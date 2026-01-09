बिनेंस की 2025 साल की ईयर एंड रिपोर्ट: ट्रस्ट, लिक्विडिटी और वेब3 डिस्कवरी

2025 में, बिनेंस एडीजीएम के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फ्रेमवर्क के तहत पूर्ण प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला वैश्विक एक्सचेंज बन गया और दुनिया भर में 300 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को पार कर गया, यह एक नए चरण का संकेत है जहां पैमाना और नियामक जांच एक साथ आगे बढ़ते हैं।

बिनेंस वैश्विक क्रिप्टो लिक्विडिटी के लिए एक प्राथमिक स्थान बना रहा, 2025 में प्लेटफ़ॉर्म पर $34 ट्रिलियन का कारोबार हुआ और स्पॉट वॉल्यूम $7.1 ट्रिलियन से अधिक हो गया, साथ ही सभी उत्पादों में औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में 18% की वृद्धि हुई।

क्रिप्टो का गुरुत्वाकर्षण केंद्र ऑर्डर बुक से परे विस्तारित हुआ क्योंकि बिनेंस अल्फा 2.0 ने 17 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम में $1 ट्रिलियन को पार कर लिया, जबकि बिनेंस की सुरक्षा, अनुपालन, जोखिम और शासन प्रयासों ने बड़े पैमाने पर मापने योग्य उपयोगकर्ता सुरक्षा परिणाम दिए।

मुंबई, भारत, 9 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- बिनेंस की स्टेट ऑफ द ब्लॉकचेन 2025 वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट जारी हो गई है, जिसमें रेगुलेशन, लिक्विडिटी, वेब3 की खोज, संस्थागत स्वीकृति, उपयोगकर्ता सुरक्षा और क्रिप्टो के रोजमर्रा के उपयोग से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण विषयों और विकास मापदंडों पर प्रकाश डाला गया है। निष्कर्षों, उत्पाद अपडेट और आंकड़ों की पूरी जानकारी के लिए, आप यहां अंग्रेजी में उपलब्ध पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।

बिनेंस की 2025 की वर्ष के अंत की रिपोर्ट

2025 के अंत में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां एक साथ हासिल हुईं: बिनेंस वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण (एफएसआरए) के कठोर नियामक ढांचे के तहत पूर्ण प्राधिकरण प्राप्त करने वाला पहला क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया, जिससे विनियमित वैश्विक व्यापार संभव हो गया, और हमारे समुदाय ने विश्व स्तर पर 300 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया। ये दोनों उपलब्धियां दर्शाती हैं कि हमारे उद्योग में अपेक्षाएं कैसे बदल रही हैं, क्योंकि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को तेजी से वित्तीय अवसंरचना के रूप में आंका जा रहा है - शासन, लचीलापन, उपयोगकर्ता सुरक्षा और तनाव में प्रदर्शन करने की क्षमता के साथ-साथ पैमाने, लिक्विडिटी और उपयोगकर्ता समुदाय की मजबूती के आधार पर।

बुनियादी ढांचे के रूप में विश्वास: रेगुलेशन, लचीलापन और मापने योग्य परिणाम

एडीजीएम ढांचा शासन, जोखिम प्रबंधन, अभिरक्षा, समाशोधन और उपभोक्ता संरक्षण को शामिल करता है, जिससे क्रिप्टो बाजार संरचना पारंपरिक वित्तीय मंचों से अपेक्षित अपेक्षाओं के साथ अधिक निकटता से संरेखित होती है।

रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि विश्वास को परिणामों के आधार पर मापा जा सकता है। 2023 से, बिनेंस ने प्रमुख अवैध निधि श्रेणियों में प्रत्यक्ष जोखिम को 96% तक कम कर दिया है। 2025 में, बिनेंस के नियंत्रणों ने 5.4 मिलियन उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित धोखाधड़ी और घोटाले से होने वाले $6.69 बिलियन के नुकसान को रोकने में मदद की। इसी अवधि में, बिनेंस ने 71,000 से अधिक कानून प्रवर्तन अनुरोधों पर कार्रवाई की, कानून प्रवर्तन भागीदारों द्वारा अवैध गतिविधि से जुड़े लगभग $131 मिलियन की ज़ब्ती में सहायता की और 160 से अधिक कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए।

वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनावश्यक बाधाओं को कम करके भी विश्वास का निर्माण किया जाता है। रिपोर्ट में एक उदाहरण के तौर पर एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस रीडिजाइन को उजागर किया गया है, जिसमें हमने सबमिशन चरणों को सरल बनाया और कम समय में ही पास होने की दर में सुधार किया। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता अनुभव को अनावश्यक रूप से कठिन बनाए बिना अनुपालन को मजबूत बनाना था।

जहां लिक्विडिटी हो: गहरी समझ, सहभागिता और नई खोजें

लिक्विडिटी अभी भी उपयोगकर्ताओं के वास्तविक ट्रेडिंग अनुभव को निर्धारित करती है: स्प्रेड, स्लिपेज और निष्पादन विश्वसनीयता। 2025 में, बिनेंस ने सभी उत्पादों में $34 ट्रिलियन के ट्रेडिंग वॉल्यूम को संसाधित किया, जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम $7.1 ट्रिलियन से अधिक था। सभी उत्पादों में सर्वकालिक ट्रेडिंग वॉल्यूम $145 ट्रिलियन तक पहुंच गया।

साथ ही, सहभागिता अधिक विविध होती जा रही है। बिनेंस ने स्पॉट मार्केट को 490 कॉइन और 1,889 स्पॉट ट्रेडिंग पेयर तक विस्तारित किया, और फ्यूचर्स कवरेज को 584 कॉइन तक बढ़ाया। सिमुलेशन और स्वचालन सहित टूल्स ने भी उपयोगकर्ता व्यवहार को अधिक संरचित सहभागिता की ओर मोड़ा। बिनेंस डेमो ट्रेडिंग, वर्चुअल फंड के साथ एक एकीकृत स्पॉट और फ्यूचर्स डेमो वातावरण, का उपयोग 300,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा इंटरफेस सीखने और वास्तविक फंड के साथ ट्रेडिंग करने से पहले रणनीतियों का परीक्षण करने के लिए किया गया था। फ्यूचर्स में, 1.2 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं ने स्मार्ट मनी की सदस्यता ली, जो लाभदायक व्यापारियों से एकत्रित व्यवहार संकेतों को ट्रैक करने के लिए एक लाइव सुइट है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूज़र्स नए प्रोजेक्ट्स को कहाँ खोजते हैं और उनसे जुड़ते हैं, इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। बिनेंस अल्फा 2.0, बिनेंस एक्सपीरियंस में इंटीग्रेटेड एक बड़ा डिस्कवरी सरफेस बन गया, जिसने 2025 में $1 ट्रिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम पार किया और 17 मिलियन यूज़र्स को शामिल किया। इसने 254 एयरड्रॉप्स में $782 मिलियन के पुरस्कार बांटे। इस स्केल के साथ अखंडता की ज़रूरतें भी बढ़ गईं: रिपोर्ट में बताया गया है कि जोखिम नियंत्रण ने पूरे अभियान में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे 270,000 बेईमान रिवॉर्ड पार्टिसिपेंट्स को ब्लॉक कर दिया, जिससे रिवॉर्ड्स को रोबोटिक परिचालन के बजाय असली यूज़र्स के साथ अलाइन रखने में मदद मिली।

गतिशील संस्थान : पायलट प्रोग्राम्स से ऑपरेशनल वर्कफ़्लो तक

रिपोर्ट में एक और थीम यह है कि संस्थागत एडॉप्शन प्रयोग से अखंडता की ओर बढ़ रहा है। संस्थान तेज़ी से ऐसे क्रिप्टो ढांचे की तलाश कर रहे हैं जो उनके पहले से इस्तेमाल किए जा रहे गवर्नेंस, कोलैटरल, रिपोर्टिंग और निपटारे की ज़रूरतों के हिसाब से हो। उनकी बढ़ती मौजूदगी पिछले साल बिनेंस पर दिखी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले साल की तुलना में 21% बढ़ा, और ओटीसी फिएट ट्रेडिंग वॉल्यूम 210% बढ़ गया।

