथ, देश के डिजिटल भविष्य और युवा उपभोक्ता आधार में इसके विश्वास को दर्शाते हुए, यह ब्रांड अपने AI इकोसिस्टम का विस्तार कर रहा है और रिटेल, नवाचार और स्थानीय भागीदारियों में दीर्घकालिक निवेश को मजबूत कर रहा है।

टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त, TECNO महत्वाकांक्षा, रचनात्मकता और सार्थक मानवीय संबंधों को प्रोत्साहित करने वाले प्लेटफार्मों का समर्थन करके अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

फुटबॉल और AI नवाचार का संगम

चैंपियनशिप के दौरान, TECNO प्रशंसकों को खेल के और निकट लाने के लिए डिज़ाइन किए गए AI-संचालित अनुभवों को प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है। TECNO के AI सहायक, Ella, द्वारा संचालित, इन अनुभवों का उद्देश्य इंटेलिजेट टेक्नोलॉजी द्वारा संवादात्मक मैच जानकारियों, स्मार्ट प्रशंसक अंत:क्रिया और इमर्सिव डिजिटल अनुभवों के माध्यम से फुटबॉल के प्रति जुड़ाव को समृद्ध बनने के तरीके प्रदर्शित करना है।

फुटबॉल की भावनात्मक शक्ति को सुलभ AI नवाचार के साथ मिलाकर, TECNO और SAFF पूरे दक्षिण एशिया में युवाओं को प्रेरित करने, समुदायों को मजबूत करने और फुटबॉल प्रशंसकों के लिए समृद्ध अनुभव बनाने के एक साझा दृष्टिकोण को साझा करते हैं।

नवंबर 2026 की उलटी गिनती शुरू होने के दौरान, TECNO, SAFF और Bangladesh Football Federation एक साझा महत्वाकांक्षा के साथ दक्षिण एशियाई फुटबॉल के जुनून का उत्सव मनाने और नवाचार, भागीदारी तथा "Stop At Nothing" की अटूट भावना के माध्यम से अगली पीढ़ी को प्रेरित करने वाली एक चैंपियनशिप आयोजित कर रहे हैं।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/3007765/image1.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/3007766/image2.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2724870/TECNO_Logo.jpg