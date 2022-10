असम में वित्तीय समावेशन की गति बढ़ाने के लिए मणिपाल बिज़नेस सॉल्युशंस ने Assam Rural Infrastructure and Agricultural Services Society (ARIAS) के साथ सहयोग किया

MBS डेयरी मूल्य श्रृंखला में महिलाओं के वित्तीय समावेशन और आमदनी में वृद्धि को सक्षम बनाएगा।

गुवाहाटी, असम, 4 अक्टूबर 2022 /PRNewswire/ -- Manipal Business Solutions (MBS), जो कि भारत की एक अग्रणी और सबसे भरोसेमंद फिनटेक कंपनी है, यह अंतिम सिरे तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हुए, साक्षरता अभियानों के माध्यम से वित्तीय जागरूकता का प्रसार करते हुए, तथा ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से स्मार्ट बनाते हुए वित्तीय समावेशन प्रेरित करते हुए फिनटेक क्रांति को बढ़ावा देती रही है। असम के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का और विस्तार करते हुए MBS ने क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को गहन बनाने के लिए Assam Rural Infrastructure and Agricultural Services Society (ARIAS) के साथ साझेदारी की है, और ग्रांट साइनिंग समारोह का आयोजन Smt. Roshni Aparanji Korati, IAS, राज्य परियोजना निदेशक, ARIAS Society की मौजूदगी में 29 सितम्बर 2022 को गुवाहाटी में आयोजित किया गया।

Mr. Kamaljeet Rastogi, CEO, Manipal Business Solutions and Smt. Roshni Aparanji Korati, IAS, ARIAS Society at the grant signing ceremony in Assam

अभी एक चेक जमा करने या अपने बैंक खाते से नकद निकासी करने के लिए ग्रामीण नागरिकों को मीलों दूरी तय करनी पड़ती है, इस चुनौती का समाधान करने और शहरी-ग्रामीण अंतराल को कम करने के लिए MBS अंतिम छोर तक पहुंचेगी और असम के ग्रामीण अंचलों में किसानों, भूमिहीन कृषि मज़दूरों, पट्‌टा किसानों, और बटाईदारों को बचत, जमा, निकासी, और माइक्रो पेंशन आदि वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगी।

इस सहयोग के अंतर्गत MBS असम के केंद्रित जिलों में डेयरी मूल्य श्रृंखला का डिजिटलीकरण सक्षम बनाएगी। डेयरी मूल्य श्रृंखला में Dairy Co-operative Societies (DCS) से जुड़े डेयरी किसानों को कंपनी विशेष अनुकूलित वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करेगी।

MBS अग्रणी वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हुए डेयरी किसानों को अनुकूलित उत्पाद जैसे कि दुधारू पशुओं के लिए ऋृण, पशु बीमा, निजी ऋृण, बचत और निवेश सेवाएं, भुगतान आदि प्रदान करेगी। क्रेडिट और लेनदेन की लागतें कम करने के लिए ग्राम स्तर पर ये वित्तीय सेवाएं Dairy Cooperative Societies (DCS), और FPO के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।

इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए Kamaljeet Rastogi, CEO, Manipal Business Solutions ने कहा कि, "Assam AgriFin– Xamahar, ARIAS Society और असम सरकार की एक शानदार पहल है। MBS टीम को इस प्रोग्राम का सुविधादाता होने और राज्य का वित्तीय परिदृश्य रूपांतरित करने का गौरव प्राप्त है। वित्तीय समावेशन प्रेरित करने में हमारी विशेषज्ञता तथा बैंकिंग संवाददाताओं का विस्तृत नेटवर्क, असम के वंचित समुदायों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचना सुनिश्चित करेगा। बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को सशक्त बनाना और उन्हें भारत के वित्तीय परिवेश में शामिल करना हमारा लक्ष्य है।"

आगे उन्होंने बताया कि "MBS डेयरी मूल्य श्रृंखला का डिजिटलीकरण करने के उद्‌देश्य के साथ असम के 1 लाख से भी अधिक डेयरी किसानों तक पहुंचेगी। इस तरह से वार्षिक आधार पर 1000+ करोड़ डेयरी भुगतान डिजिटलीकृत करने का ध्येय है।"

बैंकिंग संवाददाताओं के विस्तृत नेटवर्क, भारत-विशिष्ट वित्तीय समाधानों तथा अग्रणी बैंकों के साथ सहयोग के साथ MBS पहले से ही असम की ग्रामीण जनसंख्या को सेवाएं दे रही है, और इस गठबंधन के साथ कंपनी पूरे राज्य में बैंकिंग संवाददाताओं को चिन्हित, प्रशिक्षित, नियुक्त और नेटवर्क का विस्तार करेगी ताकि बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को सबसे सुविधाजनक ढंग से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें।

Government of Assam (GoA) के अंतर्गत ARIAS Society का गठन नवम्बर 1998 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुआ था। ARIAS Society ने नवप्रवर्तक विधियों को समर्थित करने और किसानों, Farmer Producer Organization scheme (FPOs), और सम्बद्ध संस्थाओं के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए 'Assam Challenge Fund for Innovative Finance in Agriculture (ACFIFA) की स्थापना की।

ACFIFA का नामकरण Assam AgriFin Xamahar के रूप में किया गया और बैंकों, सूक्ष्मवित्त संस्थानों, मूल्य श्रृंखला वित्तपोषकों, बीमा कंपनियों तथा भुगतान सेवा प्रदाताओं आदि वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा परीक्षित नवप्रवर्तनों के विस्तार को समर्थित करना इसका उद्‌देश्य है।

Manipal Business Solutions Private Limited (MBS) के बारे में

Manipal Business Solutions Private Limited (MBS) Manipal Technologies Limited (MTL) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। MBS देश में एक अग्रणी फिनटेक कंपनी है और भारत में वित्तीय समावेशन पहल के रूप में ज्ञात 'ग्रामीण एकीकृत बैंकिंग सेवाएं' के लिए सबसे पसंदीदा साझेदार है। यह सम्पूर्ण एकीकृत तकनीकी समाधान प्रदान करती है और ग्राहकों से संपर्क रखने वाले व्यावसायिक संवाददाताओं सहित इन प्रयासों के लिए सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति है।

MBS भारत में 90,000 गांवों में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी रही है और अपनी तकनीक के माध्यम से 2.3 करोड़ से अधिक जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करती है। एकीकृत समाधानों के अपने विकसित पोर्टफोलियो, और बड़े पैमाने की टर्नकी परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ MBS आज अपने सभी ग्राहकों के लिए विश्वसनीयता, सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक बनी हुई है।

