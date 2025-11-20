ADP ने HCM प्लेटफार्मों में एकीकृत ग्लोबल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सूट लॉन्च किया

उद्योग का # 1-रेटेड कार्यबल प्रबंधन समाधान अब ADP के अग्रणी पेरोल और HCM प्लेटफार्मों का एक हिस्सा है

ROSELAND, N.J., नवंबर 20, 2025 /PRNewswire/ -- मानव संसाधन और पेरोल समाधानों में एक वैश्विक नेता ADP® ने आज ADP® वर्कफोर्स सूट की उपलब्धता की घोषणा की, जो उद्योग का # 1-रेटेड कार्यबल प्रबंधन समाधान है, अब ADP Workforce Now®, ADP® Lyric HCM, और ADP Global Payroll®के भीतर। यह 140+ देशों और क्षेत्रों में नियोक्ताओं और उनके लाखों कर्मचारियों को शक्तिशाली कार्यबल प्रबंधन प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें समय और उपस्थिति प्रबंधन, कर्मचारी शेड्यूलिंग, अनुपस्थिति प्रबंधन और कार्यबल विश्लेषण उपकरण शामिल हैं जो वैश्विक कार्यबल को जोड़ने और सशक्त बनाने में मदद कर सकते हैं। वर्कफोर्स सॉफ्टवेयर के ADP के 2024 अधिग्रहण के बाद, 150+ कर्मचारियों वाले संगठनों के पास अब किसी भी भूगोल में अपने पूरे कार्यबल को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए एक नया, शीर्ष रेटेड, एकल वैश्विक मंच है।

"जिस गति से हमने अपने वैश्विक प्लेटफार्मों में वर्कफोर्स सॉफ्टवेयर को एकीकृत किया है, वह केवल वैश्विक नियोक्ता और कर्मचारी अनुभव को बदलने के लिए हमारे अथक लक्ष्य के लिए बोलता है", ADP में वैश्विक उत्पाद और नवाचार के अध्यक्ष स्रीनी कुतम ने कहा। "ग्राहकों के पास अब दुनिया भर के लाखों कर्मचारियों को अपनी उंगलियों पर सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास वर्कफोर्स मैनेजमेंट टूल के साथ एक एकीकृत समय, वेतन और HR अनुभव प्रदान करने का अवसर है—चाहे वह फ्रंटलाइन श्रमिकों को शेड्यूलिंग के साथ अधिक लचीलापन दे रहा हो, दूरस्थ टीमों को जुड़े रहने में सक्षम बना रहा हो, या HR नेताओं को उनके वैश्विक कार्यबल में स्पष्ट दृश्यता प्रदान कर रहा हो। संगठनों को अब अपने दम पर समाधानों को एक साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। हमने उनके लिए वह एकल, स्मार्ट समाधान बनाया है ताकि वे एक बेहतर, अधिक मानव-केंद्रित वैश्विक कर्मचारी अनुभव प्रदान कर सकें।"

एकीकृत कार्यबल प्रबंधन, वास्तविक व्यावसायिक मूल्य

ADP वर्कफोर्स सूट संगठनों को कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने, सटीकता में सुधार करने और कार्यबल प्रबंधन, मानव संसाधन और पेरोल को जोड़कर लागत कम करने में मदद करता है। व्यवसाय जटिल प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकते हैं, मैनुअल प्रयास को कम कर सकते हैं, और तेज़ी से, डेटा-संचालित निर्णय ले सकते हैं, जबकि कर्मचारी एक बेहतरीन अनुभव का आनंद लेते हैं। प्रमुख लाभों में शामिल हैंः

वैश्विक और संघ अनुपालन सरल बनाया गया

विनिर्माण, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, उच्च शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र सहित उद्योगों की एक श्रृंखला की सेवा करते हुए, ADP वर्कफोर्स सूट जटिल परिचालन वातावरण का समर्थन करता है जो सटीकता और नियामक अनुपालन की मांग करते हैं। ये विशेषताएं संगठनों को किसी भी भूगोल या कर्मचारी समूह में अपने कार्यबल को सटीक रूप से प्रबंधित करने में विश्वास देती हैं। क्षमताओं में शामिल हैंः

सामूहिक सौदेबाज़ी समझौतों और श्रम नियमों का ऑटोमेटिक रूप से लागू होना

सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में तेज़ी लाने और दुनिया भर में श्रम कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए पूर्वनिर्मित देश टेम्पलेट्स

बहु-भाषा, बहु-मुद्रा, और बहु-समय क्षेत्र समर्थन

एक मंच, कुल कार्यबल दृश्यता

ADP वर्कफोर्स सूट एक सहज, एकीकृत अनुभव प्रदान करता है जो संगठनों को उनके कार्यबल प्रणालियों से अधिक मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। एकल साइन-ऑन और सुसंगत इंटरफेस के साथ, कर्मचारी और प्रबंधक न्यूनतम प्रशिक्षण के साथ प्लेटफॉर्म को जल्दी से अपना सकते हैं। डेटा HR, पेरोल और समय प्रबंधन के बीच आसानी से बहता है, देरी और मैनुअल काम को हटाता है। इन कार्यों को समेकित करके, संगठन बेहतर दृश्यता प्राप्त करते हैं, प्रक्रियाओं को मानकीकृत करते हैं, संचालन जटिलता को कम करते हैं, और समग्र लागत कम करते हैं।

उद्योग मान्यता और बाज़ार सत्यापन

ADP वर्कफोर्स सूट बाज़ार का नेतृत्व करना जारी रखता है। इसे लगातार 11 वर्षों तक न्यूक्लियस रिसर्च द्वारा # 1 स्थान दिया गया है और ISG रिसर्च द्वारा "अनुकरणीय नेता" के रूप में मान्यता दी गई है। ये प्रशंसाएं मापने योग्य व्यावसायिक प्रभाव को दर्शाती हैं, जो संगठनों को संचालन को सुव्यवस्थित करने, अनुपालन बढ़ाने और दुनिया भर में दक्षता बढ़ाने में मदद करती हैं।

"ADP के व्यापक HCM प्लेटफार्मों के भीतर सीधे ADP वर्कफोर्स सूट की उपलब्धता बाज़ार में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है", न्यूक्लियस रिसर्च के अनुसंधान प्रबंधक एवलिन मैकमुलेन ने कहा। "संगठनों को पारंपरिक रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एकल HCM सूट होने या विभिन्न सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास समाधानों को एक साथ रखने के बीच निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब, जैसे-जैसे संगठन जटिलता को कम करने के लिए अपने HR प्रौद्योगिकी स्टैक को मज़बूत करना चाहते हैं, उन्हें आसानी और गुणवत्ता के बीच कोई समझौता नहीं करना पड़ता है। ADP की एकीकृत पेशकश के साथ, कंपनियां वैश्विक कर्मचारियों को शेड्यूलिंग, अनुपालन और दैनिक कार्यों में अधिक सुसंगत अनुभव प्रदान करते हुए संचालन को कारगर बना सकती हैं।"

