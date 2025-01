Asian Art Museum of San Francisco ने Dr. Soyoung Lee को निदेशक और CEO के पद पर नियुक्त किया

एक प्रतिष्ठित कला कार्यकारी और अग्रणी एशियाई कला विद्वान, Lee संस्थान के अगले Barbara Bass Bakar निदेशक और CEO के रूप में काम करेंगी

सैन फ्रांसिस्को, 15 जनवरी, 2025 /PRNewswire/ -- Asian Art Museum Foundation और Asian Art Commission के न्यासियों के बोर्ड ने आज Dr. Soyoung Lee को Asian Art Museum of San Francisco-Chong-Moon Lee Center for Asian Art & Culture के अगले Barbara Bass Bakar निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया है। वह अप्रैल 2025 में अपना कार्य शुरू करेंगी।

Dr. Soyoung Lee, newly appointed Barbara Bass Bakar Director and CEO of the Asian Art Museum

Lee ने Asian Art Museum से पहले Harvard Art Museums में 2018 से लैंडन और लाविनिया क्ले के मुख्य क्यूरेटर के रूप में कार्य किया है। Harvard में, उन्होंने संग्रह-निर्माण और प्रदर्शनियों के लिए संग्रहालयों की कलात्मक दृष्टि का नेतृत्व किया, तथा संग्रहालय व्यावसायिकों की अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए संग्रहालय के उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व किया है। उन्होंने Future Minded प्रदर्शनियों का सह-संचालन किया है: New Works in the Collection (2024) और Earthly Delights: 6,000 Years of Asian Ceramics (2022)।

Asian Art Museum Foundation और Asian Art Commission के अध्यक्ष, Salle Yoo, ने कहा, "संग्रहालय के लिए यह एक रोमांचक क्षण है। एशियाई कला और संस्कृति के एक अग्रणी विद्वान के रूप में, Dr. Lee एशियाई और एशियाई अमेरिकी कला की वर्तमान परिस्थितियों, इनका अतीत के साथ संबंध, तथा भविष्य में इसकी राह, के बारे में गहरी समझ रखती हैं।"

Lee ने कहा, "लंबे समय से मैं Asian Art Museum की प्रशंसक रही हूं। इस प्रमुख संस्थान का नेतृत्व करना, और वह भी एशिया-प्रशांत क्षेत्र और संपन्न अखिल-एशियाई समुदाय के साथ महत्वपूर्ण संबंध रखने वाले सैन फ्रांसिस्को जैसे खूबसूरत शहर में, एक अद्वितीय सम्मान की बात है। एशियाई और एशियाई प्रवासी कला और संस्कृति के भविष्य के लिए एक साहसिक मार्ग तैयार करने की कल्पना करना रोमांचकारी है - जिसे हर किसी को अनुभव करना चाहिए।"

Harvard Art Museums से पहले Lee ने Metropolitan Museum of Art में 15 वर्ष बिताए थे। कोरियाई कला के लिए Met के पहले क्यूरेटर के रूप में, Lee ने कोरियाई कला और संस्कृति के दायरे और प्रभाव को बदला है - दोनों, संग्रहालय और, अधिक व्यापक रूप से, U.S. सांस्कृतिक परिदृश्य में। उनके प्रकाशनों में निम्न शामिल हैं Diamond Mountains: Travel and Nostalgia in Korean Art (2018), Silla: Korea's Golden Kingdom (Denise Patry Leidy के साथ; 2013), और Korean Buncheong Ceramics from the Leeum, Samsung Museum of Art (Jeon Seung-chang के साथ; 2011)।

उन्होंने Columbia University से कला इतिहास में B.A., M.A., and Ph.D. की डिग्रियां प्राप्त की है।

Asian Art Museum के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.asianart.org पर जाएं तथा यहां पूरी प्रेस विज्ञप्ति देखें।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2598189/Dr__Soyoung_Lee__newly_appointed_Barbara_Bass_Bakar_Director_and_CEO_of_the_Asian_Art_Museum__Photog.jpg