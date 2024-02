प्रतिष्ठित Nature जर्नल में Shoolini Scholar द्वारा प्रदर्शित निर्णायक शोध

SOLAN, भारत, 14 फरवरी, 2024 /PRNewswire/ -- Shoolini University, एक 15 साल पुरानी संस्था, ने हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। विश्वविद्यालय के ही Dr Lokender Kumar, एप्लाइड साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी संकाय में सहायक प्रोफेसर और संस्थान के पूर्व छात्र, ने एक अभूतपूर्व शोध पत्र तैयार किया है जिसे प्रतिष्ठित Nature जर्नल में प्रकाशित किया गया। यह उपलब्धि न केवल इस क्षेत्र में Dr Kumar के असाधारण योगदान को प्रदर्शित करती है, बल्कि अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए Shoolini University के समर्पण को भी

दर्शाती है।

Shoolini University Assistant Professor Lokender Kumar with Chancellor Prof PK Khosla

Nature, जो कि एक प्रमुख बहु-विषयक वैज्ञानिक पत्रिका है, अपनी सख्त सहकर्मी-समीक्षा प्रक्रिया के लिए जानी जाती है, 64.8 के प्रभाव कारक और 20.957 की SCImago जर्नल रैंक का दावा करती है। इस पत्रिका की प्रसिद्धि ही इसकी उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है क्योंकि इसे प्रकाशित किया जाना इस शोध की गुणवत्ता और महत्व का स्पष्ट संकेतक है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, Nature द्वारा विश्व स्तर पर 14,900 पेपर प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें केवल 140 भारतीय लेखकों का योगदान है। Dr Kumar का पेपर इन चुनिंदा प्रकाशनों में से एक है, जो भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के भीतर इस उपलब्धि की उल्लेखनीय Nature पर प्रकाश डालता है।

Dr Kumar द्वारा की गयी शोध कोशिका मृत्यु के नियामक के रूप में 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रोल (7-DHC) की भूमिका पर केंद्रित है, जो कई प्रकार की कोशिकीय प्रक्रियाओं और रोगों में महत्वपूर्ण है। यह खोज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कोशिकीय प्रक्रियाओं में 7-DHC की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए फेरोप्टोसिस को विनियमित करने के लिए कोशिकाओं के अनुकूली तंत्र पर प्रकाश डालती है। यह समझकर कि कोशिकाएं 7-DHC का उपयोग कैसे करती हैं, भविष्य में शोधकर्ता इस आणविक तंत्र को लक्षित करने के उद्देश्य से नई चिकित्सीय पद्धतियों का पता लगा सकते हैं। इस शोध के द्वारा लक्षित उपचारों के लिए नए रास्ते खुल गए हैं, साथ ही न्यूरोप्रोटेक्शन, कैंसर, उम्र बढ़ने, हृदय स्वास्थ्य और चयापचय संबंधी विकारों और उनके उपचार के लिए संभावित जानकारी भी प्रदान करती है।

चांसलर Prof PK Khosla ने एक पूर्व छात्र और संकाय सदस्य के रूप में उनकी दोहरी भूमिका पर गर्व व्यक्त करते हुए Dr Kumar को बधाई दी। उन्होंने Dr Kumar के लिए 5 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की, जो Shoolini परिसर में आगामी प्रेरणा दिवस के दौरान उन्हें प्रदान किया जाएगा।

आगे उन्होंने घोषणा की कि इस संकाय का जो भी सदस्य Nature में पेपर प्रकाशित करेगा, उसे 5 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अनुसंधान के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य जानकारी को आगे बढ़ाना और अनुसंधान के माध्यम से समाज में सार्थक योगदान देना है। उच्च गुणवत्ता वाले शोध परिणामों को पुरस्कृत करके, हम इस लक्ष्य के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करते हैं और अकादमिक उत्कृष्टता के लिए एक मानक स्थापित करते हैं।''

कुलपति Prof Atul Khosla ने Dr Kumar की इस उपलब्धि पर बहुत गर्व व्यक्त किया और विश्व स्तर पर विश्वविद्यालय और देश दोनों को सम्मान दिलाने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुसंधान की उत्कृष्टता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अन्य शोधकर्ताओं को Dr Kumar द्वारा स्थापित किए गए उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखेगा।

Foundation for Life Sciences and Business Management की संस्थापक अध्यक्ष और ट्रस्टी Mrs Saroj Khosla ने Shoolini Institute of Life Sciences and Business Management (SILB) के छात्र और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विजेताओं के पहले बैच में से एक रहे Dr Lokender Kumar की पृष्ठभूमि पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने उनकी उपलब्धियों पर अत्यधिक गर्व व्यक्त करते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की।

Shoolini University में शामिल होने से पहले, Dr Kumar ने कोलोराडो स्कूल ऑफ माइन्स, गोल्डन, कोलोराडो, USA में बहु-विषयक प्रशिक्षण प्राप्त किया और पंजाब विश्वविद्यालय, भारत से माइक्रोबायोलॉजी में Ph.D. की उपाधि प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता को और उनके अनुसंधान कौशल को प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें

DST-इंस्पायर फ़ेलोशिप और CSIR-UGC जूनियर रिसर्च फ़ेलोशिप शामिल हैं। Dr Lokinder ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध SILB से माइक्रोबायोलॉजी में Master of Science (M.Sc.) (गोल्ड मेडलिस्ट) किया।

अपने बहु-विषयक प्रशिक्षण के साथ, Dr. Kumar प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सेलुलर सिग्नलिंग मार्गों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अनुसंधान में संलग्न हैं। Dr Kumar, जिनकी जड़ें हिमाचल प्रदेश के शांत शहर मनाली में हैं, इस क्षेत्र के अग्रणी वैज्ञानिक अन्वेषण में सबसे आगे हैं।

Dr Kumar के शोध के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया Nature में प्रकाशित पूरा लेख देखें।

( https://doi.org/10.1038/s41586-023-06878-9 )