2025 में, टोकनाइज़ेशन परिचालन उपयोग मामलों के करीब आ गया, जिसमें बिनेंस के इंस्टीट्यूशनल कोलैटरल फ्रेमवर्क के तहत एक्सचेंज के लिए योग्य कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले टोकनाइज़्ड फंड शामिल हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि कैसे मॉड्यूलर पेशकश, जिसमें क्रिप्टो-एज़-ए-सर्विस के ज़रिए व्हाइट-लेबल रेल्स शामिल हैं, रेगुलेटेड फर्मों को पूरे एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू से फिर से बनाए बिना डिजिटल एसेट ऑफर करने में मदद कर रही हैं। फंड अकाउंट्स, बिनेंस वेल्थ और बिनेंस प्रेस्टीज के ज़रिए दिए जाने वाले अकाउंट स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंस में कैपिटल को कैसे ऑर्गनाइज़ किया जाता है, जिसमें ऐसे फॉर्मेट होते हैं जो मैनेज्ड स्ट्रेटेजी, एंटिटी ऑनबोर्डिंग और खास सर्विस मॉडल को सपोर्ट करते हैं।

हर दिन क्रिप्टो: लोकल रेल्स, पेमेंट्स और कमाई

ट्रेडिंग और खोज के अलावा, क्रिप्टो को अपनाना इस बात पर निर्भर करता है कि यूज़र्स लोकल करेंसी में अकाउंट्स में पैसे डाल सकते हैं, आसानी से वैल्यू मूव कर सकते हैं, और अपनी रिस्क पसंद से मैच करने वाले अर्निंग विकल्प चुन सकते हैं या नहीं। 2025 में, फिएट और P2P वॉल्यूम 38% बढ़ा; बिनेंस पे यूज़र्स साल दर साल 30% बढ़े, और इसे 20 मिलियन से ज़्यादा मर्चेंट्स ने बहुत ज़्यादा अपनाया। अपने सभी प्रोडक्ट्स की लाइन में, बिनेंस अर्न ने 2025 में यूज़र्स को $1.2 बिलियन के रिवॉर्ड बांटे।

बिनेंस के (APAC) हेड, एस. बी. सेकर, ने कहा, "2025 ने दिखाया कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को अब सिर्फ़ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के तौर पर नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी देखा जा रहा है। एडीजीएम के तहत पूरी मंज़ूरी पाने वाला पहला ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज बनना और दुनिया भर में 300 मिलियन से ज़्यादा उपयोगकर्ता को सर्विस देना दिखाता है कि रेगुलेशन, स्केल और, लचीलापन को एक साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इस साल हमारा फोकस ऐसे नतीजे देने पर था जिनसे $6.69 बिलियन के संभावित फ्रॉड को रोका जा सके, मार्केट अखंडता को मज़बूत किया जा सके, और प्रोडक्ट्स में ट्रेड की गई $34 ट्रिलियन की रिकॉर्ड लिक्विडिटी के साथ-साथ गहरी इंस्टीट्यूशनल भागीदारी को सपोर्ट किया जा सके। जैसे-जैसे भारत समेत सभी मार्केट्स में इसे अपनाया जाएगा, लंबे समय की वृद्धि गवर्नेंस-लेड तंत्र पर निर्भर करेगी जो यूज़र्स की सुरक्षा करते हैं, ज़िम्मेदार भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, और इकोसिस्टम को सस्टेनेबल तरीके से स्केल करने में मदद करते हैं।"

आखिरी विचार

डिजिटल फाइनेंस ज़्यादा मानक आधारित, ज़्यादा लिक्विड होता जा रहा है जहां एग्ज़िक्यूशन भरोसेमंद है, और अधिक उपभोक्ता निर्देशित होता जा रहा है क्योंकि खोज और सहभागिता आसान होती जा रही है। बिनेंस के 2025 के नंबर स्केल दिखाते हैं, लेकिन गहरी बात यह है कि उस स्केल के लिए क्या चाहिए: एडीजीएम ऑथराइज़ेशन जैसे निगरानी तंत्र, रेज़िलिएंस और सिक्योरिटी प्रोग्राम जो असली नुकसान को रोकते हैं, मज़बूत डेटा प्रोटेक्शन और एआई गवर्नेंस, और प्रोडक्ट डिज़ाइन जो सही यूज़र्स के लिए टकराव कम करता है जबकि गलत इस्तेमाल की कॉस्ट बढ़ाता है। यह ब्लॉग रिपोर्ट के कुछ नतीजों को ही समराइज़ करता है। पूरी रिपोर्ट में डिटेल में ब्रेकडाउन, सपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट, और एडिशनल प्रोडक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट शामिल हैं।

स्टेट ऑफ द ब्लॉकचेन 2025 की पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

