Ascendion को Generative AI Services 2025 के लिए ISG Provider Lens® में वैश्विक अग्रणी के रूप में मान्यता मिली

संगठनों द्वारा प्रयोग से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करने के दौरान, Ascendion का Agentic AI प्लेटफ़ॉर्म, AAVA™, इरादे को इंजीनियर परिणामों में बदलते हुए रणनीति और निष्पादन के बीच की दूरी को कम करता है। लाइव डिलीवरी पाइपलाइनों में स्वायत्त एजेंटों और स्वचालन को शामिल करके, कंपनी परिकल्पना और प्रभाव के बीच के अंतर को कम करने में सहायता करती है। वास्तविक दुनिया के परिणामों में Fortune 50 बैंकों के लिए डेटा विश्लेषण में 60% प्रयास बचत, स्वचालित फ़ॉर्म प्रोसेसिंग में 50% उत्पादकता लाभ, और जटिल सॉफ़्टवेयर प्रोग्रामों में 40% तेज़ टाइम-टू-मार्केट शामिल हैं, जो गुणवत्ता और विश्वास सुनिश्चित करते हुए मानव-इन-द-लूप मॉडल के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

"Ascendion एक प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल के माध्यम से एजेंटिक वर्कफ़्लो, मॉड्यूलर डिलीवरी और एम्बेडेड परामर्श को एकीकृत करने वाले GenAI को संचालित करता है। ISG के सहायक निदेशक और प्रधान विश्लेषक, Gowtham Kumar Sampath, ने कहा, "इसका संरचित दृष्टिकोण इंजीनियरिंग, रणनीति और अनुपालन-संचालित वातावरण में उद्यम अपनाने के पैटर्न के साथ मापनीय संरेखण के साथ स्केलेबल परिवर्तन को सक्षम बनाता है।"

व्हाइटबोर्ड पर ही रुक जाने वाले केवल परामर्शी मॉडलों के विपरीत, लोगों का नवाचार के आर्किटेक्ट बने रहना सुनिश्चित करने के लिए Ascendion का Agentic डिज़ाइन स्वचालित जीवनचक्र निष्पादन का रणनीतिक मानवीय मार्गदर्शन के साथ मिश्रण करता है। यह मानव प्लस एजेंट मॉडल कंपनी के AAVA™ प्लेटफ़ार्म द्वारा संचालित है, जो ऑर्केस्ट्रेटेड एजेंटों के साथ सॉफ़्टवेयर विकास जीवनचक्र के साथ काम को बेहतर बनाता है, और METal, Ascendion के इंटेलिजेंट प्रतिभा ऑर्केस्ट्रेशन इंजन द्वारा प्रबलित है। साथ मिलकर, वे उद्यम प्रणालियों को तेजी से आधुनिक बनाते, परिचालन को बेहतर ढंग से बढ़ाते, तथा इंजीनियरिंग ढांचे में पूरे संचालन को बनाए रखते हैं।

Ascendion के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Karthik Krishnamurthy, ने कहा, "ISG द्वारा वैश्विक अग्रणी के रूप में हमारी मान्यता हमारी परिकल्पना, प्लेटफॉर्म और लोगों की ताकत को दर्शाती है। हम AI पायलटों से आगे बढ़कर उद्यमों को स्थायी व्यावसायिक मूल्य की ओर ले जा रहे हैं। AI प्लेटफॉर्म और मॉडलों की शक्ति के लिए हमारी इंजीनियरिंग के साथ, हम उद्योग द्वारा सेवाएं और मूल्य प्रदान करने के तरीकों को बदल रहे हैं। हमारे ग्राहकों को नवाचार का वेग, आर्थिक लाभ, तथा बिज़नेस प्रभाव प्राप्त होता है, जो एजेंटिक युग में नेतृत्व करने के लिए आवश्यक है।"

