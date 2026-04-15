2050 तक 45% तक कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए भारी उद्योग के वैश्विक उत्पादन में वृद्धि संभव है

भारी उद्योगों की लागत का 30-50% भाग ऊर्जा खपत का होता है

एल्युमीनियम, विमानन, सीमेंट, प्लास्टिक और रसायन, शिपिंग और इस्पात में ऊर्जा उपयोग में उत्पाद के लंबे जीवनकाल और उच्च पुनर्चक्रण दर सहित 25-45% कमी ऊर्जा उत्पादकता उपायों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है

ऊर्जा उत्पादकता को कार्बन उत्सर्जन कम करने के साथ मिलाकर विमानन और शिपिंग के लिए "ग्रीन प्रीमियम" में लगभग 40%-60% की कमी संभव है

लंदन, 14 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- ऊर्जा उत्पादकता में सुधार से आवास, गतिशीलता और वस्तुओं की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा, तथा महंगे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और नए ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को कम किया जा सकता है, इसे Energy Transitions Commission (ETC) और Mission Possible Partnership (MPP) की एक रिपोर्ट में आज प्रकाशित किया गया है।

ऊर्जा उत्पादकता ऊर्जा की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न आर्थिक मूल्य को मापती है - इसमें सुधार करने से कम ऊर्जा से समान (या अधिक) उत्पादन प्राप्त होता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करते हुए अधिक कुशल जहाज, विमान और औद्योगिक प्लांट, कम सामग्री का उपयोग, चीजों का लंबे समय तक उपयोग और अधिक पुनर्चक्रण करके ऊर्जा-गहन उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन की लागत और जटिलता को कम कर सकते हैं।

ऊर्जा-प्रधान क्षेत्र, एल्युमीनियम, विमानन, सीमेंट, प्लास्टिक और रसायन, शिपिंग और इस्पात, आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की बुनियाद बनाते हैं: हमारे घर, परिवहन और वस्तुएं। ये सभी क्षेत्र मिलकर वैश्विक ऊर्जा मांग का लगभग एक चौथाई भाग पूरा करते हैं।

वैश्विक समृद्धि, शहरीकरण और औद्योगीकरण में वृद्धि के कारण, 2025 तक इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट और प्लास्टिक एवं रसायन की मांग में 25%-100% की वृद्धि, विमानन में 150% और शिपिंग में 45% की वृद्धि होने की संभावना है। ऊर्जा उत्पादकता में सुधार करके, उत्पादकता में कोई वृद्धि न होने की स्थिति की तुलना में, 25-45% कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए कम लागत पर यह वृद्धि हासिल की जा सकती है, यह बात नई ब्रीफिंग औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के लिए ऊर्जा उत्पादकता का दोहनमें कही गई है।

ऊर्जा-गहन क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग को कम करने के लिए तीन पूरक रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं:

1. तकनीकी दक्षता - समान उत्पाद या सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक किलोवाट-घंटे (kWh) की खपत को कम करना।

2. सेवा दक्षता - समान मानक प्रदान करने के लिए आवश्यक उत्पाद या सेवा की मात्रा को कम करना।

3. सामग्री दक्षता - किसी दिए गए उत्पाद को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा को कम करना।

"स्टील, सीमेंट, प्लास्टिक और रसायन, एल्युमीनियम, विमानन और शिपिंग को कार्बन मुक्त करने के लिए स्वच्छ बिजली और कम कार्बन वाले ईंधन आवश्यक हैं - और हालांकि इनमें मामूली "ग्रीन प्रीमियम" शामिल हैं, परंतु उपभोक्ता स्तर पर ये वहनीय हैं।" Energy Transitions Commission के सह-अध्यक्ष, Adair Turner, ने कहा, "सामग्रियों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग और बेहतर टेक्नोलॉजियों को परिनियोजित करके ऊर्जा उत्पादकता में सुधार करते हुए हम भवनों, उत्पादों और परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ ऊर्जा की मांग और संबंधित लागतों को कम करने में सक्षम बना सकते हैं।"

