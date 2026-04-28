AiPPT.com ने भारत में जानकारियों को उपयोग में आसान प्रस्तुतियों में बदलने के अपने दृष्टिकोण का विस्तार किया

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AiPPT

28 Apr, 2026, 10:00 IST

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- AiPPT.com ने अपने प्लेटफॉर्म में सुधार किया है क्योंकि भारत में दैनिक जानकारियों को संरचित प्रस्तुतियों में बदलने के तेज़ तरीकों की मांग लगातार बढ़ रही है।

विश्वविद्यालयों, कोचिंग केंद्रों, स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट टीमों में, प्रस्तुति का काम अक्सर टिप्पणियों, दस्तावेजों और ऑनलाइन स्रोतों से प्राप्त अस्तव्यस्त सामग्रियों से शुरू होता है। इस प्लेटफॉर्म का फोकस दर्ज की गई अधूरी जानकारियों से उपयोगी स्लाइडें तैयार करने के प्रोसेस तैयार करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य प्रस्तुतियों को स्पष्ट और उपयोग के लिए तैयार रखते हुए तैयारी के समय को कम करना है।

सामग्रियों पर आधारित कार्यप्रवाह

उपयोगकर्ताओं को AiPPT.com परिचित तरीकों से शुरु करने में सक्षम बनाता है। विषय को सीधे दर्ज किया जा सकता है, या Word और PDF दस्तावेज़ो जैसी फाइलें अपलोड की जा सकती हैं। वेब सामग्रियों को URL-to-PPT feature के माध्यम से स्लाइडों में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जो ऑनलाइन जानकारियों को संरचित प्रस्तुतियों में बदल देता है।

यह सिस्टम दर्ज की गई सामग्रियों का विश्लेषण करता है और स्पष्ट घटकों और तार्किक प्रवाहों की सहायता से प्रस्तुतियां तैयार करता है। स्लाइडें स्वचालित रूप से फॉर्मेटिंग के साथ तैयार होती हैं, जिससे मैन्युअल श्रम कम हो जाता है।

प्रेरणा की खोज कर रहे उपयोगकर्ताओं के लिए, AiPPT.com आसान प्रस्तुति विषयों जैसे संसाधन भी प्रदान करता है ताकि उन्हें जल्दी से शुरु करने में सहायता मिल सके।

अस्तव्यस्त जानकारियों से स्पष्ट संचार तक

शैक्षणिक और कार्यस्थल दोनों ही परिवेशों में, जानकारियाँ अक्सर कई प्रारूपों में फैली होती हैं। इसे एक सुव्यवस्थित प्रस्तुति में बदलने में समय लग सकता है।

AiPPT.com इस प्रोसेस को सरल बनाता है। कोई रिपोर्ट एक मीटिंग प्रस्तुति बन सकती है। किसी शोध पत्र को सेमिनार प्रस्तुति में परिवर्तित किया जा सकता है। स्टार्टअप्स AI पिच डेक जनरेटर का उपयोग करते हुए जल्द ही निवेशकों के लिए सामग्रियाँ तैयार कर सकते हैं। AI for teachers जैसे शिक्षण के लिए डिज़ाइन किए गए टूल्स की सहायता से शिक्षक संरचित पाठ तैयार कर सकते हैं।

संपादन और रूपांतरण के लिए एक लचीला सिस्टम

तैयार होने के बाद AiPPT.com पूर्ण संपादन की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता पाठ्य सामग्रियों को समायोजित, स्लाइडों के क्रम बदलाव, या संरचना में सुधार कर सकते हैं। प्रस्तुतियों को इसके online PPT editor के माध्यम से सीधे संपादित भी किया जा सकता है।

उपयोगकर्ता विभिन्न उपयोग मामलों से साथ मिलान के लिए presentation templates की एक रेंज से भी चयन कर सकते हैं। यह लचीलापन उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुतियों को दोबारा बनाए बिना कक्षाओं, बैठकों और डिजिटल साझाकरण के लिए अनुकूलित करने में सहायता करता है।

AiPPT.com का परिचय

AiPPT.com जानकारियों को संरचित प्रस्तुतियों में बदलने पर केंद्रित एक AI-संचालित PPT जनरेटर है। यह कंपनी सामग्री निर्माण, संगठन और प्रस्तुति को एक ही कार्यप्रवाह में जोड़ने वाले टूल्स बनाती है। इसका लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को विचारों और सामग्रियों को कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए तैयार स्लाइडों में बदलने में सहायता करके स्पष्ट संचार को बढ़ावा देना है।

संपर्क जानकारी
कंपनी का नाम: PIXELBLOOM PTE. LTD.
ईमेल: [email protected]

वेबसाइट: https://www.aippt.com/

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