Amity University Rajasthan ने जामनगर के उत्कृष्ट एवं मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित

जामनगर, भारत, 3 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- Amity University Rajasthan ने हाल ही में गुजरात के जामनगर स्थित होटल अराम में आयोजित ओपन हाउस कार्यक्रम में 'Amity Achievers Award' का भव्य एवं सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन शैक्षणिक उत्कृष्टता को सम्मानित करने तथा विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को उच्च शिक्षा के विविध अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया।

Attendees at the event conducted by Amity University Rajasthan in Jamnagar, Gujarat. Attendees at the event conducted by Amity University Rajasthan in Jamnagar, Gujarat.

कक्षा 12वीं (सीबीएसई और गुजरात बोर्ड) की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को उनकी शानदार शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को Amity University Rajasthan के उद्योगोन्मुख शैक्षणिक कार्यक्रमों, विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली, 100% तक की छात्रवृत्ति योजनाओं, स्टडी अब्रॉड कार्यक्रमों, वैश्विक प्लेसमेंट अवसरों तथा प्रवेश प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए Dr. Manishita Das Mukherjee, Tarun Vairagi एवं Vishnu Jagaka ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को विश्वविद्यालय के करियर-उन्मुख कार्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति के अवसरों तथा समृद्ध कैंपस जीवन के बारे में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध अनेक शैक्षणिक विकल्पों की जानकारी दी और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को उजागर किया।

कार्यक्रम के दौरान एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्लेसमेंट, छात्रवृत्ति योजनाओं तथा विश्वविद्यालय के छात्र जीवन (स्टूडेंट लाइफ) से संबंधित सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दिए गए।

कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों ने Amity University Rajasthan की इस पहल की सराहना करते हुए इसे अत्यंत जानकारीपूर्ण एवं उपयोगी बताया, उन्होंने कहा कि इस पहल ने उन्हें अपने शैक्षणिक एवं व्यावसायिक भविष्य से संबंधित सुविचारित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

Amity University Rajasthan का परिचय

Amity University Rajasthan का 150 एकड़ में फैला स्वच्छ, हरित एवं मनोहारी परिसर अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पीएच.डी. स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित क्यूएस एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स – सदर्न एशिया 2026 में 330वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने Times Higher Education (THE) सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग 2026 में समग्र श्रेणी में 801–1000 के बीच स्थान प्राप्त किया है।

जयपुर स्थित Amity University Rajasthan में विद्यार्थियों को भाषा, मीडिया अध्ययन, शिक्षा, फार्मेसी, जैव प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, होटल प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के साथ-साथ विभिन्न शोध परियोजनाओं हेतु आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

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