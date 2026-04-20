वर्ष 2025 में जारी परिणामों के अनुसार, चुनौतीपूर्ण बाजार परिस्थितियों के बावजूद DEKRA की विकास यात्रा जारी है

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DEKRA Asia Pacific

20 Apr, 2026, 22:29 IST

  • राजस्व में 3.4% की वृद्धि के साथ यह 4.4 बिलियन यूरो तक पहुंच गया
  • परीक्षण और प्रमाणन सेवाओं की अनवरत मजबूत मांग
  • परिवर्तन के दौर में स्वतंत्र विशेषज्ञता विश्वास पैदा करती है

स्टटगार्ट, जर्मनी, 20 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- अस्थिर बाजार वातावरण के बावजूद, DEKRA ने 2025 में विकास जारी रखा है। चुनौतीपूर्ण भू-आर्थिक परिस्थितियों और कुछ नकारात्मक रुझानों - विशेषत: यूरोपीय ऑटोमोटिव उद्योग के भीतर - से चिह्नित वर्ष में, वैश्विक परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन संगठन ने राजस्व में 3.4% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4.4 बिलियन यूरो का राजस्व अर्जित किया है।

"यह विकास DEKRA के व्यापार मॉडल की स्थिरता और हमारी स्वतंत्र निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन सेवाओं की अनवरत मजबूत मांग को दर्शाता है," DEKRA के CEO, Stan Zurkiewicz, ने कहा। "सभी क्षेत्रों में बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ, स्वतंत्र सत्यापन और प्रमाणीकरण की आवश्यकता बढ़ रही है - और हमारी विशेषज्ञता एक प्रमुख सफलता कारक है।"

यह स्थिरता आय प्रदर्शन में भी परिलक्षित होती है: ब्याज और करों से पूर्व समायोजित आय (EBIT) बढ़कर लगभग 275 मिलियन यूरो (+3.3%) हो गई है। इससे DEKRA को नवाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए व्यावसायिक क्षेत्रों में लक्षित निवेश के लिए वित्तीय आधार मिलता है; 2025 में, कंपनी ने कुल 127 मिलियन यूरो का निवेश किया, जिसमें से लगभग 40 मिलियन यूरो का निवेश उसके घरेलू बाजार जर्मनी में किया गया था।

"वर्ष 2025 में हमने विकास के अगले चरण की नींव रखी थी," Stan Zurkiewicz ने आगे कहा। "हमने विशेष रूप से Mobility, Digital Trust, और Sustainability के अपने भावी क्षेत्रों में निवेश किया है - ऐसे क्षेत्र जहां नवाचार को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए विश्वास एक पूर्व शर्त होती है।"

अधिक जानकारी के लिए DEKRA वेबसाइट पर जाएं: https://www.dekra.in/en/results-in-anniversary-year-2025/

DEKRA का परिचय

100 से अधिक वर्षों से, DEKRA सुरक्षा के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम रहा है। वाहन निरीक्षणों के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के मूल लक्ष्य के साथ 1925 में स्थापित, DEKRA परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा निष्पक्ष, गैर-सूचीबद्ध विशेषज्ञ संगठन बन गया है। आज, एक वैश्विक भागीदार के रूप में, कंपनी सुरक्षा और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक सेवाओं और समाधानों के साथ अपने ग्राहकों को सपोर्ट कर रही है। 2025 में, DEKRA ने 4.4 बिलियन यूरो का राजस्व अर्जित किया है। पांच महाद्वीपों के लगभग 60 देशों में 48,000 से अधिक कर्मचारी योग्य और स्वतंत्र विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। DEKRA को EcoVadis से Platinum रेटिंग प्राप्त है, जो इसे विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ कम्पनियों में शीर्ष 1% में रखती है।

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