ISG आकलनों में Ascendion लगातार मजबूत प्रदर्शन, तथा अपने डिजिटल और AI-संचालित प्रस्तावों में निरंतर गति प्रदर्शित कर रहा है। पिछले वर्ष, कंपनी को 2024 ISG Provider Lens® में Digital Engineering के लिए Rising Star के रूप में मान्यता दी गई थी, और इस वर्ष की शुरुआत में, Ascendion ने Digital Engineering Services के लिए 2025 ISG Provider Lens® के दो चतुर्थांश में Rising Star के स्थान अर्जित किए हैं।

Engineering से Power of AI के नए युग का नेतृत्व करने के लिए Ascendion अग्रसर है। कंपनी इंटेलिजेंट एजेंटों, आधुनिक इंजीनियरिंग विधियों और मानवीय सरलता को मिलाकर उद्यम मूल्य को अनलॉक करने के अपने ध्येय को पूरा कर रही है।

Ascendion का परिचय

AI-संचालित सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में Ascendion अग्रणी है, जो बिज़नेसों को तेजी से, अधिक स्मार्ट और अधिक प्रभावी तरीके के साथ नवाचार करने में सहायता करती है। हम डेटा, अनुभव डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर उत्पाद इंजीनियरिंग और कार्यबल परिवर्तन में जटिल चुनौतियों को हल करने के लिए उत्तरी अमेरिका, APAC और यूरोप में Global 2000 ग्राहकों के साथ साझेदारी करते हैं। विशेषज्ञ इंजीनियरों, हजारों AI एजेंटों और हमारी Engineering to the Power of AI™ (इंजीनियरिंगAI) पद्धति, हम विश्वास का निर्माण, मूल्य अनलॉक, और विकास को गति देते हुए मापने योग्य परिणाम प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए ascendion.com पर जाएँ।

Engineering to the Power of AI™, AAVA™, EngineeringAI, Engineering to Elevate Life™, DataAI, ExperienceAI, Platform EngineeringAI, Product EngineeringAI, Quality EngineeringAI, और GCCAI, Ascendion® के ट्रेडमार्क या सेवा मार्क हैं। AAVA™ का पंजीकरण लंबित है. अनधिकृत उपयोग करने की सख्त मनाही है।

ISG का परिचय

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) एक अग्रणी वैश्विक टेक्नोलॉजी अनुसंधान और परामर्शदाता फ़र्म है। विश्व के शीर्ष 100 उद्यमों में से 75 से अधिक सहित 800 से अधिक ग्राहकों का एक विश्वसनीय बिज़नेस भागीदार, ISG निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और सेवा और टेक्नोलॉजी प्रदाताओं को परिचालन उत्कृष्टता और तीव्र विकास प्राप्त करने में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस फ़र्म की स्वचालन, क्लाउड और डेटा एनालिटिक्स; सोर्सिंग परामर्श; मैनेजड संचालन और जोखिम सेवाएं; नेटवर्क वाहक सेवाएं; रणनीति और संचालन डिज़ाइन; परिवर्तन मैनेजमेंट; मार्केट इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी अनुसंधान और विश्लेषण सहित डिजिटल रूपांतरण सेवाओं में विशेषज्ञता है। 2006 में संस्थापित और स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट में स्थित, ISG में 1,300 से अधिक डिजिटल-के-लिए-तैयार पेशेवर कार्यरत हैं, जो 20 से अधिक देशों में कार्यरत हैं - एक वैश्विक टीम जो अपनी नवप्रवर्तनशील सोच, मार्केट प्रभाव, गहन उद्योग और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता, और उद्योग के सबसे व्यापक मार्केट डेटा के आधार पर विश्व स्तरीय अनुसंधान और विश्लेषणात्मक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.isg-one.com पर जाएँ।

मीडिया संपर्क:

Vinutha Naik,

Ascendion,

[email protected],

+91 97313 39000

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2803828/Ascendion__ISG_PR_Banner.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1916858/5579566/Ascendion_Primary_Logo.jpg