"मध्य पूर्व में संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट इस बात की याद दिलाता है कि कई अर्थव्यवस्थाएं अभी भी जीवाश्म ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान और कीमतों में अचानक वृद्धि के प्रति कितनी संवेदनशील हैं, जिसका असर परिवहन और उद्योग से लेकर खाद्य उत्पादन तक प्रत्येक चीज पर पड़ता है। घरेलू स्तर पर उत्पादित ऊर्जा, रसायन और सामग्रियों (पुनर्चक्रित सामग्रियों सहित) पर काफी हद तक आधारित स्वच्छ औद्योगिक सप्लाई चेनों की ओर बदलाव, अर्थव्यवस्थाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है। और इन संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने से परिवर्तन सस्ता और तेज़ होगा।" Mission Possible Partnership के CEO, Faustine Delasalle ने कहा।



यह एक बड़ा अवसर है। एल्युमीनियम का पुनर्चक्रण नए उत्पादन की तुलना में लगभग 95% कम ऊर्जा खपत करता है। सीमेंट के क्षेत्र में, क्लिंकर की मात्रा को कम और भवन के डिजाइन को अनुकूलित करना ऊर्जा आवश्यकताओं को कम करने के सबसे बड़े उपाय हैं।

कुछ ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने के लिए हाइड्रोजन, अमोनिया, जैवसंसाधन और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) जैसे कम कार्बन वाले समाधानों की ओर ट्रैन्ज़िशन की आवश्यकता होती है। ये कम कार्बन उत्सर्जन वाले समाधान स्वयं ही ऊर्जा-गहन हैं और स्वच्छ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर निर्भर करते हैं। उद्योगों द्वारा कम कार्बन उत्सर्जन वाले समाधान अपनाते हुए उत्पादकता में सुधार से सामग्री और परिवहन की लागत में वृद्धि को सीमित, और व्यवसायों तथा उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है।

Energy Transitions Commission और Mission Possible Partnership का काम चार प्राथमिकताओं पर आधारित है जो इस निर्णायक दशक को परिभाषित करती हैं: 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दोगुना करके 4% प्रति वर्ष करना; 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तिगुना करना; विद्युतीकरण - बढ़ती ऊर्जा मांग के स्वच्छ विद्युतीकरण को बढ़ाना; और अभी स्वच्छ निर्माण करना, स्वच्छ औद्योगिक क्षमता को महत्वाकांक्षा से क्रियान्वयन की ओर ले जाना। ऊर्जा उत्पादकता में सुधार चारों प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

तकनीकी ब्रीफिंग डाउनलोड करें: https://www.energy-transitions.org/publications/energy-productivity-for-industrial-competitiveness

Mission Possible Partnership का परिचय

वैश्विक स्वच्छ उद्योग परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला Mission Possible Partnership (MPP) एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है। 2019 से, हम कुछ सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाले उद्योगों - एल्युमीनियम, विमानन, सीमेंट, रसायन, शिपिंग और इस्पात - के साथ मिलकर उनके वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। हम स्वच्छ सामग्रियों, रसायनों और ईंधन की ओर बदलाव को गति देने के लिए व्यापार, वित्त, सरकार और नागरिक समाज के अग्रणीयों को एकजुट करते हैं। हमने नेट-शून्य के लिए क्षेत्रीय मार्ग निर्धारित किए हैं और हम नए क्षेत्रों में प्रगति तथा बाधाओं को दूर कर रहे हैं ताकि 2030 तक स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की एक महत्वपूर्ण संख्या शुरू की जा सके। Mission Possible Partnership के लोग और भागीदार उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद हैं।

अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं: www.missionpossiblepartnership.org

Energy Transitions Commission का परिचय

Energy Transitions Commission (ETC) ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणीयों का एक वैश्विक गठबंधन है जो आर्थिक विकास और उन्नति का समर्थन करते हुए सदी के मध्य तक नेट-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे आयुक्त विभिन्न संगठनों से आते हैं - ऊर्जा उत्पादक, ऊर्जा-गहन उद्योग, टेक्नोलॉजी प्रदाता, वित्त क्षेत्र के प्लेयर और पर्यावरण संबंधी गैर सरकारी संगठन। दृष्टिकोणों की यह विविधता हमारे काम को प्रभावित करती है। यह रिपोर्ट ETC के सामूहिक दृष्टिकोण को दर्शाती है; हालांकि, इसे इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि सदस्य हर निष्कर्ष या सिफारिश से सहमत हैं। ETC की मेजबानी SYSTEMIQ Ltd. द्वारा की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं: https://www.energy-transitions.org

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